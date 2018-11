Germania will im Derby den Trend durchbrechen

Offenbach - Während Spitzenreiter FC Hanau 93 in der Fußball-Verbandsliga Süd spielfrei ist, wollen die Verfolger SC 1960 Hanau (nach der 2:3-Pleite gegen Schlusslicht Sandzak Frankfurt) und Germania Ober-Roden (ein Punkt aus den vergangenen drei Partien) in die Erfolgsspur zurückkehren.

Wobei das Ortsderby der Germania gegen die Turnerschaft (seit fünf Begegnungen sieglos, vier Punkte) unter ganz besonderen Vorzeichen steht. Der aktuelle Tabellenzweite Rot-Weiß Walldorf erwartet den FC Viktoria Urberach, der zuletzt beim 0:0 gegen Spitzenreiter Hanau 93 sogar zwei Punkte verschenkte. .

Germania Ober-Roden – TS Ober-Roden (So., 14.45 Uhr). Die jüngsten Leistungen beider Vereine und die Tabellensituation (Vierter gegen 14.) sind für Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt nicht relevant: „Tagesform und das nötige Spielglück entscheiden. Derbys sind immer etwas besonderes, gerade für die Heimmannschaft. Vor eigenem Publikum will man ein solches Spiel immer gewinnen“, sagt er. Dass das nicht einfach wird, zeigten die jüngsten Verbandsliga-Derbys der beiden Ober-Rodener Klubs, in denen jeweils die Auswärtsmannschaft gewann. So auch im Hinrundenspiel die Germania durch einen Treffer von Mohammed Hakimi in der 89. Minute mit 1:0. „Wir sind hoch motiviert, dieses Trend zu durchbrechen“, sagt Hoffstadt.

Hoch motiviert ist aber auch die Turnerschaft. Trotz guter Leistungen reichte es in den vergangenen fünf Runden nur zu vier Unentschieden und einer Niederlage. „Wir müssen auf Ergebnis spielen und drei Punkte holen“, fordert TS-Trainer Bastian Neumann – trotz katastrophaler Personalsituation. Nun fällt auch noch Florian Henkel mit einer Zerrung aus, der Einsatz von Tim Kalzu ist krankheitsbedingt stark gefährdet. „Wir bleiben positiv gestimmt“, sagt Neumann, der aktuell mit 12, 13 Mann trainieren muss, vor den letzten drei Punktspielen in diesem Jahr. Vor der Germania warnt er: „Das ist eine ganz starke, eingespielte Truppe, die nur ganz schwer zu knacken ist. Wir sehen aber dennoch eine Chance.“ Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, „müssen Ergebnisse her“, fordert der TS-Trainer.

Usinger TSG – SC 1960 Hanau (So., 14.45 Uhr). „Da haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt“, sagt Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari über die Niederlage gegen Sandzak Frankfurt. Im Hochtaunus wollen die Grimmstädter ihrem neuen Trainer Raduan Belaajel den ersten Sieg schenken. Doch die Usinger haben sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Vor einigen Wochen schon weit abgeschlagen, gewann die UTSG zuletzt viermal hintereinander. Spielertrainer Marcel Kopp (ehemals Seligenstadt) erzielte bereits zehn Treffer.

Rot-Weiß Walldorf – Viktoria Urberach (So., 14.45 Uhr). Nach der guten Leistung beim 0:0 gegen Hanau fahren die Urberacher mit breiter Brust zu ihrer „Filiale“ – neben Trainer Max Martin haben sechs Rot-Weiß-Spieler eine Urberacher Vergangenheit. Allerdings muss die Viktoria ihre Torchancen besser nutzen – auch gegen Hanau vergab die Schmidt-Elf zwei glasklare Möglichkeiten und damit den Sieg. Aufsteiger Walldorf spielte bisher eine herausragende Saison, das Hinrundenspiel in Urberach gewann der Tabellenzweite mit 1:0. - leo

