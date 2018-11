Das große Schweigen in Neu-Isenburg

Neu-Isenburg - Für die Hessenliga-Fußballer der Spvgg. 03 Neu-Isenburg steht am Sonntag (14. 30 Uhr) gegen den Vorletzten FC Ederbergland ein richtungsweisendes Spiel an.

Doch nachdem fünf Stammspieler nicht mehr für die 03er auflaufen (unsere Zeitung berichtete), ist das Sportliche in den Hintergrund gerückt. Eine Presseerklärung, wie zunächst angekündigt, wird es nicht geben.

„Ich hätte mir gewünscht, dass da von Seiten des Vereins etwas kommt“, sagt Henrik Nedwied. Ebenso wie Jörn Kohl wurde der Dauerbrenner (seit 18 Jahren im Verein) nach dem Friedberg-Spiel suspendiert. In Kapitän Marco Betz, Torhüter Lazar Kacarevic und Mario Rhein erklärten daraufhin drei Spieler, nicht mehr für die 03er auflaufen zu wollen. Dass sich das Trio solidarisch zeigt, „ist schon eine Wertschätzung für mich“, sagt Nedwied, „nach dem Artikel am vergangenen Samstag in der Offenbach Post hat mein Handy nicht mehr still gestanden. Freunde, ehemalige Mitspieler und Trainer wollten wissen, was da los ist.“

Der Verein hüllte sich in Schweigen, wollte eine Presseerklärung herausgeben. Das wird aber nicht der Fall sein, wie Vorstandsmitglied Ulrich Schmidt auf Nachfrage erklärte. „Sportlich hat es bei uns nicht gestimmt, das hatten wir uns anders vorgestellt. Auch wenn wir wussten, dass es in dieser Saison sehr schwer wird. Aber die Spiele gegen Griesheim und Friedberg haben uns schwer getroffen“, erklärt Schmidt, „das hat zu Unruhe geführt. Im Kader, beim Trainerteam, im Vorstand.“

„Wir hätten uns in der Winterpause von zwei, drei Spielern getrennt“, sagt Schmidt, der zu den Gründen, die zur Trennung von Nedwied und Kohl (der erst im Sommer vom Regionalliga-Aufsteiger SC Hessen Dreieich in den Sportpark gewechselt war), nichts sagen wollte. „Diese fünf Spieler werden nicht mehr für uns aktiv sein. Dieser Schritt war nicht geplant, gewisse Umstände haben uns aber dazu veranlasst. In der Winterpause werden wir ein, zwei Defensivspieler holen, um die Lücken zu schließen. Ich hoffe, dass wir den richtigen Schritt getan haben. Wir wollen im Kampf um den Klassenerhalt angreifen“, so Schmidt.

Trainer Peter Hoffmann konzentriert sich ganz auf das Sportliche: „Die Mannschaft hat gut trainiert, zeigte Teamgeist und war mit Spaß dabei. Die Partie gegen Ederbergland ist für uns enorm wichtig, wir müssen sehen, dass wir den Teamgeist auch auf den Platz bringen. Die neue Situation bietet natürlich auch den Spielern eine Chance, die bisher hinten dran standen.“ Ederbergland ist der Lieblingsgegner der 03er. In bisher drei Partien verließ die Spvgg. dreimal als Sieger den Platz. J leo

