Hanau 93 kann den Meistersekt kaltstellen

Gruppenliga Frankfurt Ost: JSK Rodgau verpasst Aufstiegsspiele

+ Der Hanauer Kahrmann Damar (rechts) setzt sich gegen Pascal Topitsch (Marköbel) durch. - Foto: Scheiber

offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost wird am heutigen Montag mit Spannung die Entscheidung der Sportfreunde Seligenstadt erwartet, wo deren Teams (aktuell Hessenliga und Gruppenliga Frankfurt Ost) in der neuen Saison antreten wollen.