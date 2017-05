Der größte Erfolg der jüngeren Vergangenheit

Neu-Isenburg - Die Nervosität steigt, es geht um den Aufstieg in Hessens höchste Amateurliga: Am Donnerstag (19. 30 Uhr) gastiert die Spvgg. 03 Neu-Isenburg zum ersten Spiel der Aufstiegsrunde für die Fußball-Hessenliga beim SV Zeilsheim.

„Wir fiebern dem Anpfiff entgegen“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann, „allein das Erreichen dieser Entscheidungsspiele ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte in der jüngeren Vergangenheit. “.

Die Spielvereinigung ist seit 2008 Mitglied der Verbandsliga Süd. Nachdem in den ersten Jahren regelmäßig der Abstiegskampf vorherrschendes Thema war, liegt der Fokus seit zwei, drei Jahren auf der Meisterschaft. In dieser Saison war das Erreichen von einem der ersten beiden Plätze sogar das erklärte Ziel. Letztlich mussten sich die Hoffmann-Schützlinge wegen zu vieler Schwankungen in der Rückserie aber dem VfB Ginsheim im Titelrennen geschlagen geben. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir nicht konstant genug waren“, sagt Hoffmann, „letztlich ist dies jetzt aber vergessen und wir freuen uns auf die Aufstiegsspiele.“ Mit einem 6:0 gegen die TS Ober-Roden schossen sich die Hugenottenstädter am vergangenen Wochenende schon einmal warm.

Mit dem SV Zeilsheim wartet ein ziemlich spielstarker Gegner. Der Tabellenzweite der Verbandsliga Mitte schoss 86 Tore, die meisten der Liga. Alleine Angreifer Leonardo Bianco schlug 24 Mal zu. „Sie haben viele trickreiche Straßenfußballer in ihren Reihen“, berichtet Hoffmann, der den Gegner zweimal beobachtet hat. Vor allem der eigene Kunstrasen, der zwar lang, aber ziemlich schmal ist, spielt den Zeilsheimern in die Karten. Die Mannschaft von Ex-Profi Sascha Amstätter (SV Wehen, Darmstadt 98) war die heimstärkste Mannschaft der Mitte-Liga. „Der kleine und auch ziemlich alte Kunstrasen ist solcher Aufstiegsspiele eigentlich nicht würdig“, kritisiert Hoffmann, sieht seine Elf aber nicht im Nachteil. Immerhin habe man in der eigenen Liga alle Spiele auf Kunstrasen für sich entschieden. „Wir sind diese Plätze gewohnt, haben große Leute und gute Standardschützen. Ich bin zuversichtlich“, sagt der Trainer, der aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig der langzeitverletzte Paul Schellhorn fällt aus. Das Angriffsduo Aljoscha Atzberger (21 Saisontore) und Marc Züge (15), die beide in der Rückrunde teils angeschlagen fehlten, ist rechtzeitig in Form. Und in der Abwehr setzt Hoffmann nun auch wieder auf den erfahrenen Mario Rhein, den er zwischendrin auf der Bank schmoren ließ. Kurzum: Alles ist angerichtet. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt auch Hoffmann.

Sollte für die 03er am Donnerstag ein Auswärtssieg herausspringen, findet die zweite Partie gegen den dritten Teilnehmer der Aufstiegsrunde, den Nord-Verbandsligisten SSV Sand, am Donnerstag, 8. Juni (19.30) in Neu-Isenburg statt. Bei einem Remis oder einer Niederlage gegen Zeilsheim muss die Spielvereinigung dagegen am kommenden Sonntag (16 Uhr) gegen Sand ran. J dani

Quelle: op-online.de