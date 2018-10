Gökmen Sinan schießt Schlusslicht FC Dietzenbach zum zweiten Sieg

Offenbach - Germania Großkrotzenburg hat in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost mit einem 1:0 bei Kickers Obertshausen wieder die Tabellenführung übernommen, da der bisherige Spitzenreiter VfB Oberndorf bei der SG Marköbel nicht über ein 1:1 hinauskam.

Türk Gücü Hanau schob sich mit einem 1:0 gegen Germania Niederrodenbach auf Rang zwei vor. Tabellenschlusslicht FC Dietzenbach beendete mit einem 3:2 gegen den SV Pars Neu-Isenburg seine Durststrecke und schloss nach Punkten zum Vorletzten Germania Niederrodenbach auf.

SG Nieder-Roden - SG Bruchköbel 0:3 (0:0). Die zahlreichen Zuschauer sahen ein gutes und in der ersten Hälfte sehr ausgeglichenes Gruppenliga-Spiel. Am Ende sahen sich die aktuellen Trends bestätigt. Aufsteiger Nieder-Roden konstatierte die vierte Niederlage in Folge, die SG Bruchköbel gewann abermals ein Spiel ohne Gegentor. Nieder-Roden ließ in der ersten Halbzeit durch Benedikt Ring (8.) und Janis Wagner (31.) gute Chancen aus und geriet kurz nach der Pause durch einen klasse herausgespielten Treffer von Felix Rohner ins Hintertreffen. Eine weitere gute Kombination der Gäste führte nach 57 Minuten zum 0:2 durch Maximilian Walter. Fortan spielte das Team von Coach Albert Repp seine Routine aus und ließ nichts mehr anbrennen. Kurz vor dem Ende sorgte Julian Quantz mit einem Treffer aus abseitsverdächtiger Position für den Endstand.

SG Nieder-Roden: Piesker - Berger, Scharnagel, Niklarz (72. Schwäbe), Demirtas, Friedrichs (56. Egerer), Ring, Gashi (25. Spataro), Jäger, Mesic, Wagner

Tore: 0:1 Rohner (47.), 0:2 Walter (57.), 0:3 Quantz (85.) - Gelb-Rot: Strüter (Bruchköbel, 90.+2)

Germania Klein-Krotzenburg - SVG Steinheim 1:1 (0:1). Der SVG Steinheim war fußballerisch besser, doch die Gastgeber wurden für ihr stetiges Bemühen mit dem späten Ausgleich belohnt. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit immer mehr Spielanteile erarbeitet“, berichtete der Klein-Krotzenburger Vorsitzende Roger Weih. Die Halbzeitführung für das Team von Trainer Jürgen Baier war freilich verdient. Andrej Kolchak lief in der 20. Minute nach einem Eckball gut den kurzen Pfosten an und köpfte die Kugel zum 0:1 ein. In der Schlussminute köpfte Christian Günsche zum 1:1 ein.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Cofone, Zeiger (46. Günsche), Schuschkleb, Zocco, Doschek (72. T. Kaufmann), Schösser, Tomic, Serra, Weickinger (52. Biricik), Eckert

Steinheim: D. Hartmann - Fischer, Emge, Hilser, Brighache, Bacher, Arnold, J. Hartmann, Payam Khederzadeh (84. Camara), Balzer (68. Alexey Kolchak), Andrej Kolchak (89. Krikser)

Tore: 0:1 Andrej Kolchak (20.), 1:1 Günsche (90.) - Gelb-Rot: Bacher (Steinheim, 67.), Alexey Kolchak (Steinheim, 86.)

Türk Gücü Hanau - Germania Niederrodenbach 1:0 (1:0). Ein knappen Ergebnis eines einseitigen Spiels. In der 37. Minute das Tor des Tages: Ali Karan spielte genau zu Volkan Sungun in die Tiefe, der drehte sich gekonnt um seinen Gegenspieler und schoss den Ball ins untere rechte Eck. Trotz Rückstand fanden die Rodenbacher auch nach der Pause in der Offensive so gut wie nicht statt. Sungun (70.) und Oguzhan Sözen (85.) verpassten das 2:0.

