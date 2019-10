Germania verfolgt einen klaren Plan

Offenbach – Unter der Woche rückten die Spitzenvereine der Fußball-Verbandsliga Süd enger zusammen. Am Sonntag steht in Ober-Roden ein weiterer Knaller an. Der JSK Rodgau ist spielfrei.

Germania Ober-Roden - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 15 Uhr). „Beide Mannschaften haben zuletzt verloren und wollen wieder in die Spur kommen“, sagt Ober-Rodens Trainer Fabian Bäcker. Die Erfolgsserie seiner Germania riss nach acht Siegen hintereinander in Großkrotzenburg (1:3), die 03er kassierten beim 0:4 in Unter-Flockenbach die erste Saisonniederlage überhaupt. „Neu-Isenburg besitzt eine erfahrene Mannschaft, die über ihre individuelle Klasse Spiele entscheiden kann. Die Spielvereinigung ist nur schwer zu schlagen. Aber ich bin optimistisch, dass wir noch ein bisschen was im Tank haben“, blickt Bäcker voraus. Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky sagt: „Die Germania steht nicht ohne Grund an der Spitze, in Ober-Roden wird vieles richtig gemacht. Das ist eine spielstarke Mannschaft, die einen klaren Plan verfolgt. Aber wir werden eine schlagkräftige Truppe stellen und wollen gewinnen.“

Germania Großkrotzenburg - SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr). Die Hanauer fahren mit Respekt zum Aufsteiger, der zuletzt Germania Ober-Roden in die Knie zwang. Nach den jüngsten Erfolgen ist die Brust der 60er aber auch entsprechend breit, um den nächsten Dreier anzupeilen. „Hanau war vor Rundenbeginn der Titelfavorit Nummer eins und hat das bisher auch überwiegend unter Beweis gestellt“, erwartet Großkrotzenburgs Trainer Christos Tsifnas erneut eine große Herausforderung für seine Mannschaft. Zumal die Hanauer nach der Rückkehr von Markus Hofmeier (nach Rotsperre) noch an Stabilität gewonnen haben.

TS Ober-Roden - SG Bornheim/Grün-Weiß (So., 15 Uhr). Das letzte Punktspiel der Turnerschaft liegt schon ein paar Tage zurück: Am 21. September gab es eine 1:3-Niederlage gegen Eintracht Wald-Michelbach. Die anschließende Partie gegen Neu-Isenburg wurde verlegt, zuletzt war die Mannschaft von Trainer Bastian Neumann spielfrei. nach gutem Saisonstart holten die Ober-Rodener aus vier Partien nur einen Zähler, kassierten dazu 15 Gegentreffer. Gegen Wald-Michelbach war ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar, daran wollen die Rödermarker nun anknüpfen und gegen die punktgleichen Bornheimer den vierten Saisonsieg einfahren.

SV Unter-Flockenbach - Viktoria Urberach (So., 15.15 Uhr). Aufsteiger Unter-Flockenbach sorgte unter der Woche mit dem 4:0 gegen Neu-Isenburg für einen Paukenschlag. „Wir wissen, was auf uns zukommt und müssen die richtigen Lösungen finden“, sagt Urberachs Trainer Jens Wöll. Beim jüngsten 1:1 gegen Wald-Michelbach waren die Lösungsansätze gut, dennoch blieben die Rödermarker auch im neunten Spiel hintereinander sieglos und sind weiterhin Vorletzter. Zumindest ein Punktgewinn in Unter-Flockenbach wäre wichtig, um den Aufsteiger, der fünf Punkte mehr auf der Habenseite aufweist, nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren. leo

Quelle: op-online.de