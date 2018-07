Hainstadt übernimmt Führung im Mainpokal

Froschhausen - Zehn Tore bekamen die Zuschauer am dritten Spieltag des Fußball-Mainpokal-Turniers bei der TuS Froschhausen geboten.

Titelverteidiger und Neu-Kreisoberligist TSG Mainflingen ließ dem klassentieferen Gastgeber Froschhausen ebenso keine Chance, wie anschließend die Spvgg. Hainstadt im Duell der A-Ligisten der TuS Klein-Welzheim. Die Hainstädter übernahmen damit vorerst sogar die Tabellenführung.

TuS Froschhausen - TSG Mainflingen 0:6 (0:1)

Der Kreisoberliga-Aufsteiger bestimmte von Beginn an das Geschehen und ging nach einer Einzelleistung von Bilal El Assraoui in Führung. Nach dem 0:3 zehn Minuten vor Spielende fiel die TuS komplett auseinander. „Zu viele Ausfälle, zu viele Probleme“, zeigte sich Froschhausens Trainer Thomas Hantzsche nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel enttäuscht. Dagegen war TSG-Trainer Marco Schwarzkopf mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden: „In der zweiten Hälfte waren wir Froschhausen in allen Belangen überlegen. Wir haben tolle Tore erzielt, die wir gut herausgespielt haben. Das war eine gute Vorstellung.“ Andreas Bohl verwandelte einen 20-Meter-Freistoß direkt zum 4:0-Zwischenstand, anschließend spielten sich die Mainflinger noch zweimal mit flottem Direktspiel durch die nicht mehr vorhandene Hintermannschaft des Gastgebers.

Tore: 0:1 El Assraoui (13.), 0:2 Korodowov (35.), 0:3 El Assraoui (50.), 0:4, 0:5 Bohl (53., 56.), 0:6 Pfister (57.)

Klein-Welzheim - Spvgg. Hainstadt 0:4 (0:2)

Zu Beginn wehrte sich Klein-Welzheim noch tapfer. Hainstadt stellte zwar die bessere Elf, die TuS jedoch kämpfte mit allen Mitteln. Daran änderte auch das 0:1 durch Mesut Bayram nach zehn Minuten nichts. Mit dem 2:0 sorgten die Hainstädter drei Minuten vor der Pause aber für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel hatte die Sportvereinigung die Partie sicher im Griff, erspielte sich weitere Chancen und traf noch zweimal zum verdienten Sieg.

Tore: 0:1 Bayram (10.), 0:2 Reitz (27.), 0:3 Griehl (53.), 0:4 Trageser (60.)

Gruppe A

TuS Froschhausen - Mainflingen 0:6

1. TSG Mainflingen 2 8:0 6

2. Spvgg. Seligenstadt 2 7:2 6

3. SV Zellhausen 1 0:2 0

4. Alem. Klein-Auheim 1 2:5 0

5. TuS Froschhausen 2 0:8 0

Gruppe B

Klein-Welzheim - Spvgg. Hainstadt 0:4

1. Spvgg. Hainstadt 2 4:0 4

2. Teutonia Hausen 2 6:3 4

3. Sportfreunde Seligenstadt 1 1:1 1

4. Germ. Klein-Krotzenburg 1 0:0 1

5. TuS Klein-Welzheim 2 2:9 0

Heute spielen: SV Zellhausen – Alemannia Klein-Auheim (18.15 Uhr), Germania Klein-Krotzenburg – Sportfreunde Seligenstadt (19.30 Uhr) (leo)

