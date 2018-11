Gotanda entscheidet das Spitzenspiel

OFFENBACH - Die Sportfreunde Seligenstadt haben in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach das Spitzenspiel gegen die SG Egelsbach mit 1:0 gewonnen und ihren Vorsprung auf den neuen Tabellendritten 1. FC Langen auf zehn Punkte ausgebaut.

Nur die zwei Zähler hinter Seligenstadt liegende TSG Mainflingen kann noch mithalten, besiegte Schlusslicht FC Germania Bieber mit 5:0. Im Kampf um den Klassenerhalt feierte die SG Heusenstamm-Zrinski mit dem 1:0 in bei der SG Götzenhain einen ganz wichtigen Sieg.

Sportfreunde Seligenstadt – SG Egelsbach 1:0 (0:0). Seiya Gotanda erzielte den entscheidenden Treffer in der Schlussphase. „In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch mit wenig Chancen“, meinte Sportfreunde-Sprecher Sven Michel. Nach der Pause hätten die Gäste in Führung gehen müssen, doch Sayed Abbas Mossavi vergab freistehend. „Am Ende war es ein glücklicher Sieg“, so Michel.

Sportfreunde Seligenstadt: Soldevilla; Leppin, Tauber, Krapp, Eißmann, Gotanda, Hertrich, Schüßler, Hofmann, Willand, Marton (Hagelauer, Beck, Glaser)

SG Egelsbach: Gangl; Bargu, Schneider, Riemer, Uzay, Walter, Delibudak, Süss, Prugovecki, Kesete, Mossavi (Pischulti, Handke, Fink)

Tor: 1:0 Gotanda (84.)

TSG Mainflingen – FC Germania Bieber 5:0 (1:0). „Nach einer etwas schwächeren ersten Halbzeit haben wir nach der Pause sehr dominant gespielt und uns den Sieg auch in dieser Höhe verdient“, meinte Mainflingens Trainer Marco Schwarzkopf. Steffen Bernard war mit seinen drei Toren der Matchwinner.

TSG Mainflingen: Bartke; Quint, Bernard, Bohl, El Assraoui, Glaab, Tasgin, Korodowov, Frumento, Schwarzkopf, Metzger (Pfister, März, Bahaddou)

FC Germania Bieber: Peter; Erlenbach, Haddadi Shari, Ballo, Bülbül, Fazel, Marincu, Tamac, Cavus, Khederzadeh, Tzifnas (Rick, Skupin)

Tore: 1:0 Bernard (9.), 2:0 Glaab (51.), 3:0 Bernard (55.), 4:0 Bahaddou (65.), 5:0 Bernard (81./FE) - Bes. Vork.: Tamac (Bieber) schießt FE über das Tor (90.+1)

1. FC Langen – Spvgg. Seligenstadt 2:0 (1:0). Erst in der Nachspielzeit erlöste Moritz Werner die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:0. „Die Gäste zeigten viel Engagement, doch wir waren das spielbestimmende Team“, sagte Pedram Navidi vom Langener Spielausschuss.

1.FC Langen: Steinbrecher; Frank, Max Werner, Cholewa, Kirnig, Dane Greising, Stoytchev, Schumacher, Arat, Seibel, Moritz Werner (Mola, Lippert, Deuker)

Spvgg. Seligenstadt: Theuerkauf; Zaigler, Klein, Herbert, Ernst, Sauer, Hock, Özdemir, Kunkel, Bahmer, Rode (Thomas, Schrön)

Tore: 1:0 Schumacher (35.), 2:0 Moritz Werner (90.+3)

VfB Offenbach – FC Offenthal 4:3 (2:1). Beinahe hätten die Offenbacher den bereits sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen gegeben. Doch Mohamed Boulahfa krönte seine starke Leistung mit dem 4:3-Siegtreffer kurz vor dem Abpfiff. „Unverständlicherweise haben wir den Gegner zwischenzeitlich wieder stark gemacht, dabei haben wir frühzeitig geführt“, sagte VfB-Vorsitzender Andreas Griesenbruch: „Offenthal hatte sich gut ins Match zurück gekämpft, wir aber hatten am Ende den größeren Siegeswillen.“

VfB Offenbach: Zeiger; Balon, Weihs, El Barkani, Sarwari, Boujraf, Reinhard, Teca Feijo, Boulahfa, Leppin, Ünal (Al Jatari, Klemenz, Takeuchi)

Offenthal: Emich; D. Lehr, Akalai, Omanovic, Weichelt, Kieffer, Mayer, Rabhioui, Bouras, M. Lehr, Scheich (Redzic)

Tore: 1:0 Boulahfa (8.), 2:0 Teca Feijo (23.), 2:1 Akalai (32.), 3:1 Weihs (47.), 3:2 Akalai (57.), 3:3 M. Lehr (59.), 4:3 Boulahfa (88.)

