Hanau und Germania gehen unter

Offenbach – Der 1. FC 06 Erlensee ist der Sieger des Tages in der Fußball-Verbandsliga Süd.

Während Spitzenreiter SC 1960 Hanau beim SV Unter-Flockenbach mit 0:6 unterging und auch Germania Ober-Roden beim VfB Ginsheim II mit 0:4 verlor, wandelte Erlensee gegen die TS Ober-Roden einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um und kletterte wieder an die Spitze. Viktoria Urberach gewann das Kellerduell gegen den JSK Rodgau mit 1:0 und blieb damit auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg beendete ihre Negativserie und schoss beim 1:1 bei Rot-Weiss Frankfurt nach 430 Minuten wieder einmal ein Tor.

SV Unter-Flockenbach - SC 1960 Hanau 6:0 (3:0). Knackpunkt war sicherlich die frühe Rote Karte für Torwart Jannis Pellowski nach einer Notbremse (23.), die das Konzept der Gäste über den Haufen warf. In Unterzahl waren die Hanauer den spielstarken Unter-Flockenbachern klar unterlegen. Hanaus Trainer Savas Erinc war dennoch richtig bedient: „Einige haben ihren Job auf dem Platz nicht mehr gemacht. In Folge haben wir zu schnelle und einfache Gegentore bekommen.“ So führte der Aufsteiger bereits zur Pause mit 3:0. Im zweiten Durchgang ein Aufzucken der Gäste. Aret Demir hatte Pech mit einem Lattentreffer und Travis Parker nach einem Alleingang einen Treffer auf dem Fuß. Stattdessen erzielte Daniel Ehret nach 63 Minuten seinen dritten von vier Treffern zum zwischenzeitlichen 4:0 und die Partie war gelaufen. „Wenn Güner Günes nicht noch drei oder vier Mal hervorragend pariert, verlieren wir noch höher“, ärgerte sich Erinc nach der höchsten Hanauer Saisonpleite.

SC 1960 Hanau: Pellowski; Aslan (46. Aydin), Gültekin, Hiromoto (23. Günes), Gecili, Hofmeier, Bicakci, Demir, Parker, Makengo, Kohnke (46. Ohashi)

Tore: 1:0 Ehret (35.), 2:0 Diefenbach (38.), 3:0, 4:0 Ehret (41., 63.), 5:0 Mayer (66.), 6:0 Ehret (84.) - Rote Karte: Torwart Pellowski (Hanau, 22., Notbremse)

VfB Ginsheim II - Germania Ober-Roden 4:0 (2:0). „Wir hätten noch eine Stunde spielen können und hätten keinen reingemacht“, meinte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Nach zwei individuellen Fehlern lagen die Gäste bereits nach zehn Minuten mit 0:2 in Rückstand. „Wir haben uns nach zehn Minuten dieses Loch gebuddelt, haben es dann aber recht ordentlich gemacht“, sagte Bäcker. Zu Beginn der zweiten Hälfte folgte der nächste Fehler – und das dritte Gegentor. Das war die Vorentscheidung, denn die Germania ließ weiter beste Möglichkeiten ungenutzt. Pfosten, Torwart, am Tor vorbei – die Ober-Rodener trafen alles. Nur nicht ins Tor.

Germania Ober-Roden: Kahl; Emir, Friess, Marweg, Firat, Lehnert, Bidou, Özgün, Stemann, Ennin, Dapp

Tore: 1:0 Nocera (3.), 2:0 Aboubakari (10.), 3:0, 4:0 Nocera (52., 87.)

1. FC 06 Erlensee - TS Ober-Roden 3:2 (1:1). „Das ist echt bitter“, zeigte sich Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann enttäuscht. Die Anfangsviertelstunde war die beste Phase der Turnerschaft im bisherigen Saisonverlauf, doch Serkan Kozlu (2) und Mario Gotta ließen beste Möglichkeiten ungenutzt, ehe Gotta nach einer Ecke das verdiente 1:0 köpfte (16.). Nun gewann Erlensee Oberwasser und glich aus, anschließend verlief die Partie ausgeglichen. In der zweiten Hälfte wirkten die Ober-Rodener einen Tick torgefährlicher. Nach dem erneuten Führungstreffer, den wiederum Gotta erzielte (75.), vergaben erneut Kozlu und Tim Schöppner weitere gute Chancen. Das 2:2 aus dem Nichts war für Ober-Roden ein Schock (84.), dem drei Minuten später der endgültige Knockout folgte. „Das Spiel war eigentlich schon vorbei“, meinte Neumann.

