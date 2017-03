Blerim Petrovci trifft mit Türk Gücu Hanau auf Ex-Klub Hanau 93

Hanau - Fünfeinhalb Jahre coachte er den SC 1960 Hanau, einige Monate auch den FC Hanau 93. Am Sonntag (15 Uhr) tritt Blerim Petrovci (38) wieder an der Kastanienallee an - allerdings als Spielertrainer von Türk Gücü Hanau.

Mit dem Tabellenelften der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost will Petrovci Spitzenreiter Hanau 93 an alter Wirkungsstätte ein Bein stellen. Wie das gelingen soll, verriet der aus dem Kosovo stammende ehemalige Hessenliga-Spieler (FV Bad Vilbel) im Interview unserem Mitarbeiter Jens Dörr.

Herr Petrovci, wie leicht oder schwierig war es unter der Woche für Sie, Ihre Mannschaft auf die ebenso attraktive wie schwierige Aufgabe am Sonntag bei Hanau 93 einzustellen?

Es war aus drei Gründen leicht: Erstens ist es ein Derby, zweitens geht es gegen den Tabellenführer, drittens handelt es sich um meinen Ex-Verein. Die große Motivation war auch im Training schon spürbar.

Was rechnen Sie sich fürs Derby sportlich aus?

Ich denke, dass wir nicht chancenlos sind, auch wenn wir das Hinspiel 1:3 verloren haben. Wir haben zuletzt gute Ergebnisse erzielt und rechnen uns etwas aus. Wir wollen nicht verlieren, sondern mindestens einen Punkt mitnehmen. Hanau 93 ist aber klarer Favorit.

Ihre Mannschaft hat im Winter viele Zugänge verbucht, musste aber auch den Abgang von Torjäger Connor Storm verkraften...

Matthias Kurt, Alessandro Fröb und Daniel Cimen gehören von den Neuen bereits zum Stamm. Der Rest hat noch etwas Trainingsrückstand. Lion Traband ist nach seinem in der Halle erlittenen Bänderriss erst seit zwei Wochen zurück im Training. Bei Connor Storm war es so, dass wir uns in der Hinrunde auf ihn verlassen mussten. Das ist immer auch gefährlich. Nun müssen und können wir das mit dem Toreschießen zusammen machen.

Einer im Kader, der in die Bresche springen könnte, sitzt nur noch auf der Bank: Michele Moscelli. Warum?

Er kann beruflich bedingt derzeit nicht mittrainieren. Für 20, 30 Minuten Einsatz ist er aber immer gut, weil kopfballstark und beidfüßig.

Welche Rolle spielen am Sonntag die Zuschauer?

Bei ausländischen Teams wie Türk Gücü spielen die aktuelle Form und die Ergebnisse beim Zuspruch der Zuschauer immer eine große Rolle. Momentan stimmt bei uns beides, weshalb die Euphorie recht groß ist und wir einiges an Unterstützung erhalten werden. Wenn es aber nicht läuft, sind die Leute auch schnell weg. Bei Hanau 93 schimpfen die Fans zwar, sind aber immer da.

Was benötigt Aufsteiger Türk Gücü Hanau noch, um den Klassenerhalt in dieser Saison zu schaffen?

Das wird kein Selbstläufer. Wir brauchen noch fünf Siege. Die nächsten drei Spiele gegen Hanau 93, in Wenings und gegen Rodgau sind sehr wichtig für uns.

Quelle: op-online.de