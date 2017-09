Hanau 93 reichen 35 starke Minuten

Offenbach - Spätestens nach dem 5:1 gegen Viktoria Urberach sind die Fußballer von Hanau 93 in der Spitzengruppe der Verbandsliga Süd angekommen. Die 93er liegen auf Rang drei – nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bad Vilbel, der bereits eine Partie mehr absolviert hat.

Hanau 93 - Viktoria Urberach 5:1 (0:1). 55 Minuten sahen die Zuschauer ein Spiel, in dem Urberach besser war. Allerdings: Nach dem 1:0 von Youssef Mokhtari verpasste es die Viktoria, für weitere Treffer zu sorgen. Patryk Czerwinski und Tim Kalzu vergaben die besten Gästechancen. Und die Hanauer? Sie zeigten sich effektiv. Nachdem Urberachs Torhüter Ole Schickedanz den ersten gefährlichen Abschluss von Hanaus Christian Fischer um den Pfosten gelenkt hatte, fiel beim anschließenden Eckball das 1:1. Michael Fink traf aus dem Gewühl. Eine Minute später erzielte Kahraman Damar gar die schmeichelhafte Führung. „Fußball ist eben ein Ergebnissport. Wir hätten höher führen müssen, haben Hanau nach dem 1:1 aber auch zu weiteren Toren eingeladen“, sagte Urberachs Trainer Jochen Dewitz, während auch 93-Sprecher Hans Jung zugab: „Erst nach dem 1:1 haben wir Fußball gespielt. Dass das gereicht hat, ist natürlich etwas glücklich.“ In der Endphase erzielte Fischer einen Hattrick, das 4:1 machte er mit der Hacke.

Hanau: Westenberger; Ries, Cimen, Bothor, Muratoglu, Sekeric (46. di Natale), Fink, Skela (78. Ünal), Gischewski (74. Bicakci), Damar, Fischer

Urberach: Schickedanz; Schneider, Gecili, Serra (80. Yildirim), Scheel, Makengo, Purcell, Sariano, Mokhtari (65. Niegisch), Czerwinski (74. Alempic), Kalzu

Tore: 0:1 Mokhtari (37.), 1:1 Fink (55.), 1:2 Damar (56.), 1:3, 1:4, 1:5 Fischer (65., 68., 88.)

Türk Gücü Friedberg - SC 1960 Hanau 1:3 (1:1). Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Okan Sari feierte Hanau den zweiten Sieg. Kein Grund für ihn, an der Position zu hängen: „Ich habe das gemacht, weil ich dem Verein helfen wollte. Nicht mehr und nicht weniger.“ In dieser Woche soll ein neuer Coach vorgestellt werden. Dieser wird einen Klub übernehmen, der auf einem Abstiegsplatz steht. „Wir haben jetzt aber wieder mehr Ruhe zum Arbeiten“, sagt Sari, dessen Team in Friedberg früh in Rückstand geriet (4.). Florian Decise verwandelte einen Strafstoß. Nach 15 Minuten waren auch die Gäste in der Partie angekommen. So traf Sercan Demir nur den Pfosten. Zwei Minuten vor der Pause erzielte Travis Parker per Elfmeter das 1:1. „Das war wichtig für den Kopf“, meinte Sari. In Abschnitt zwei waren die Hanauer die bessere Elf, gingen durch Semih Aydilek in Führung und erhöhten durch den dritten Elfmeter des Tages, den Kaan Köksal verwandelte, zum 3:1.

Hanau: Ersöz; Takahashi, Gültekin, T. Parker, Komiya, Demir, Günel, Braus, Aydilek (83. Okutan), D. Yildiz, Köksal

Tore: 1:0 Decise (4./FE), 1:1 T. Parker (43./FE), 1:2 Aydilek (75.), 1:3 Köksal (90./FE)

Vatanspor Bad Homburg - Germania Ober-Roden 0:3 (0:2). Nur drei Minuten dauerte es, da hatte Ober-Rodens Stürmer Marco Christophori-Como seinen knapp zweiwöchigen Urlaub abgeschüttelt. Der Germania-Kapitän traf früh zur Gästeführung. Und legte im Verlauf zwei weitere Tore nach. Die Saisontreffer zehn bis 13 für den erfolgreichsten Schützen der Liga. „Es war eine starke Mannschaftsleistung. In Bad Homburg ist es nicht einfach, zu gewinnen“, wollte Christophori-Como seine Rolle trotz des Dreierpacks nicht zu hochhängen. Letztlich war der Spielverlauf nicht so klar, wie es das Ergebnis aussagt. Auch Vatanspor kam zu Chancen, traf je einmal Pfosten und Latte. „Wir waren eiskalt“, sagte Christophori-Como, der den Sieg mit seinen Teamkollegen in einer langen Nacht auf der Ober-Rodener Kerb feierte.

Ober-Roden: Kahl; Madmar, Marweg, Souto (64. Karadag), Frieß, Lehnert, Palacios Hernandez, Stuckert (73. Bidou), Firat, Hakimi, Christophori-Como (69. Jäger)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Christophori-Como (3., 22., 49.) - Gelb-Rot für Bad Homburg (90.) J dani

Quelle: op-online.de