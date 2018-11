Verlieren verboten für Obertshausen

Offenbach - Am letzten Spieltag des Jahres steht in der Gruppenliga Frankfurt Ost ein Führungswechsel an. Spitzenreiter Germania Großkrotzenburg (43 Punkte) ist spielfrei, so dass Verfolger VfB Oberndorf (41) mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten VfR Wenings vorbeiziehen kann.

Verbandsliga-Absteiger SG Bruchköbel (40) kann zu den Großkrotzenburgern aufschließen, muss dazu aber sein Heimspiel gegen das unberechenbare Team der SG Rosenhöhe Offenbach gewinnen. Eröffnet wird der Spieltag bereits am Samstag mit der Partie SG Altenhaßlau/Eidengesäß gegen Kickers Obertshausen, in der es um wichtige Punkte um den Klassenerhalt geht.

SG Altenhaßlau/Eidengesäß - Kickers Obertshausen (Sa., 16 Uhr)

Beim 0:4 gegen den JSK Rodgau war speziell in der ersten Hälfte vom Aufwind bei Kickers Obertshausen nur wenig zu spüren. Im Auswärtsspiel im Kreis Gelnhausen geht es für das Team von Trainer Marcel Dindorf gegen einen direkten Konkurrenten um überlebenswichtige Punkte. „Wir dürfen dort nicht verlieren. Auf dem Kunstrasenplatz wartet jedoch ein Spiel auf Augenhöhe auf uns“, weiß Dindorf. Obertshausen verstärkt sich für die Restrunde mit Offensivspieler Sven Goldammer. Dieser war vor der Saison vom Kreisoberligisten VfB Offenbach zur Spvgg. Langenselbold (Kreisoberliga Hanau) gewechselt. „Sven trainiert schon einige Zeit bei uns und wird im neuen Jahr dann spielberechtigt sein“, berichtet Dindorf.

Germania Klein-Krotzenburg - SG Marköbel (So., 14 Uhr)

Nach wie vor kämpft Klein-Krotzenburg mit personellen Problemen. Im letzten Punktspiel heißt es für die angeschlagenen Spieler, nochmals auf die Zähne beißen. „Marköbel reist mit der Empfehlung von 30 Punkten an, doch ich hoffe, dass wir nach unserem Sieg in Nieder-Roden mit gestärktem Selbstvertrauen auflaufen“, so Germania-Coach Wolfgang Kaufmann.

SVG Steinheim - SG Nieder-Roden (So., 14 Uhr)

Nach der ärgerlichen 0:1-Niederlage im Topspiel in Oberndorf strebt der SVG Steinheim gegen die SG Nieder-Roden nach einem versöhnlichen Jahresabschluss. „Auch aus dem Hinspiel haben wir etwas gutzumachen“, erinnert sich Coach Jürgen Baier an eine deftige 1:5-Schlappe. Seinerzeit waren seine Jungs eine Stunde lang gut im Spiel und ließen sich dann auskontern. Das soll jetzt nicht wieder passieren. „Wir wollen das letzte Heimspiel gewinnen, um vorne dranzubleiben“, ist für Baier ein Dreier alternativlos. Die SG Nieder-Roden erwischte beim 2:4 gegen Klein-Krotzenburg einen schwächeren Tag, kann aber ansonsten mit dem Verlauf der ersten Halbserie sehr zufrieden sein.

Germania Niederrodenbach - SV Pars Neu-Isenburg (So., 14 Uhr).

Ausgeruht vom spielfreien Wochenende wollen die Neu-Isenburger beim abstiegsgefährdeten Neuling in Niederrodenbach den Hinspielsieg wiederholen. Die Sperre von Kapitän Gökhan Öztas ist abgelaufen, Ahmet Sahinler und Baris Özdamar sind wieder fit. „Wir fahren zuversichtlich nach Niederrodenbach“, berichtet Pars-Trainer Sasan Tabib, der sein Team nicht auf das finale Match vorbereiten konnte, da er in Hennef auf einem Trainerlehrgang weilte.

SG Bruchköbel - SG Rosenhöhe Offenbach (Sonntag, 14 Uhr).

Für Tevfik Kilinc zählt die SG Bruchköbel zu den technisch und taktisch stärksten Teams in der Gruppenliga. „Wenn wir dort etwas mitnehmen wollen, müssen wir im Defensivverhalten hochkonzentriert sein und in den richtigen Momenten gut umschalten“, erzählt der Trainer der SG Rosenhöhe. Der Last-Minute-Sieg gegen Niederrodenbach hat der SGR acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz verschafft.

Türk Gücü Hanau - Eintracht Oberrodenbach (So., 14 Uhr)

An der Rudi-Völler-Sportanlage stehen sich Türk Gücü Hanau und Eintracht Oberrodenbach zum Hanauer-Kreisderby gegenüber. Die Gastgeber wollen mit einem Dreier näher an die Spitze heranrücken, die Jäger-Elf hat im Abstiegskampf keine Punkte zu verschenken. Die Gastgeber beklagen eine längere Verletztenliste. Unter anderem fehlen Murat Selcuk und Avdullah Dragoshi. Torhüter Burak Tok laboriert noch an einer Schulterverletzung. Sein Einsatz ist wie der von Kerem Yücel fraglich. „Oberrodenbach ist mittlerweile in der Gruppenliga angekommen und hat die Mehrzahl der Punkte auswärts geholt“, unterstreicht Türk Gücüs Spielertrainer Tim Müller die Schwere der Aufgabe. „Wir wollen bei unserem Publikum Wiedergutmachung für die unnötige Heimniederlage gegen Obertshausen betreiben und zufrieden in die Winterpause gehen“, so Müller.

JSK Rodgau - FC Dietzenbach (So., 14 Uhr)

Der FC Dietzenbach gehört nicht zu den Lieblingsgegnern des JSK Rodgau, was freilich nichts an der Tatsache ändert, dass die Mannschaft von Trainer Andreas Humbert gegen den schon ein wenig abgeschlagenen Tabellenletzten klar die Favoritenrolle einnimmt. Acht ungeschlagene Spiele haben das Selbstvertrauen beim Tabellenvierten geschärft, mit einem eingeplanten Heimsieg würden sich die Jügesheimer bis auf einen Punkt an den spielfreien Spitzenreiter Germania Großkrotzenburg heranpirschen. „Ich bin vor dem Spiel sehr optimistisch, zumal wir personell besser als in der vergangenen Woche aufgestellt sein werden“, betont JSK-Coach Andreas Humbert. Die Rotsperre für Dennis Profumo ist abgelaufen, der Leistungsträger ist gegen Dietzenbach wieder an Bord. (fs)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Scheiber