TSG Neu-Isenburg – Spvgg. Dietesheim 2:1 (0:1). Die Gastgeber drehten durch die beiden Treffer von Simon Kifle noch verdient die Partie. „Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen“, sagte Neu-Isenburgs Abteilungsleiter Günter Gottschalk: „Nach der Pause hatten wir mehr Chancen und mehr Spielanteile.“

TSG Neu-Isenburg: Simo; Lipka, Nikolov, Bayraktaroglu, Caruso, Titsch Rivero, Durur, S. Kifle, Karasu, Düsüncelli, Becker (Förster, Pouliquen, Fayssal)

Spvgg. Dietesheim: Ott; S. Röhl, D. Röhl, J. Mitsopoulos, Siwek, R. Mitsopoulos, Ucar, Greiner, Büschel, Panico, Goncalves Novais (Jung)

Tore: 0:1 Ucar (32.), 1:1, 2:1 Kifle (71, 88.) - Gelb-Rot: D. Röhl (Dietesheim, 90.+2)

DJK Sparta Bürgel – Fortuna Offenbach 1:1 (0:0). Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel sprach von einem gerechten Remis und kritisierte seine Mannschaft zugleich: „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz und hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.“ Happel sah dann eine Sparta, die sich steigerte und den Punkt verdiente.

DJK Sparta Bürgel: Reuswig; Müller, Miehm, Klausner, Markovic, Ziegler, Blazevic, Dziewior, Heublein, Corlija, Isovic (Mansaray, Schindelar, Noori)

Fortuna Offenbach: Goektepe; Marino, Cosentino, Aslanidis, V. Toptemel, Reigl, Sposato, Civale, Ruggieri, T. Toptemel, Lang (Prevete, Corso)

Tore: 0:1 V. Toptemel (52.), 1:1 Noori (90.+2) - Gelb-Rot: Corso (Fortuna, 89.)

KV Mühlheim – TSV Dudenhofen 3:2 (1:0). „Wir waren schon zu Beginn überlegen“, sagte Mühlheims Trainer Nico Megna. „Auch nach dem Rückstand haben wir geduldig weiter gespielt, auf unsere Chancen gewartet und die auch ausgenutzt.“

KV Mühlheim: Gargiulo; Chaudry, Michalke, Beer, M. Nocerino I, Yassin, Ercole, M. Nocerino II, Korr, Wehner, Selmanovic (Koesen, Kücük)

TSV Dudenhofen: Walter; Wischer, Klein, Jonas, Bepple, Hrbaty, Heinrich, A. El Issami, Allaw, Sommer, Hoppe (Witt, Y. El Issami, Borchardt)

Tore: 0:1 Heinrich (23.), 1:1 Yassin (57.), 2:1 Selmanovic (75.), 2:2 Bepple (78.), 3:2 M. Nocerino II (85.) - Gelb-Rot: Wischer (Dudenhofen, 40.)

SG Götzenhain – SG Heusenstamm-Zrinski 0:1 (0:1). Efkan Erdem erzielte den einzigen Treffer der Partie. „Der Sieg war verdient“, sagte Götzenhains Spielausschussmitglied Matthias Ruhl: „Wir haben erst in den letzten Minuten auf den Ausgleich gedrängt, das war viel zu wenig.“

SG Götzenhain: Kolb; Marschall, Lenting, Tsanidis, El Issami, Knust, Rossteutscher, Jung, Kaddouri, Kifle, Molter (Karach, Geupel, Wanzke)

SG Heusenstamm-Zrinski: Schön; Tetzlaff, Korcanin,Chami, Schick, F. Ganss, Albayrak, Konczalla, Erdem, Vongsa, Kelmendi (Aslan)

Tore: 0:1 Erdem (36.) J rjr

Quelle: op-online.de