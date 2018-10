Gute Reaktion der 03er bleibt unbelohnt

Neu-Isenburg - Nach dem 0:9-Debakel in Hadamar in der Vorwoche zeigt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz in der Fußball-Hessenliga eine Reaktion, steht beim 1:5 (1:1) am Ende aber erneut mit leeren Händen da.

Bis fünf Minuten vor Spielende hoffen die 03er auf einen Zähler, dann schlagen die Osthessen noch dreimal zu.

„Der Sieg der Gäste war verdient“, meinte Neu-Isenburgs Sprecher Detlef Uecker, „die SG Barockstadt war uns technisch überlegen, hatte auch mehr Ballbesitz. Kämpferisch haben wir gut dagegen gehalten.“ Ähnlich äußerte sich Neu-Isenburgs Sportlicher Leiter Nick Janovsky: „So schlecht wie das Ergebnis waren wir nicht, aber die SG hat auch eine große Qualität. Wenn man fünf Tore kassiert, hat man am Ende verdient verloren. Die Einstellung und das kämpferische Engagement haben aber gestimmt.“

Im Vergleich zur Partie in Hadamar hatte 03-Trainer Peter Hoffmann seine Startformation gleich auf fünf Positionen geändert. Für Jörn Kohl (Adduktorenprobleme), Paul Schellhorn, Lars Wolfarth, Dejan Djordjevic (alle Bank) und Robert Metzler (fehlte krankheitsbedingt) begannen Matthias Buschmann, Mario Rhein, Paul Bickel, Patrick Albert und Johannes Günther.

Und der Start verlief optimal, bereits nach drei Minuten setzte Günther einen Freistoß aus knapp 20 Metern zum 1:0 für die Spielvereinigung genau in den Torwinkel. Dann aber übernahmen die spielstarken Gäste die Initiative, Neu-Isenburg hielt mit mit Kampf dagegen. „Wir haben mehr reagiert, als agiert, aber das war okay“, sagte Janovsky. Nach knapp einer halben Stunde glichen die Osthessen durch Christopher Bieber aus, mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte die SG Barockstadt, doch es dauerte bis zur 67. Minute, ehe der ehemalige Offenbacher Marcel Mosch die Gäste in Führung brachte. 03-Schlussmann Lazar Kacarevic wehrte einen Distanzschuss noch ab, Mosch aber reagierte am schnellsten und staubte zum 1:2 ab.

Die Vorentscheidung fiel in der 85. Minute. „Der Schiedsrichter hat zwei klare Foulspiele an unseren Spielern übersehen. So kam Fulda in Ballbesitz und erzielte den dritten Treffer“, erklärte Uecker. Leon Pomnitz tauchte frei vor Kacarevic auf und vollendete zum 1:3. Die Hausherren entblößten die Abwehr und kassierten noch zwei Kontertore. „Das darf nicht passieren“, bedauerte Janovsky die am Ende doch deutliche Niederlage. „Die SG Barockstadt lag in der Tabelle nicht weit vor uns, dennoch ist dieser Gegner nicht unser Maßstab. Die haben ganz andere Ziele als wir.“

In der Tabelle rutschten die Neu-Isenburger mit 15 Punkten auf den 13. Platz ab, Viktoria Griesheim zog mit seinem 2:1-Sieg im Kellerduell beim Tabellenletzten FC Ederbergland an der Hoffmann-Elf vorbei. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Begegnungen erwartet die Neu-Isenburger am kommenden Samstag beim SC Waldgirmes die nächste hohe Hürde.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Buschmann, Rhein, Bickel, Cichutek - Betz, Letellier - Albert (46. Djordjevic), Günther (78. Sachs), Kamikawa - McCrary (74. Atzberger)

SG Barockstadt Fulda Lehnerz: Bayar - Torcuatro, Broschke, Pomnitz (88. Reith), Schaaf, Fuß (72. Odenwald), Hillmann, Gröger, Mosch (85. Wollny), Müller, Bieber

Tore: 1:0 Günther (3.), 1:1 Bieber (29.), 1:2 Mosch (67.), 1:3 Pomnitz (85.), 1:4 Schaaf (88.), 1:5 Wollny (90.) - Schiedsrichter: Betz (Oberzell) – Z.: 160 - leo

