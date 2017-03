Halbfinale Höhepunkt der Vereinsgeschichte

Seligenstadt - Was für ein Tag für den Fußball-Hessenligisten Sportfreunde Seligenstadt: Am Samstag, 15 Uhr, stehen die Einhardstädter erstmals im Halbfinale des Hessenpokals. Gegner ist Ligarivale Rot-Weiß Hadamar. Von Patrick Leonhardt

Mögliche Gegner im Finale sind Regionalligist TSV Steinbach oder Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Das zweite Halbfinale wird am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr angepfiffen.

„Das ist für uns alle etwas ganz Großes. Für die Spieler, die sportliche Leitung, für die, die die Würstchen verkaufen und alle anderen, die hier mithelfen“, sagt Sportfreunde-Vorsitzender Sven Kittler, „das ist das größte Ereignis unserer Vereinsgeschichte. So weit sind die Fußballer noch nie gekommen. Wir haben gedacht, das Achtelfinale gegen Kickers Offenbach wäre der Höhepunkt, jetzt aber stehen wir sogar im Halbfinale. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und wollen in das Finale.“ Kittler sieht im Erreichen des Halbfinales auch eine Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre: „Schön, dass die vielen kleinen Rädchen so ineinander greifen.“

Für Seligenstadts Trainer Lars Schmidt ist es allerdings nicht das erste Halbfinale im Hessenpokal. Ebenso wie seine Spieler Michele Piarulli, Viktor Krist und Patrick Hofmann traf er 2011 mit der TGM SV Jügesheim – damals als Verbandsligist – auf den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Die Rodgauer wehrten sich lange tapfer, verloren aber am Ende mit 0:5 (0:2). „Da hätte schon sehr viel zusammenkommen müssen, dass wir eine drei Klassen höher angesiedelte Mannschaft besiegen“, erinnert sich Schmidt. Erst nach dem dritten Gegentor in der 82. Minute waren die Rodgauer seinerzeit eingebrochen.

Da stehen die Chancen gegen Hadamar – im Dezember vergangenen Jahres verloren die Sportfreunde das Punktspiel bei den Rot-Weißen mit 1:2 – sicherlich deutlich besser. Mit dem 2:1-Sieg im Hessenligaspiel am vergangenen Spieltag gegen Viktoria Kelsterbach tankten die Seligenstädter das nötige Selbstvertrauen, während Hadamar sein Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten SKV Rot-Weiß Darmstadt überraschend mit 1:2 verlor. „Wir wussten nicht, wie sich die einigermaßen gute Vorbereitung niederschlägt und haben uns gegen Kelsterbach ein Erfolgserlebnis geholt, das uns unseren weiteren Weg erleichtert. Hadamar hat sicherlich nicht mit der Niederlage gegen Darmstadt gerechnet, wird das aber verkraften, weil sie in der Tabelle gefestigter dastehen als wir“, sagt Schmidt.

Dass Hadamar in der Hessenliga-Tabelle sechs Punkte mehr als die Sportfreunde aufweist, zählt am Samstag aber nicht. Da fällt die Entscheidung in 90 Minuten. Oder in 120 Minuten. Oder aber spätestens wie beim Seligenstädter Achtelfinalsieg gegen Regionalligist Kickers Offenbach im Elfmeterschießen. „Die Thematik beschäftigt uns ja schon seit Wochen. Jeder weiß, dass das ein ganz besonderes Spiel ist, da brauche ich nichts mehr sagen“, blickt Schmidt auf das Halbfinale voraus. Verzichten müssen die Sportfreunde allerdings weiter auf den gesperrten Tobias Leis. Und Toptorjäger Raoul Dalmeida (14 Hessenliga-Treffer) fällt krankheitsbedingt aller Voraussicht nach ebenfalls aus.

Einer, der 2011 ebenfalls mit Jügesheim gegen Wehen spielte, ist Seligenstadts Abwehrspieler Michele Piarulli. „Manchmal denke ich noch daran, das war ein schönes Spiel“, sagt der 33-Jährige: „Gegen Hadamar wird es schwer, aber wir werden richtig Gas geben und wollen in das Finale.“

Quelle: op-online.de