Hanau 93 fehlen die nötigen Kraftreserven

Hanau – Die Heinrich-Sonnrein-Sportanlage an der Kastanienallee ist für den dort beheimateten FC Hanau 93 in der Fußball-Hessenliga einfach kein gutes Pflaster.

Gegen den Tabellenfünften Rot-Weiß Hadamar setzte sich die Heimschwäche fort, die Elf von Trainer Michael Fink kassierte eine 1:3-Niederlage. Die Hanauer haben von neun Heimspielen nur eines gewonnen, erkämpften zwei Unentschieden und kassierten bereits sechs Niederlagen. Macht fünf von 27 möglichen Punkten bei einem Torverhältnis von 10:22. Auswärts hingegen sind die 93er mit vier Siegen und zwei Unentschieden noch ungeschlagen, weshalb sie als 13. gerade noch auf einem Nichtabstiegsplatz zu finden sind.

„Das Spiel gegen Hadamar ist unglücklich gelaufen, die zunehmend schlechter werdenden Platzverhältnisse haben uns nicht in die Karten gespielt“, meinte HFC-Abteilungsleiter Giovanni Fallacara. Er sieht das unebene Rasenspielfeld seit Wochen als Nachteil für seine technisch versierte und spielstarke Mannschaft an. „Die Bedingungen an der Kastanienallee, und damit meine ich auch das Drumherum, sind einfach nicht hessenligatauglich“, legt Fallacara nach.

Anfangs hielt seine Mannschaft gegen den Favoriten noch gut mit und ließ sich auch von der Führung der Gäste durch Jerome Zey nicht aus dem Konzept bringen. Salvatore Bari und Feta Suljic hatten den Ausgleich auf dem Fuß, verpassten ihn. Als Zey in der 55. Minute erneut traf, schien der Ofen für die Hanauer aus zu sein, doch fast postwendend verkürzte Bari nach einer Flanke von Suljic auf 1:2. Wenig später entschärfte Hanaus Torhüter Armend Brao einen Gewaltschuss von Leon Burggraf. Den Gästen boten sich zunehmend Konterchancen, da die 93er Risiko gingen, um den Ausgleich erzielen zu können. Und so wurde es ein offener Schlagabtausch, ein packendes Kampfspiel. Die aufgerückten Ljubisa Gavric und Michael Fink hatten das 2:2 auf dem Fuß, doch entweder ging’s knapp über den Kasten, oder der Schuss wurde doch noch abgeblockt; zudem rettete der Ex-Hanauer Michel Gschwender einmal in höchster Not für Rot-Weiß auf der Torlinie.

In der Schlussphase fehlten dem HFC die nötigen Kraftreserven, um das Spiel umzubiegen. Hadamar stand gut und verteidigte seinen knappen Vorsprung souverän. Torjäger Leon Burggraf beseitigte mit seinem Treffer zum 1:3 (88.) die letzten Zweifel am Auswärtssieg.

Hanau 93: Brao - Franz, Gavric, Fließ, Gogol - Fink, Ünal (68 Mezini) - Damar, Bulut (55. Arslan), Suljic - Bari

Tore: 0:1 und 0:2 Zey (16./55.), 1:2 Bari (57.), 1:3 Burggraf (88.)

Zuschauer: 100 fs

Quelle: op-online.de