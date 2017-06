Hamza Khadri hält Maroc auf A-Liga-Kurs

Offenbach - In der Relegation zur Kreisliga A Offenbach hat der FC Maroc nach einem 3:1 gegen Alemannia Klein-Auheim die besten Karten. Das zweite Spiel, Croatia Obertshausen gegen HFC Bürgel, endete 2:2.

Alemannia Klein-Auheim - FC Maroc Offenbach 1:3 (0:1). In einem spannenden Spiel setzten sich die Marokkaner durch Tore in der Schlussphase durch. Beide Teams hatten eine Vielzahl von Möglichkeiten, Maroc war in diesem Duell der beiden Noch-A-Ligisten effektiver. „Maroc hat vorne mit dem Doppeltorschützen Hamza Khadri einen drin, der die Tore einfach macht, so jemand fehlt uns leider“, bilanzierte Klein-Auheim Trainer Christoph Wirth.

Khadri brachte den FC Maroc in der 35. Minute in Führung. Kurz nach der Pause wurde ein Alemannia-Treffer wegen angeblicher Abseitsposition nicht anerkannt. In der 61. Minute fiel dann der mittlerweile verdiente Ausgleich durch einen Abstauber von Heiko Schneider. In der Schlussphase entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem Maroc das glücklichere Ende für sich hatte. Nach der erneuten Führung für Maroc durch Khadri setzten die Auheimer alles auf eine Karte, kassierten aber mit der letzten Aktion des Spiels das 1:3. „Wir haben alles gegeben. Und ob wir 1:2 oder 1:3 verlieren, ist auch egal“, sagte Wirth. Maroc-Trainer Hassan El Fatimi war stolz auf die Leistung seines Teams: „Wir haben gezeigt, was wirklich in der Mannschaft steckt. Das war die richtige Reaktion auf die harten Punktabzüge gegen uns. Es war ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner.“

Klein-Auheim: Aksit; Bakar, Delarue, Mattes, Mule, Schneider, Reiner, Roth, Crass, Salg, Löffler (Horch, Koch)

Maroc: M. Bonde; Rafoud, Saidi, Saidi, Kiss, Mahyou, El Fatimi, Q. Jaatit, Khadri, N. Jaatit, Severino (Bouzlafa, Rafoud)

Tore: 0:1 Khadri (35.), 1:1 Schneider (61.), 1:2 Khadri (80.), 1:3 N. Jaatit (94.)

Croatia Obertshausen - HFC Bürgel 2:2 (1:0). Beide Mannschaften hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen, doch es fehlte beiden an der nötigen Genauigkeit. Kurz nach dem Führungstor der Kroaten schossen die Bürgeler einen Freistoß an den Pfosten und danach scheiterten die Offenbacher mehrfach erst am Torhüter oder schossen neben das Tor. Die Kroaten setzten anfangs auf Konter, die nicht den gewünschten Erfolg brachten. In der 48. Minute glich der HFC durch El Bannay aus, direkt nach Wiederanpfiff aber ging Croatia durch Mirizzi wieder in Führung. „Die Kroaten waren sehr effektiv, letztlich müssen wir nach zweimaligem Rückstand zufrieden mit dem Punktgewinn sein“, sagte HFC-Trainer Mirco Frank. Zum Foul, das zum Elfmeter und 2:2 in der 55. Minute führte, waren die Ansichten sehr unterschiedlich. Aus dem Publikum der Kroaten war von Schiebung die Rede, doch Frank stellte klar: „Ein Gegenspieler hat mich am Trikot gezogen und dann habe ich mich fallen gelassen, das war ein klarer Elfer.“

„Letztlich war das Unentschieden in Ordnung. Wir werden sehen, was das in der Relegation bedeutet.“, sagte Croatia-Sprecher Milan Podnar.

Croatia: Antolic; Mehic, Bucifal, Belkasmi, F. Kovacevic, Vedric, Horvat, Tomassek, A. Kovacevic, Matic, Aber (Mirizzi, Novokmet, Sikavica)

Bürgel: Petermann; Bozic, Markovic, Wolff, Hasanovic, Ziegler, Tulewski, Fading, Müller, Miehm, El Bannay (Frank, Hauptmann, Rust)

Tore: 1:0 (15.), 1:1 El Bannay (48.), 2:1 Mirizzi (49.), 2:2 Hasanovic (55./FE) - stef

Quelle: op-online.de