Hanau 93 belohnt sich für gute Leistung

Hanau – Im fünften Anlauf hat es geklappt: Der FC Hanau 93 hat gegen den KSV Baunatal den lang ersehnten ersten Sieg in der Fußball-Hessenliga gefeiert und die Abstiegsplätze verlassen. Kahraman Damar erzielte in der zweiten Halbzeit den 2:1-Siegtreffer.

„Wir sind glücklich über den ersten Sieg und froh, dass wir uns endlich mal für eine gute Leistung belohnt haben“, meinte Hanaus Sportlicher Leiter Alexander Hagikian. Mit dem Auftritt der eigenen Elf war er zufrieden. „Das war eine klare Steigerung gegenüber dem Waldgirmes-Spiel. Wir haben an die guten Leistungen der ersten drei Spiele anknüpfen können. “.

Die Hausherren spielten von Beginn an mutig nach vorne und erarbeiteten sich gute Torchancen. Baunatal war in der 16. Minute gleich erfolgreich: Manuel Pforr schob den Ball nach einer scharfen Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie. Der Gegentreffer brachte aber die Hausherren nicht aus dem Rhythmus. Nach schöner Kombination über mehrere Stationen stand Oktay Bulut frei – 1:1. In der zweiten Halbzeit setzte Hanau 93 zunächst auf Konter. In der 64. Minute köpfte Kahraman Damar nach einem Freistoß von Tolga Ünal zum 2:1 ein.

In der Folgezeit hätten die 93er ihren Vorsprung durchaus ausbauen können, doch das Team von Trainer Michael Fink nutzte die sich bietenden Konterchancen nicht. Gästetrainer Tobias Nebe sprach von einem verdienten Hanauer Sieg und begründete dies mit dem Chancenplus des Gegners. Glück für den HFC, als einer der besten Hanauer, Innenverteidiger Enis Muratoglu, den Ball bei der letzten Ausgleichsmöglichkeit des KSV Baunatal von der Torlinie kratzte.

Hanau 93: Brao - Ries, Muratoglu, Gavric, Purcell - Bulut (72. Suljic), Fink, Ünal (83. Gischewski), Damar (81. Gogol), Franz - Bari.

Schiedsrichter: Angermaier (Bad Camberg) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Pforr (16.), 1:1 Bulut (25.), 2:1 Damar (64.) fs

