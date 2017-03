Ober-Roden avanciert zum Aufstiegsanwärter

Darmstadt - Einen 2:1-Sieg feierte der SV Münster in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt. Der 1. FC Germania Ober-Roden setzte sich mit 2:0 gegen Abstiegskandidat Riedrode durch.

Germania Ober-Roden - FSV Riedrode 2:0 (1:0)

Nach dem frühen 1:0 von Sebastian Marweg kontrollierte die Germania Spiel und Gegner klar. Nach einer Viertelstunde verpassten es Mo Hakimi und Sebastian Marweg nachzulegen. Die Gäste blieben harmlos, was auch an den drei Ampelkarten nach der Pause lag. Mit dem dritten Sieg in Folge avanciert die Germania mehr und mehr zu einem Aufstiegskandidaten, auch weil Spitzenreiter Walldorf patzte. „Es war ein ungefährdeter Sieg, solide und souverän herausgespielt“ sagte Teammanager Daniel Hoffstadt.

Germania Ober-Roden: Kahl - Marweg (62. Firat), Nessen, Friess, Lehnert - Stemann, Yilmaz, Ermert (62. Christophori), Mensinger - Hakimi, Karadag (80. Jäger).

Tore: 1:0 Marweg 8&.), 2:0 Stemann (50.) - Gelb-Rot: Garra (48./FSV), Merth (52/FSV), Yilmaz (88./Germania), von Dungen (90./FSV)

SV Münster - TSV Lengfeld 2:1 (0:0)

In der kampfbetonten Partie erspielte sich der SV Münster bereits vor der Pause ein klares Chancenplus. Mark Braun köpfte nach Flanke von Martyn Turkowicz (31.) aber neben das Tor. Lengfeld war mit dem Remis zur Pause gut bedient.

Im zweiten Durchgang fand zunächst ein Tor von Turkowicz (52.) wegen Abseits keine Anerkennung. Eine Minute später traf Daniel Lampevski aus 16 Metern zur 1:0-Führung in den Torwinkel. Der Treffer ebnete den Weg zum Heimsieg. Tugay Barak stockte später gegen zum 2:0 auf. Der Anschlusstreffer von Max Messerschmidt half den abstiegsbedrohten Otzbergern nichts mehr. SVM-Sprecher Joachim Boucher meinte: „Der Sieg war hochverdient, die Mannschaft hat sich eindrucksvoll für die Pleite in Lampertheim rehabilitiert.“

SV Münster: Zeljko - Seib, Gueney, Tugay Barak, Naim -Lauckhardt (86.Owusu), Braun, Mert Barak (89. Schrom), Grimm, Turkowicz . Lampevski.

Tore: 1:0 Lampevski (53.), 2:0 Tugay Barak (83.), 2:1 Messerschmidt (90.)

Gelb-Rot: Blitz (85./TSV) (hat)

Archivbilder:

