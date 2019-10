„Habe genau das Umfeld, das ich mir wünsche“

Nieder-Roden – Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden macht im Eilverfahren Nägel mit Köpfen.

Nach den vier Youngsters Henning Schopper, Niklas Geck, Laurin Lehr und Philip Wunderlich, die ihre Verträge bereits vor dem ersten Punktspiel in dieser Saison bis 2021 verlängert hatten, und den drei Routiniers Michael Weidinger, Timo Kaiser und Philipp Keller hat auch das erfolgreiche Trainerduo Jan Redmann/Andreas Knaf seine Zusage für die Spielzeit 2020/2021 bei den Baggerseepiraten gegeben.

„Für uns war klar, dass wir den Weg mit Jan unbedingt weitergehen wollen“, sagte HSG-Pressesprecher René Marzo. „Wenn man die Entwicklung in den vergangenen Jahren sieht, ist das auch nur logisch. Er hat den Umbau des Kaders erfolgreich gemeistert und gleichzeitig die größte Punkteausbeute der HSG-Geschichte erreicht. Die fachliche Kompetenz ist unumstritten und er kitzelt aus den Spielern das Leistungsmaximum raus, auch was die emotionale Seite angeht. Und wenn man die Auftritte in dieser Saison sieht - gerade unter Berücksichtigung der Personalsorgen - muss man sagen: Chapeau, es passt einfach alles“, meinte Marzo.

Der 39-jährige Redmann zeigte sich ebenso erfreut über das entgegengebrachte Vertrauen: „Es klingt abgedroschen, aber hier bei der HSG habe ich genau das Umfeld, das ich mir wünsche. Leistungsorientiert und gleichzeitig familiär. Dazu kommt, dass ich in Andi Knaf einen 1a Co-Trainer habe, mit dem ich mich optimal verstehe, weil wir die gleiche Philosophie haben.“ Dazu komme, dass der Stamm der Mannschaft seit Jahren zusammenspiele und dies so bleibe.

„Mit Kaiser, Weidinger und Keller haben drei Säulen der HSG verlängert, worüber ich sehr glücklich bin, denn wir brauchen genau diese Charaktere“, freut sich Redmann. Dazu habe der Klub „starke Jugendspieler, viele mit dem Potenzial, mindestens 3. Liga spielen zu können“.

Redmann geht mit der HSG dann in sein viertes Jahr. Gerne hätten die Nieder-Rodener Verantwortlichen ihrem Trainer einen längerfristigen Vertrag angeboten, aber wie in der Vergangenheit auch, beschränkte sich der ehemalige Rostocker bei seiner Zusage auf ein Jahr. leo

Quelle: op-online.de