Hallenauftritt soll wieder Schub im Abstiegskampf geben

SG GÖTZENHAIN Sextett um Torjäger Knust meldet sich ab

+ Steven Henning Trainer SG Götzenhain

Dreieichenhain – Titelverteidigung in der Halle, Kampf gegen den Abstieg in der Kreisoberliga – die Aufgaben der SG Götzenhain in den kommenden Wochen könnten nicht unterschiedlicher sein.