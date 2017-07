Große Lust auf höhere Liga

Dreieich - Mit 29 Saisontoren hat sich Maximilian Schmitt, 23 Jahre alter Stürmer des FV 06 Sprendlingen, Platz eins in der Torjägerliste der Fußball-Kreisliga C West gesichert. Von Holger Appel

Das ist für den gelernten Bürokaufmann, der den 06ern auch in der Spielzeit 2017/18 erhalten bleibt, Motivation und Verpflichtung zugleich. Er sagt: „In der kommenden Saison will ich erneut an der Spitze der Torschützenliste stehen - und mit meiner Mannschaft auch endlich in die Kreisliga B aufsteigen. “.

Das dürfte nicht so einfach werden. Der Kreisfußballausschuss hat aufgrund der vielen Spielabsagen und einigen Rückzügen beschlossen, aus drei Kreisligen C nur noch zwei zu machen. Die Konkurrenz im Kampf um den Aufsteig dürfte somit noch größer werden.

In der vergangenen Saison belegten die 06er mit 41 Punkten aus 26 Spielen (12 Siege, fünf Unentschieden, neun Niederlagen; Torverhältnis 80:66) nur den sechsten Platz. Meister FC Langen II sammelte 23 Punkte mehr als die Sprendlinger - obwohl sie in Schmitt den treffsichersten Angreifer hatten, der bereits seit fast 20 Jahren für die Schwarz-Weißen spielt, früher aber meist als Verteidiger. Nur eine Saison hat er bisher für einen anderen Klub gekickt, für die TSG Neu-Isenburg.

Ob das aber noch lange so bleibt mit seiner Verbundenheit zum FV 06, ist offen. Schmitt gibt zu: „Eigentlich wollte ich in der kommenden Saison in einer höheren Liga angreifen, aber da sich bei mir niemand gemeldet hat, habe ich mich entschieden, noch ein weiteres Jahr mit meinen Freunden vom FV 06 zu spielen. Für einen Wechsel in höhere Ligen würde ich aber definitiv zur Verfügung stehen.“ Und was zeichnet den Stürmer Schmitt aus? „Zu meinen Stärken gehören Schnelligkeit, ein harter Schuss und ordentliche Ballkontrolle. Ich habe auch ein gutes Auge für die Laufwege der Mitspieler“, berichtet er. Klingt wirklich nicht nach dauerhaftem Aufenthalt in der untersten Liga im Offenbacher Fußballkreis.

Quelle: op-online.de