Langen - Stephan Seibel steht seit sechs Jahren an der Spitze des FC Langen, seines Heimatklubs, für den er seit frühester Jugend und dann zum Abschluss seiner Karriere gespielt hat. Von Holger Appel

Zwischenzeitlich trat der einstige Mittelstürmer in höheren Ligen für die SG Egelsbach, SKV Mörfelden und Oberrad 05 an. Nun träumt der 54-Jährige vom Aufstieg in die Gruppenliga – und das soll nicht das Ende der Fahrenstange sein.

Stephan Seibel, der FC Langen will in eine Klasse, aus der Klubs wie KV Mühlheim zurückziehen. Welchen Anreiz bietet diese Liga?

Als ich mit meinen Vorstandskollegen vor sechs Jahren angetreten bin, haben wir gesagt, dass wir auf die Jugend setzen. Bei uns bekommen die Spieler kleines Geld, also nur Punktprämien. Das geht nur mit guten und hungrigen Jungs aus der Region, die lieber bei uns kicken, statt bei besseren Klubs auf der Bank zu sitzen. Je höher wir kommen, umso interessanter werden wir. Also, klar: Wir wollen hoch in die Gruppenliga, um ihnen eine sportliche Perspektive zu bieten.

Wie bewerten Sie die Aufstiegschancen?

Ich kenne Niederrodenbach nicht genau, aber nach Aussage unseres Trainer ist das die stärkste Mannschaft. Also besser als ein möglicher Finalgegner Bad Orb oder Büdingen. Aber wir sind auch gut in Form. Die Chance steht wohl bei 50 zu 50.

Was spricht für den „Club“?

Wir haben die Meisterschaft nur knapp verpasst. Unsere Jungs sind richtig heiß.

Wie ist der FC Langen insgesamt aufgestellt?

Ich finde, wir sind auf einem guten Weg.

Das heißt?

Wir haben wieder eine große Identifikation mit dem Club aufgebaut. Von unseren insgesamt 56 aktiven Fußballern sind 40 Langener Buben. Da stehen alte Tugenden wie Kameradschaft und Teamgeist hoch im Kurs. Das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen anderen Klubs. Und wir sind grundsolide aufgestellt, haben keinen großen Sponsor für die Aktiven, sondern mehrere kleine. Selbstverständlich könnten das ein paar mehr sein, aber ich bin durchaus zufrieden. Man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir vor sechs Jahren so gut wie vor dem Aus standen. Natürlich ist beim Thema Sponsoren noch Luft nach oben.

Und die Jugend?

Für die Jugend haben wir einen Sponsor gefunden, der aber öffentlich nicht genannt werden will. Deshalb konnten wir nahezu alle unsere Trainer lizenzieren und die Mannschaften immer besser ausstatten. Die ersten Erfolge sieht man: Die C-Junioren zum Beispiel sind Meister in ihrer Liga und Pokalsieger. Weiterhin bieten wir zum Beispiel Trainingslager, Bowling-Touren, Oster-Fußballcamps, Techniktraining, Athletiktraining und Hallenturniere an. Ja, wir haben da einiges zu bieten. Langfristig können wir so wieder Jugendliche an die Aktiven heranführen. Das ist das Ziel.

Wohin führt der Weg des FC Langen?

Der Aufstieg jetzt wäre toll. Ansonsten nehmen wir mit unserem jungen Team einen neuen Anlauf. Über kurz oder lang sollte aber die Verbandsliga Süd unser Ziel sein.

Quelle: op-online.de