Gipfeltreffen ist auch eine Sache der Nerven

Offenbach - Im Titelrennen der Fußball-Verbandsliga Süd könnte am Samstagabend die Vorentscheidung fallen: Spitzenreiter Spvgg. 03 Neu-Isenburg gastiert zum Gipfeltreffen beim ärgsten Verfolger VfB Ginsheim, der derzeit drei Punkte hinter den 03ern zurückliegt.

Die Spvgg. 05 Oberrad hat den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben und fährt mit viel Selbstvertrauen zum direkten Konkurrenten nach Bensheim. Eine deutlich größere Herausforderung erwartet die TS Ober-Roden in Bad Homburg.

SC 1960 Hanau - Usinger TSG (Sa., 16 Uhr). Nach drei Siegen hintereinander haben die Hanauer den Klassenerhalt bei acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze fast sicher und können jetzt sogar in Richtung Platz vier schielen. Doch davon will Trainer Seref Zangir gar nichts hören. „Wir gehen mit der gleichen Einstellung wie in den vergangenen Wochen auch in die Partie.“ 44 Punkte sind ein angenehmes Polster, reichen aber noch nicht zum Klassenerhalt. Gegen die Usinger will der SC 1960 seine jüngste Serie weiter ausbauen. „In der Hinrunde haben wir unglücklich mit 1:2 verloren. Und Usingen gehört in der Offensive mit zu den besten Teams der Liga“, warnt Zangir vor der UTSG, die vom ehemaligen Seligenstädter Hessenliga-Spieler Marcel Kopp trainiert wird.

VfB Ginsheim - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (Sa., 18 Uhr). Bei beiden Mannschaften läuft es derzeit nur etwas holprig. Die 03er patzten im Heimspiel gegen Fehlheim (0:2), Ginsheim holte aus den vergangenen vier Partien nur fünf Punkte. „Das ist auch alles eine Sache der Nerven“, weiß 03-Trainer Peter Hoffmann. „Wir wollen zumindest nicht verlieren, um unseren Vorsprung zu halten. Kleinigkeiten werden entscheiden, wir wollen uns das nötige Spielglück erarbeiten.“ Nachdem sich auch Torjäger Marc Züge nach seinem Muskelfaserriss zurückgemeldet hat, schöpfen die Neu-Isenburger personell aus dem Vollen. „Wir sind guten Mutes, die nötige Qualität haben wir. Am liebsten würden wir natürlich gewinnen, um dann eine Woche später gegen Vatanspor alles klar machen zu können“, sagt Hoffmann.

Vatanspor Bad Homburg - TS Ober-Roden (So., 15 Uhr). Mit dem 1:1 gegen Ginsheim holte die TSO einen wichtigen Zähler, es waren sogar drei möglich. An die Leistung des vergangenen Spieltages wollen die Rödermarker auch in der Kurstadt anknüpfen. Allerdings ohne Dennis Profumo, der aufgrund einer Rotsperre ausfällt.

FC 07 Bensheim - Spvgg. 05 Oberrad (So., 15 Uhr). „Wenn wir drinnen bleiben, ist das ein Bonus“, sagt Oberrads Spielausschusschef Mario Di Falco. Zwei Siege hintereinander lassen die 05er weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Die Spielvereinigung hat ihre Planungen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit - schon weit vorangetrieben, bereits 17 Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. „Wir wollen auch Bensheim ärgern“, blickt Di Falco voraus. - leo

Quelle: op-online.de