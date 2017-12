„Grotesk“ und ein „Armutszeugnis“

Can Iserinc (vorne) und die SG Egelsbach hätten am Sonntag gerne gespielt, dürfen aber aufgrund der Frauen-WM nicht. (c)Foto: Postl

Offenbach - Die Vereine sind sauer und sogar der hessische Verband fordert ein Umdenken vom Deutschen Handballbund, der während der Frauen-WM für bestimmte Tage ein Spielverbot ausgesprochen hat und sogar mit Strafen droht. Von Christian Düncher

Die Situation ist so skurril, dass am Sonntag Teams Pause machen müssen, obwohl die Auswahl des DHB längst ausgeschieden ist.

Für Norbert Wess, den Trainer des Handball-Landesligisten HSG Hanau II, ist es „grotesk“, Bernd Massag von Ligarivale SG Egelsbach nennt es gar ein „Armutszeugnis“. Beide hätten gerne mit ihren Teams am Wochenende gespielt, mussten sich aber bereits in die Winterpause verabschieden. Denn der Deutsche Handballbund (DHB) hat wegen der gerade stattfindenden Heim-WM der Frauen für bestimmte Tage ein Spielverbot verhängt. So dürfen auch am Sonntag, an dem die Partie um Platz drei und das Finale stattfinden, ab 12 Uhr keine Punktspiele mehr absolviert werden. Und ein Ausweichen auf den Freitag oder Samstag ist vielen Klubs aufgrund des vollen Hallenbelegungsplans nicht möglich.

„Glaubt man beim DHB allen Ernstes, dass man so bei der WM mehr Zuschauer in die Halle oder vor den Fernseher bekommt?“, fragt Massag und legt sofort nach: „Offenbar traut der Verband seinem Nationalteam das nicht alleine zu. Man kann die Leute aber nicht zwingen. Damit tut man den Damen keinen Gefallen. Ich halte das für die falsche Maßnahme.“ Zumal sie nicht für alle Spielklassen gilt. So ist die Bundesliga der Männer zum Beispiel davon ausgenommen. „Das ist eine Farce“, schimpft Massag und spricht von „Aktionismus“.

Sein Hanauer Kollege Wess sieht das ähnlich. „Ich bin über die Entscheidung des DHB sehr verwundert und erkenne in ihr keine Logik, wenn alle Teams oberhalb der 3. Liga spielen dürfen. Als das Thema beim Verbandstag besprochen wurde, gab es ja schon Kritik aus den Bezirken. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass aus Offenbach-Hanau jemand extra nach Leipzig fährt, um sich ein WM-Spiel anzuschauen.“ Zumal die deutschen Frauen nicht mehr dabei sind.

„Ich finde das alles schizophren“, sagt Wess: „Aber so ändern sich die Zeiten.“ Früher lief es nämlich andersherum. Vor einigen Jahren, als er noch bei der SG Bruchköbel war, wollte man eine Partie verlegen, um ein wichtiges Spiel der deutschen Männer bei Olympischen Spielen zu sehen. „Beide Teams waren sich einig, aber man hat es nicht erlaubt. So ändern sich die Zeiten.“ Wess ist aber nicht Willens, das hinzunehmen. Vor allem vom hessischen Verband (HHV) fordert er eine Reaktion: „Der sollte für die Vereine da sein.“

Tobias Weyrauch, Vizepräsident des HHV, kann die Verärgerung der Klubs „grundsätzlich nachvollziehen“, wie er betont. „Ich finde das auch nicht unbedingt glücklich“, sagt er. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass in Hessen und der näheren Umgebung keine WM-Spiele stattfanden, bezeichnet er die Maßnahme des DHB als „paradox“. So sei das Finale, das in Hamburg ausgetragen wird, längst ausverkauft. Und für die DHB- Frauen kam bereits vergangenen Sonntag das Aus im Achtelfinale. „Es gab deshalb anfragen, ob am Sonntag nicht doch gespielt werden könnte. Wegen der Zehn-Tages-Frist bezüglich der Schiedsrichter war das aber nicht möglich“, so Weyrauch.

Auch das Spielverbot, das für den 2. und 3. Dezember verhängt worden war, sieht er kritisch, zumal die deutschen Frauen die Auftaktpartie am 1. Dezember absolvierten. Auch deshalb wäre in einigen Bezirken dennoch gespielt worden. Der DHB hat aus diesem Grund eine Strafe angedroht, die der HHV dann an die Bezirke weiterleiten würde. „Damit macht sich der DHB keine Freunde. Und wenn er die Strafe tatsächlich verhängt, erst recht nicht“, meint Weyrauch, zeigt aber auch Verständnis: „So etwas zu planen, ist schwierig. Und wäre Deutschland im Finale gewesen, hätten alle Vereine nicht spielen wollen.“ Dennoch: Dass der DHB auch bei der Herren-WM 2018 Spielverbote verhängen will, stößt bei dem Funktionär auf unverständnis: „Ich hoffe, man ist lernfähig.“ Sollte es 2018 tatsächlich Spielverbote geben, würde der HHV dagegen beim DHB protestieren.

Quelle: op-online.de