Türk Gücü: Tok - Shima, Yücel, König, Ünal (72. Sözen), Karan, Netzband, Günes (70. Mustafa), Müller, Aalaoui (46. Selcuk), Sungun

Tor: 1:0 Sungun (37.)

Eintracht Oberrodenbach - SG Rosenhöhe Offenbach 1:2 (0:2). Die technisch starken Offenbacher setzten ihren Aufwärtstrend fort und bereiteten ihrem Trainer Tevfik Kilinc mit drei Punkten ein schönes Geschenk zum 47. Geburtstag. Der Führungstreffer gelang aber erst in der 37. Minute. Veysel Gözcü scheiterte zum zweiten mal an Oberrodenbachs Torwart Luca Hamburger, aber Till Fakic staubte den Abpraller zum 0:1 ab. Fünf Minuten später verwandelte Josef Gallus einen Freistoß aus 25 Metern zum 0:2. Nach dem Anschlusstreffer von Rodney Kurz (54. Minute) keimte bei Oberrodenbach wieder Hoffnung auf. Doch die Eintracht trug ihre Angriffe zu überhastet vor und konnte damit die gut organisierten Gäste nicht in Verlegenheit bringen.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Muhadzeri, Fazio (88. Budimir), Curth, Brinkmann, Gallus, Nishida (65. Durante), Gözcü (75. Celayir), Zindros, Fakic

Tore: 0:1 Fakic (35.), 0:2 Gallus (42.), 1:2 Kurz (54.) - Gelb-Rot Gallus (SG Rosenhöhe, 86.)

FC Dietzenbach - SV Pars Neu-Isenburg 3:2 (1:1). Die Hereinnahme des unter der Woche noch angeschlagenen Gökmen Sinan erwies sich für den FC Dietzenbach als Volltreffer. Mit zwei Treffern bog der Offensivspieler einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um. Nach der frustrierenden 0:3-Niederlage auf der Rosenhöhe war bei den Verantwortlichen des FCD die Erleichterung nach dem zweiten Saisonsieg spürbar. „Für das Selbstvertrauen war dieser Sieg sehr wichtig“, meinte Dietzenbachs Sportchef Werner Marquardt. Seine Elf bewies gute Moral und konterte zweimal einen Rückstand prompt. In der 83. Minute setzte Gökmen Sinan gut nach und schoss zum umjubelten 3:2-Siegtreffer ein. Die Gäste vom SV Pars waren technisch stärker, konnten sich dafür aber nichts kaufen.

FC Dietzenbach: Knecht - Kale, Tatar, Awad, Bozkurt, Bajioui, Amallah (88. Kuzkaya), Ekici (46. Hermanns), Bouras, Laout (46. G. Sinan), Dallal

SV Pars: la Mattina - Benci, Ispir, Musli, Öztas, Özdamar (65. El Makrini), Sahinler, Profumo, Bata, Duljevic, Alempic

Tore: 0:1 Profumo (40.), 1:1 Awad (41.), 1:2 Alempic (67.), 2:2, 3:2 G. Sinan (69., 83.)

Kickers Obertshausen - Germania Großkrotzenburg 0:1 (0:0). Die Partie war stark von der Taktik geprägt. Die Kickers agierten angesichts einiger Ausfälle mit defensiverer Ausrichtung und überließen der Filbrich-Elf die Spielkontrolle. Großkrotzenburg tat sich in der Offensive schwer, war aber auch selbst nach zuletzt vielen Gegentoren erstmal auf Sicherheit aus. Für die auf Konter lauernden Kickers vergaben Fabian Buttgereit und Julian Schwaiger gute Möglichkeiten. Als sich ein torloses Remis andeutete, schlug der neue Tabellenführer zehn Minuten vor dem Ende nach einer Standardsituation zu. Connor Storm bewies seinen Torriecher und netzte im Nachsetzen ein. Unter dem Strich ein glücklicher Sieg für die Gäste.

Kickers Obertshausen: Bohn - Roth (80. Kouzouglidis), Höf, Davulcu, Buttgereit, Jenrich, Mannhart, Lippolis, Lutz, Schwaiger, Di Falco

Tore: 0:1 Storm (80.) - Gelb-Rot: Blam (Großkrotzenburg, 77.), Davulcu (Obertshausen, 90.) - fs

