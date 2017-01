Großer Umbruch beim Kesselstädter Fußball-Gruppenligisten

VfR will Saison zu Ende spielen

Hanau - Das Schlusslicht der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost hat in den ersten Wochen der Winterpause wie erwartet eine enorme personelle Fluktuation erlebt. Acht Abgängen stehen beim VfR Kesselstadt fünf Zugänge gegenüber. Von Jens Dörr

Der zuletzt noch kommissarisch tätige Erste Vorsitzende Thorsten Wolter rückt mit Beginn des neuen Jahres ins zweite Glied und sieht das Werk jahrelanger Arbeit zusammenbrechen. „Nur noch das Geld regiert in den unteren Klasse“, sagt Wolter in diesen Tagen enttäuscht. Bessere Verdienstmöglichkeiten geben offenbar auch den Ausschlag darüber, dass gleich acht Spieler dem VfR bis Jahresende den Rücken gekehrt haben. Für drei von ihnen verlangte der Klub aus dem Hanauer Stadtteil eine Ablöse, fünf bis zuletzt treue und zuverlässige Spieler durften sich ablösefrei einem neuen Verein anschließen.

Größter Nutznießer der Kesselstädter Talfahrt ist Stadtnachbar und Ligakonkurrent Türk Gücü Hanau. In Demir Kaynak, Lion Traband, Mert Gültekin, Tunca Eris und Ramas Dallal sind gleich fünf Akteure vom VfR zu Türk Gücü gegangen. Ilias Nassouas hat sich Hanau 93 angeschlossen, bei Daniel Cimen und Matthias Kurt steht der neue Verein Wolter zufolge noch nicht fest. „Der Rest der Mannschaft wird bleiben“, kündigt Wolter einerseits an, erwartet andererseits aber trotzdem noch „zwei bis drei“ faktische Abgänge von Spielern, die vorerst gar nicht mehr Fußball spielen wollten: „Der ein oder andere hat keine Lust mehr.“ Zuletzt war Kesselstadt nur noch Kanonenfutter, wurde bis auf den letzten Platz durchgereicht. „Zu 95 Prozent werden wir absteigen“, verbreitet selbst Wolter kaum noch Optimismus.

Allerdings: Der VfR will die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Dabei werden kaum Spieler der bisherigen zweiten Mannschaft (Kreisliga B Hanau) das Gruppenliga-Team verstärken, da der aussichtsreich auf Platz drei liegende VfR II in die A-Liga aufsteigen soll. Für halbwegs ausreichend Spieler im Gruppenliga-Team sorgen unter anderem fünf Winterzugänge. Unter ihnen ist Kenan Demir (zuletzt Safakspor Hanau), der als Spieler und Trainer gleichberechtigt neben dem bisherigen Coach Kenan Kocak (folgte während der Hinrunde auf den resignierenden Kemal Kocak, war zuvor Co-Trainer) wirken soll.

Daneben haben die Kesselstädter auch Faruk Bulukgiray (VfB Großauheim), Carlos Magan (RW Großauheim), Daniel Baric (1960 Hanau) und Gianluca Conte (Victoria Heldenbergen) verpflichtet. Es gelte nun, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen, so Wolter, der aber auch ein wenig verbittert wirkt: „Durch eine eventuelle Fehlentscheidung im Sommer geht die Arbeit von fünf Jahren kaputt.“ Bereits kurz bevor der VfR im Frühsommer Meister der Kreisoberliga Hanau wurde, hatten zwei Sponsoren eine jeweils stattliche finanzielle Unterstützung der Mannschaft in der Gruppenliga zugesagt. Der Verein nahm das Versprechen an, wenngleich auch ohne schriftliche Vereinbarung. Entsprechend baute der VfR ein gruppenligareifes Team auf. Nur kurz nach Gruppenliga-Start allerdings war es mit der Unterstützung der beiden Sponsoren schon wieder vorbei, Kesselstadt konnte seine Zusagen fortan nicht mehr einhalten. In der Folge zerbrach das „Team“ an Lustlosigkeit, Unzuverlässigkeit und mangelnder Trainingsbeteiligung vieler Spieler.

Wolter selbst hat seit dem 1. Januar kein offizielles Amt beim VfR mehr inne. In der Mitgliederversammlung - vor-aussichtlich im März - soll ein neuer Vereinsvorsitzender gewählt werden. „Bis dahin werde ich die Kasse ordentlich übergeben, auch noch die Mitgliederbeiträge fertigmachen und weiter für Kenan Kocak und den Verein da sein“, verspricht der früher für die DJK Eintracht Steinheim engagierte Wolter. Er erntete für einige Entscheidungen wie die Zusammenarbeit mit den beiden genannten, unzuverlässigen Sponsoren auch einige Kritik, arbeitete letztlich aber Tag und Nacht im Ehrenamt für den VfR und begleitete in den vergangenen Jahren einen Aufschwung bei der Anzahl der Jugendlichen sowie mehrere sportliche Aufstiege der ersten Mannschaft. Nun endet seine Zeit in vorderster Front: „Ich werde nicht mehr der Kopf sein.“

