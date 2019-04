3. Handball-Liga: Wer holt den dritten Rang? HSG Hanau und HSG Rodgau Nieder-Roden kämpfen um Podestplatz

Die wichtigen Entscheidungen in der 3. Handball-Liga Ost sind zwei Spieltage vor Rundenende bereits gefallen. Spannend ist aber weiterhin der Kampf um den prestigeträchtigen Platz drei, in dem auch die HSG Hanau (3. ) und die punktgleiche HSG Rodgau Nieder-Roden (5.) mitmischen.

HSG Rodgau Nieder-Roden - Eintracht Baunatal (Sa., 19.30 Uhr): Auch der Tabellensechste aus Baunatal hat noch Chancen auf Rang drei, verpasste aber mit einem 33:33 im Nachholspiel bei Absteiger Coburg die Chance, nach Punkten mit Nieder-Roden gleichzuziehen. „Wir haben es aufgrund des verlorenen direkten Vergleiches nicht in der Hand, aus eigener Kraft Dritter zu werden, wollen aber mit einem Sieg Druck auf Hanau und Leutershausen ausüben“, blickt Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann voraus.

Verabschiedet werden gegen Baunatal – das Hinrundenspiel gewann die HSG nach einem wahren Kraftakt mit 25:23 – Torhüter Sandro Friedrich (Tuspo Obernburg) und Tim Henkel (Karrierende). Gerade Henkel, der sieben Jahre lang in Nieder-Roden spielte, „ist ein brutaler Verlust. Er ist einer der cleversten Abwehrspieler der Liga und spielt wieder eine überragende Saison“, sagt Jan Redmann über den Rechtsaußen.

Bis auf die verletzten Niklas Geck, Philip Wunderlich und Michael Weidinger sind alle Mann an Bord. Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Nieder-Rodener nochmals alle Kräfte mobilisieren und sich erfolgreich von ihren Fans verabschieden, ehe es in einer Woche zum Derby nach Gelnhausen geht.

HSC 2000 Coburg II - HSG Hanau (Sa., 19.30 Uhr): Coburg steht als sportlicher Absteiger fest, spielt als Drittletzter aber noch eine Relegationsrunde, falls noch ein Platz in der 3. Liga frei wird, etwa durch den freiwilligen Rückzug einer Mannschaft. In Andreas Wolf (196 Treffer) stellen die Oberfranken den erfolgreichsten Torschützen der Liga, dennoch sind die Hanauer Favorit.

„Wir müssen das abrufen, was wir auch in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Dann haben wir auch gute Chancen, in Coburg zu gewinnen. Wir schauen nur auf uns“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer, dessen Mannschaft mit einem Sieg ihre Position als drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga behaupten würde. Personell schöpfen die Grimmstädter aus den Vollen. Der große, glänzend besetzte Kader gab auch in den vergangenen Partien mehrfach den Ausschlag zu Gunsten der Hanauer. Darauf setzt der Tabellendritte auch in Coburg. (leo)