TS Ober-Roden: Schwaar; Strauss, Henkel, Yildirim, Jung, M. Barak (65. G. Barak), Kozlu (70. Sitter), Gick, Schultheis, Schöppner, Gotta

Tore: 0:1 Gotta (16.), 1:1 Eigentor Strauss (30.), 1:2 Gotta (75.), 2:2 Wagner (84.), 3:2 Schunck (87.)

Viktoria Urberach - JSK Rodgau 1:0 (0:0). „Wir rücken auf, das ist auch das Ziel“, sagte Viktoria-Trainer Jens Wöll nach dem zehnten Punkt aus den vergangenen sechs Partien. Dagegen verloren die Rodgauer zum vierten Mal hintereinander mit einem Tor Unterschied. „Das ist wirklich bitter“, bedauerte JSK-Trainer Andreas Humbert.

Auf schwer bespielbarem, tiefen Platz war guter Fußball kaum möglich. Jügesheim fand gegen die robuste Urberacher Defensive kaum ein Durchkommen. In der ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Urberach ein wenig mehr Zug erkennen ließ, waren Torchancen daher die absolute Ausnahme. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließen die Rodgauer zwei gute Chancen ungenutzt, nach einer Ecke stocherte Philipp Hochstein den Ball zum Tor des Tages über die Jügesheimer Torlinie. Die Schlussphase beurteilten beide Trainer gleich: Obwohl Humbert drei frische Offensivkräfte auf den Platz schickte, fehlte den Gästen die Durchschlagskraft. „Wir waren am Drücker, aber das reichte nicht, um den Schaden zu reparieren. Ohne Torchancen hat man auch keine Chance auf einen Sieg“, sagte Humbert. Wöll meinte: „Jügesheim versuchte es mit langen Bällen, aber wir haben gut verteidigt und hätten zum Schluss sogar noch nachlegen können.“

Viktoria Urberach: Schickedanz; T. Hamed, M. Yildirim (71. Kohl), S. Yildirim, Piarulli, Puls, Schneider, Medina Nunez (90. Khan), Alempic, Hochstein (74. Celayir), Di Maria

JSK Rodgau: Czaronek; Hitzel, Cölsch, Köhler, Akkert (82. Hulaj), Dejanovic, Ballesteros, Profumo, Neteoui-Flores (74. Fakic), Enders, Konstantinidis (74. Freitag)

Tor: 1:0 Hochstein (73.)

Rot-Weiss Frankfurt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1:1 (1:0). „Wenn man 50 Minuten in Unterzahl spielt und noch das 1:1 erzielt, hat man nicht viel verkehrt gemacht. Ich bin mit dem Punkt zufrieden, wir haben den Abwärtstrend gestoppt“, sagte 03-Trainer Nick Janovsky. nach der frühen Führung hatte Frankfurt durchaus die Chance auf einen zweiten Treffer. Doch nach der Ampelkarte für Dominik Budic (39.) und vor allem nach der Pause war die Spielvereinigung im Spiel. Nikolai Ermert hatte in der Schlussphase sogar das 2:1 für die Gäste auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. „Dass wir das Spiel gewinnen, hatten wir aufgrund der vergangenen Wochen nicht verdient“, gab Janovsky zu.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Begher; Budic, Metzler, Diack, Schellhorn, Essome (46. Wolfarth), Letellier, Nessen, Djordjevic (60. Mägerlein), Ermert, Züge (71. Kalzu)

Tore: 1:0 Sevim (7.), 1:1 Kalzu (74.) - Gelb-Rote Karte: Budic (39./Neu-Isenburg) fs/leo

