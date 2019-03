Hanau am absoluten Maximum

Durchgesetzt am Kreis und in der Partie gegen den Meister: Der Hanauer Yannick Woiwood (rechts) gegen Eisenachs Duje Miljak. Woiwod steuerte zwei Tore zum überraschenden 25:24-Heimerfolg bei. Foto: scheiber

Hanau – Fahrten nach Hessen machen Meister ThSV Eisenach keinen Spaß. Nach der Hinrunden-Niederlage in Nieder-Roden und dem Unentschieden in Bruchköbel ging der souveräne Spitzenreiter der 3. Handball-Liga Ost bei der HSG Hanau leer aus.

Die Grimmstädter kletterten mit einem verdienten 25:24 (12:11)-Sieg auf den fünften Tabellenplatz. „Wenn man zehnmal gegen Eisenbach spielt, gewinnt man einmal. Das war dieses Mal der Fall“, freute sich Hanaus Trainer Patrick Beer über den Überraschungserfolg, der für den Meister die zweite Niederlage im 26. Spiel bedeutete.

„Wir sind an das absolute Maximum gegangen, wollten den Sieg ein bisschen mehr“, erklärte Beer. Nach der frühen Roten Karte gegen Yaron Pillmann nach einem Foulspiel (18.) stellten die Gastgeber frühzeitig auf eine 3-2-1-Deckung um. „Das hatten wir ohnehin vor, allerdings nicht zu diesem frühen Zeitpunkt“, meinte Beer. Nach einem flotten 5:2-Start gerieten die Hanauer vor knapp 600 Zuschauern zunächst in Rückstand, wandelten diesen aber mit einem 3:0-Lauf noch in der ersten Hälfte in eine 12:11-Führung um.

Die Gastgeber starteten schwungvoll in den zweiten Durchgang, bauten den Vorsprung mit vier Toren hintereinander auf 16:11 aus. Und diese Führung gaben die Hanauer nicht mehr aus der Hand, näher als bis auf zwei Treffer kam der Spitzenreiter nicht mehr heran. In den letzten zehn Minuten baute die HSG ihre Führung sogar wieder aus. Zunächst beim 23:18 auf fünf Tore (51.), fünf Minuten später beim 25:19 sogar auf sechs. In der Schlussphase kämpfte sich Eisenach mit einem 5:0-Lauf nochmals heran, das war letztlich aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. „Gut, dass wir uns diesen Puffer erspielt haben“, meinte Beer, „am Ende haben wir noch einmal ein, zwei freie Würfe vergeben, das war zuvor nicht der Fall. Der letzte Treffer der Eisenacher fiel allerdings mit dem Schlusspfiff.“ Der Hanauer Sieg fiel damit am Ende knapper aus, als es das Spiel war.

„Das war eine absolute Teamleistung, die von der Abwehr dominiert war“, lobte der Hanauer Trainer. Jan-Eric Ritter, Lucas Lorenz, Marius Brüggemann und Jannik Ruppert waren ständig in Bewegung, verwickelten die Thüringer immer wieder ins Eins-gegen-Eins. Eisenach, das in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga gegen die HSG Konstanz gefordert ist, versuchte alles, doch die Hanauer waren an diesem Tag nicht zu bezwingen. „Eisenach spielt in seiner eigenen Liga und war von der Qualität her sicher stärker. Aber wir waren kämpferisch stärker und hatten auch das nötige Quäntchen Glück“, meinte Beer. Zwar verwarfen die Gastgeber drei Siebenmeter, die Abpraller landeten aber bei der HSG. Und während bei den Thüringern der Ball vom Pfosten auch Mal ins Aus sprang, sprang er bei den Hanauern vom Innenpfosten ins Tor. Dieses Glück hatten sich die Grimmstädter in dieser Partie allerdings mehr als verdient.

Spielfilm: 2:2 (2.), 5:2 (6.), 6:6 (14.), 7:6 (14.), 7:9 (19.), 9:11 (25.), 12:11 - 16:11 (35.), 17:15 (39.), 19:15 (40.), 19:17 (44.), 20:18 (47.), 23:18 (51.), 25:19 (56.), 25:24

Zeitstrafen: 4:5 - 7m: 1/4 - 6/8 - Rote Karte: Pillmann (18./Hanau, Foulspiel)

HSG Hanau: Schermuly, Müller; Ritter (2), Woiwod (2), Hemmer (2), Gerst, Strohl (3), Ahouansou, Marschall, Bergold (1), Brüggemann (1), Pillmann (3), Ruppert (2), Christoffel (5/1), Lorenz (4), Pareigis (n.e.) leo

Quelle: op-online.de