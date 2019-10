Großwallstadt eröffnet heiße Phase

Hanau – Mit dem Heimspiel gegen den siebenmaligen Deutschen Meister TV Großwallstadt am Samstag (20 Uhr) beginnt für die Handballer der HSG Hanau in der 3. Liga Mitte eine ganz heiße Phase. Dreimal binnen 14 Tagen genießen die Hanauer gegen drei Topteams der Liga Heimrecht.

Nach Großwallstadt folgen vor eigenem Publikum noch die Partien gegen Eintracht Baunatal und den derzeitigen Spitzenreiter SG Leutershausen.

„Ich lasse am Samstag die Leinen los“, verspricht Hanaus Trainer Oliver Schulz, „ich habe ein brutales Vertrauen in die Mannschaft. Alle haben bisher ihre Einsatzzeiten erhalten, gegen den TVG dürfen sie beißen, arbeiten und sie dürfen sich auch belohnen.“

Schulz gibt sich kämpferisch, nachdem die Hanauer zu Wochenbeginn die nächste Hiobsbotschaft ereilt hatte: Nach Daniel Wernig und Jannik Ruppert riss sich am vergangenen Wochenende in Matthias Schwalbe in Schwetzingen bereits der dritte HSG-Spieler in dieser Saison das Kreuzband. In Jan-Eric Ritter fällt ein weiterer Stammspieler noch mindestens zwei Wochen lang verletzt aus. „Er macht kleine Fortschritte, bekommt aber die nötige Zeit, bis er wieder komplett fit ist“, sagt Schulz, der sich zuversichtlich zeigt, dass die aktuelle Situation sein Team weiter zusammenschweißt. „Das sind die Momente, in denen Mannschaften einen besonderen Teamgeist entwickeln“, sagt der HSG-Trainer. Eigentlich unglaublich: Schwalbe war nach seiner Verletzung in Schwetzingen nochmals auf das Parkett zurückgekehrt, um weiter zu spielen. „Auch für die verletzten Jungs werden wir gegen Großwallstadt alles raushauen“, verspricht der Hanauer Trainer. „Wir haben jetzt keine Komfortzone mehr und müssen immer improvisieren. Taktisch haben wir einige Ideen im Kopf. Von meinen Jungs ist jeder in der Lage, in solchen Spielen über sich hinauszuwachsen“, setzt der Trainer neben dem Können auch auf die Mentalität seiner Spieler.

„Natürlich ist das Duell gegen Großwallstadt für uns ein besonderes Spiel“, sagt Schulz. Er attestiert seinem Team eine sehr gute Trainingswoche und ist überzeugt, dass seine Mannschaft die Lehren aus der zweiten Hälfte bei der HG Oftersheim/Schwetzingen gezogen hat, als sie durch Undiszipliniertheiten einen sicher geglaubten Vorsprung – Sechs-Tore-Führung zur Pause – noch aus der Hand gegeben hatte.

Und die Bilanz gegen die Unterfranken spricht sogar für die Hanauer: In der bisher letzten gemeinsamen Drittliga-Saison 2017/2018 bezwang die HSG die Großwallstädter in eigener Halle mit 31:26, ein Jahr zuvor hieß es an gleicher Stelle 20:14. leo

