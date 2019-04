Interview mit Dirk Bade: „Ob wir aufsteigen, entscheiden wir später“

Am Samstag wird aller Voraussicht nach die Entscheidung fallen im Meisterschaftsrennen der Handball-Bezirksoberliga Offenbach-Hanau der Frauen im Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten HSG Rodgau Nieder-Roden II und Spitzenreiter HSG Hanau (16 Uhr).

Die Hanauerinnen können sich mit einem Sieg, der deutlicher als 20:19 ausfällt, mit dem die Rodgauerinnen das Hinspiel gewonnen haben, den Meistertitel sichern. Gewinnen die Rodgauerinnen, würden sie nach Punkten mit der HSG Hanau gleichziehen und aufgrund des dann gewonnenen direkten Vergleichs vorbeiziehen und sich den Titel in den letzten zwei Spielen wohl nicht mehr nehmen lassen. Letzteres gilt angesichts der klaren Dominanz dieser beiden Teams in der Liga bei einem Unentschieden auch für die HSG Hanau. Im Vorfeld stellte sich Hanaus Trainer Dirk Bade einem Interview.

Herr Bade, Sie haben mit Ihrem Team jetzt elf Siege in Folge gelandet, eine beeindruckende Serie. Alles top also bei euch?

Ja, wir sind sehr guter Dinge. Vor allem unsere Abwehr greift momentan fantastisch. Wir sind bereit und freuen uns auf dieses entscheidende Spitzenspiel.

Im Hinspiel hatte es in der 57. Minute noch 18:18 gestanden, ehe Aileen Millner zwei Tore in Folge für die HSG Rodgau II gelangen und Kristina Lorenz für euch nur noch verkürzen konnte, ehe die Spielzeit abgelaufen war. Erwarten Sie erneut ein so enges Spiel?

Ja, obwohl wir auch schon das Hinspiel bei einer nur etwas besseren Chancenverwertung hätten gewinnen können. Und das, obwohl uns damals unsere Haupttorschützin Mira Fritz gefehlt hatte. Jetzt werden wir in Bestbesetzung antreten. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein Team vorzeitig entscheidend absetzt.

Sie werden auch die Entwicklung bei der HSG Rodgau II verfolgt haben. Elf Siege in Folge bis zum Jahreswechsel, dann der Einbruch mit drei Niederlagen in vier Spielen und jetzt wieder vier zum Teil sehr deutliche Siege. Können Sie sich das erklären? Und sehen Sie die HSG Rodgau wieder auf dem Niveau der Hinrunde?

Nein, da habe ich keine Erklärung gefunden. Ganz auf dem Niveau der Hinrunde sehe ich sie noch nicht wieder. Ich habe sie zuletzt beim 29:19 in Bruchköbel noch einmal gesehen. Das war deutlicher als das Leistungsverhältnis. Angst müssen wir bestimmt nicht haben. Auch wenn sich Jogi (Rodgau-Trainer Joachim Rhein, die Redaktion) bestimmt wieder taktische Überraschungen einfallen lässt. Aber wir haben uns auf alles vorbereitet, was da kommen könnte.

Vor zwei Jahren sagten Sie, ein weiterer Aufstieg wäre vielleicht gar nicht sinnvoll für die HSG Hanau mit den vielen Müttern im Team, die nicht so oft und regelmäßig trainieren können. Vor einem Jahr sagten Sie, dass es unter dem Strich schon besser sei, dass die HSG Dietzenbach mit dem sehr viel jüngeren Team mit dem viel größeren Entwicklungspotenzial aus eben diesem Grund viel besser in die Landesliga passe. Hat sich da bei euch etwas verändert oder sollte nicht besser die HSG Rodgau II aufsteigen?

Da hat sich nichts verändert. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal Meister werden und werden dann entscheiden, ob wir aufsteigen. Meiner Meinung nach macht das nach wie vor wenig Sinn, denn zweimal Training pro Woche reicht nicht für die Landesliga. Aber meine Meinung ist da nicht entscheidend, da ich zum Saisonende aufhöre. Wegen größerer beruflicher Belastung und weil ich gerade zum dritten Mal Vater wurde, werde ich auf jeden Fall ein Jahr Pause machen. Aber wir möchten diese erfolgreiche Zeit bei der HSG Hanau mit der Meisterschaft in der Bezirksoberliga abschließen.

