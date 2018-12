Großsachsen nach der Pause nur ein Spielball

Hanau - Nach einer herausragenden zweiten Hälfte besiegten die Handballer der HSG Hanau in der 3. Liga Ost den TV Germania Großsachsen mit 31:22 (13:15) und bauten ihr Punktekonto mit dem dritten Sieg hintereinander auf 18:14 Zähler aus.

„Wir haben zwei Gesichter gezeigt“, meinte Hanaus Trainer Patrick Beer, „von der Einstellung her war das okay, aber wir sind in der ersten Hälfte nicht ins Laufen gekommen. Nach der Pause haben wir umgestellt, Lucas Lorenz verteidigte im Mittelblock mit Marc Strohl. Die beiden haben die richtigen Lösungen gefunden“, lobte der Hanauer Trainer.

Bei den Grimmstädtern fehlte erneut der angeschlagene Torhüter Sebastian Schermuly, für ihn rückte Jugendspieler Fabian Tomm in den Kader und stand in den letzten zehn Minuten zwischen den Pfosten. Rechtsaußen Björn Christoffel, der vergangene Woche in Leipzig umgeknickt war, wurde geschont und erneut von Dennis Gerst (vier Treffer) bestens vertreten. Sehr stark spielten auch erneut Michael Hemmer und Jannik Ruppert.

Zunächst lief es bei den Hanauern allerdings überhaupt nicht. Nach einem schnellen 2:5-Rückstand rafften sich die Hausherren auf und glichen zum 5:5 aus. Doch Großsachsen antwortete mit einem 4:0-Lauf und zog wieder davon. Bis zur Pause verkürzte die HSG den Rückstand zumindest auf zwei Tore. Der 5:0-Lauf der Gastgeber zu Beginn der zweiten Hälfte war dann der Auftakt für furiose zweite 30 Minuten – zumindest aus Sicht der HSG Hanau. Bei den Gästen ging dagegen gar nichts mehr, in 20 Minuten gelangen Großsachsen gerade einmal zwei Treffer. Anders die Hanauer, die den Gegner mit einem zwischenzeitlichen 10:1-Lauf förmlich verprügelten. „Großsachsen hat sich dann auch aufgegeben. Wir haben vielleicht etwas hoch, aber auf jeden Fall verdient gewonnen“, sagte Beer, „den Sieg haben wir dem großen Kader zu verdanken. Schön, dass alle wieder dabei sind.“ So konnten sich Dauerbrenner Strohl und auch Yaron Pillmann auch einmal eine längere Pause gönnen und andere durften ran. Bester Torschütze der Hanauer war Jan-Eric Ritter mit sechs Treffern, Jannik Ruppert und Lucas Lorenz waren jeweils fünfmal erfolgreich.

Zum letzten Spiel des Jahres fahren die Hanauer am Samstag zum abstiegsgefährdeten Aufsteiger TV Erlangen-Bruck und würden gerne noch zwei Punkte nachlegen.

Spielfilm: 2:5 (8.), 5:5 (11.), 5:9 (16.), 8:10 (22.), 8:12 (24.), 11:13 (28.), 13:15 - 18:15 (37.), 19:17 (42.), 24:17 (48.), 29:18 (56.), 31:22

Zeitstrafen: 2:3 - 7m: 2/3 - 4/4

HSG Hanau: Müller, Tomm; Ritter (6/2), Woiwod (2), Hemmer (2), Gerst (4), Strohl, Marschall, Bergold (4), Brüggemann (3), Pillmann, Ruppert (5), Christoffel, Lorenz (5), Pareigis - leo

Quelle: op-online.de