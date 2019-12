Hanau 93 bangt um Einsatz von Ex-Profi Fink

Hanau – Für den Fußball-Hessenligisten FC Hanau 93 endet am Sonntag ein ereignisreiches Fußballjahr. Der Aufsteiger will auswärts beim VfB Ginsheim Farbe bekennen und sich für die erst am vergangenen Wochenende kassierte 0:4-Hinspielniederlage rehabilitieren.

Die Favoritenrolle liegt bei den heimstarken Gastgebern, die mit 34 Punkten den sechsten Tabellenplatz einnehmen. Neun Zähler weniger haben die Hanauer auf Rang zwölf, einem Nichtabstiegsplatz. Das klare Ergebnis von vor wenigen Tagen wertet Spielertrainer Michael Fink keinesfalls als Gradmesser möglicher Chancenlosigkeit. „Sicherlich hört sich 0:4 deutlich an, doch gerade in der ersten Halbzeit hätte sich das Spiel auch in eine andere Richtung entwickeln können“, betont der Ex-Profi. In erster Linie denkt Fink an jene Szene, in der seiner Mannschaft beim Stande von 0:1 ein Elfmeterpfiff verweigert wurde und der zu Fall gekommene und bereits zuvor verwarnte Feta Suljic vom Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Schwalbe noch die Gelb-Rote Karte erhielt. „Ich habe mir das auf Video angeschaut. Für mich war das ein Elfmeter“, sagt Fink. Es war gewiss eine bittere Szene für die 93er im letzten Heimspiel des Jahres - und umso bitterer, dass Suljic jetzt nun auch am Sonntag gesperrt fehlen wird. Neben den Langzeitverletzten Kevin Effiong, Patrick Gischewski und Kristijan Bejic wird zudem der privat verhinderte Betim Mezini nicht im Kader stehen. Fraglich ist noch das Mitwirken von Fink selbst. Der Spielertrainer, der zuletzt in der Innenverteidigung der Hanauer gemeinsam mit Spielführer Ljubisa Gavric eine Konstante war, zog sich gegen Ginsheim eine Rippenprellung zu. fs Quelle: op-online.de