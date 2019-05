Für HSG Hanau ist noch mehr möglich

In der Zuschauerrolle wird sich Patrick Beer (Mitte) künftig regelmäßig befinden. Den ersten Saisonpielen der HSG Hanau will deren Ex-Trainer aber fernbleiben. Foto: scheiber

Offenbach – Die gemeinsame Abschlussfahrt macht Patrick Beer noch mit, dann zieht er einen Schlussstrich unter das Thema HSG Hanau. Nach fünfeinhalb Jahren, in denen er das Team aus der Oberliga in die Spitzengruppe der 3. Liga führte, gönnt sich der 39-Jährige eine Pause.

Ob er sie beenden wird, was er von seinem Nachfolger hält und wie er über die Entwicklung des Handballs in der Region und darüber hinaus denkt – darüber spricht der leitende Mitarbeiter einer Frankfurter Firma im Interview.

Herr Beer, wie sehr genießen Sie bereits Ihre Auszeit vom Handball?

Ich habe es noch nicht realisiert. Aktuell fühlt es sich nicht wie ein Abschied an, sondern wie die normale Pause nach der Saison. Im Mai ist es ja immer relativ ruhig, ehe es Mitte Juni wieder anzieht.

Nach der Saison begann für Sie nicht direkt die Pause. Sie wurden auf einer Gala geehrt. HSG-Aktivenleiter Reiner Kegelmann lobte Sie zudem öffentlich für einen „super Job“.

Es standen in der Tat ein paar Termine an. Die Abschlussfahrt mit dem Team folgt noch. Und wenn ich im Juli 40 werde, gibt es ein weiteres Wiedersehen mit gemeinsamen Weggefährten aus der Zeit bei der HSG Hanau.

Und wann wird man Sie das erste Mal wieder in der Halle sehen?

Erst mal gar nicht. Ich stehe der HSG Hanau beratend zur Verfügung. Aber die ersten Spiele der kommenden Saison werde ich mir nicht ansehen, damit etwas Normalität einkehrt. Die Derbys würde ich mir natürlich gerne anschauen. Ich hoffe, sie finden nicht gleich zu Beginn statt.

Es heißt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. War die beste Saison in der Geschichte der HSG Hanau insofern der perfekte Schlusspunkt?

Schon vor einem Jahr gab es die Überlegung, aufzuhören. Damals habe ich noch eine Saison drangehängt. Ich hatte das Gefühl, dass sich alles irgendwann abnutzt – auch die Ansprachen an die Spieler. Daher denke ich, dass das allen guttut. Und diese fünfeinhalb Jahre, in denen ich immer Vollgas gegeben habe, waren echt kräftezehrend.

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie lange Ihre persönliche Auszeit dauern soll?

Nein, da gibt es noch gar keine Überlegungen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal Trainer werde oder eine andere Funktion übernehme. Neben dem Beruf war die 3. Liga das Maximale, was ich leisten konnte. Das müsste schon ein spannendes Projekt sein, damit ich wieder etwas mache.

Neuer Trainer in Hanau ist Ihr Kumpel Oliver Schulz, der zuletzt erfolgreich den Oberligisten SG Rot-Weiß Babenhausen coachte. Er tritt in große Fußstapfen. Was spricht für ihn?

Ich habe bloß ein paar Namen in die Runde geworfen. Die Entscheidung traf der Vorstand alleine. Ich wollte bewusst nicht beteiligt sein. Oli ist ein Freund von mir und der HSG Hanau bin ich sehr verbunden. In sportlicher Hinsicht muss er seinen Weg finden. Wichtig ist, dass ein neuer Trainer komplett motiviert ist. Und das ist er. Er ist heiß auf die Aufgabe.

Sie waren als Spieler und Trainer selbst auf Bezirksebene aktiv. Wie stark ist die Basis?

Ich habe das Gefühl, dass es immer weniger Mannschaften werden. Die Anzahl der Spielgemeinschaften steigt. Vereine wie die HSG Hanau, die HSG Rodgau Nieder-Roden oder die TSG Bürgel setzen auf die eigene Jugend. Das ist der richtige Weg. Die SG Bruchköbel hatte hingegen zu viele Externe, da fehlte die Identifikation.

Aus dem Bezirk Offenbach-Hanau sind in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler zu höherklassigen Klubs gewechselt. An Talenten mangelt es offenbar nicht.

Manche machen jedoch zu schnell zu große Sprünge. Nico Büdel ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es machen sollte. Er hat in Nieder-Roden und Groß-Umstadt Spielpraxis gesammelt. Man sah wöchentlich, wie er besser wurde, jetzt wurde er in die Nationalmannschaft berufen. Philipp Ahouansou traue ich die 1. Liga zu. Ob’s sinnvoll ist, es direkt bei den Rhein-Neckar Löwen zu versuchen, wird man sehen.

In der Region sind die Drittligisten HSG Hanau und HSG Rodgau Nieder-Roden die Topklubs. Ist für beide noch mehr drin?

Die HSG Hanau hat das Potenzial für die 2. Liga, auch wenn der Aufstieg nicht unbedingt nächste Saison angepeilt wird. Hanau war diese Saison Dritter, hat in Michael Malik den Torschützenkönig der Liga geholt, in Matthias Schwalbe endlich mal wieder einen Linkshänder für den rechten Rückraum und in Daniel Wernig einen Spieler, der noch 1. Liga spielen könnte. Im Gegensatz zu Nieder-Roden hat Hanau den Vorteil, dass man in eine größere Halle umziehen könnte und in Deutschlands kleinster Großstadt ein anderes Umfeld hat. In Hanau und Umgebung gibt es mehr potenzielle Sponsoren. Das Umfeld wurde professionalisiert. Einen Schritt weiter könnte man gehen.

Damit wären wir thematisch im Bereich der Bundesligen, also beim großen Handball. Wie sehen Sie dort die Entwicklung?

Handball wird die Lücke zum Fußball nie schließen können, ist aber gut aufgestellt. Die Sportart hat sich in den vergangenen 20 Jahren in allen Bereichen verändert und vor allem professionalisiert. Die Trainingsqualität ist höher, die Spieler werden immer besser und athletischer. Auch mit der eingleisigen 2. Liga ist man auf einem guten Weg. Dort spielen tatsächlich nur Vereine, die dazu finanziell in der Lage sind.

Aber auch das spielerische Niveau hat sich geändert...

Durch die schnelle Mitte gab es Spiele, in denen mehr als 30 Tore von jeder Mannschaft geworfen wurden. Davon bewegt man sich inzwischen wieder weg. Nun enden Spiele auch mal 22:22. Es geht in die Richtung, dass kein Spezialistenwechsel mehr in der Masse stattfindet wie früher. Die Spezialisten fallen da sogar ein bisschen hinten runter. Für die reinen Angriffsspieler wird es immer schwerer. Der Abwehr kommt immer mehr Bedeutung zu.

Das Gespräch führte Christian Düncher