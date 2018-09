Hanau hat in Sachen Verwertung Qualitätsvorsprung

Offenbach - Mit einem 3:1-Sieg gegen Viktoria Urberach baute der SC 1960 Hanau seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Süd auf drei Punkte aus, da Stadtrivale FC Hanau 93 bei der SG Bornheim/Grün-Weiß nur 2:2 spielte.

Die Ober-Rodener Klubs kassierten jeweils in der Nachspielzeit einen Gegentreffer. Während der FC Germania dennoch zumindest einen Zähler holte, ging die Turnerschaft leer aus.

SC 1960 Hanau - Viktoria Urberach 3:1 (2:1). „In Sachen Verwertung haben die Hanauer einen Qualitätsvorsprung und daher stehen sie oben“, meinte Urberachs Trainer Lars Schmidt. So nutzten die Gastgeber gleich den ersten Fehler der Urberacher, Serkan Demir bediente Semih Aydilek - 1:0. Urberach, das kurzfristig auf Giuseppe Serra (krankheitsbedingt) und Domagoj Filipovic (beruflich verhindert) verzichten musste, spielte aber gut mit und glich nach einem Doppelpass mit Marco di Maria durch Robin Schnitzer den Ausgleich, ehe Ugur Albayrak die Hausherren kurz vor der Pause mit einem Distanzschuss erneut in Führung brachte. Nach dem 3:1 durch Aleksandar Mastilovic kurz nach der Pause „haben wir gespielt und die gelauert“, sagte Schmidt. Nach der Ampelkarte für Hanaus Ali Mahboob erhöhte sich der Ballbesitz für die Viktoria weiter, doch Jannis Pellowski im Tor der 60er hielt zweimal glänzend, wehrte sogar einen Strafstoß von Marco di Maria ab (75.). „Wenn wir da treffen, wird es noch einmal spannend, so aber plätscherte die Partie vor sich hin“, meinte Schmidt. Zufrieden war Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari: „Urberach hat sich sehr gut verkauft, das war ein Spiel mit hoher Intensität. Wir sind froh, dass wir vorne solche Jungs haben, die die Tore machen.“

SC 1960 Hanau: Pellowski; Mastilovic (80. Itoi), Boateng, Braus, Aydin, Mahboob, Müller, Albayrak (73. Trajanov), S. Demir, Aydilek, Özdemir (87. Bleibdrey

Viktoria Urberach: Schürmann; Schneider, S. Yildirim (65. Gecili), Piarulli, Purcell, M. Yildirim (55. Keoseoglu), Czerwinski, Alempic, Malkiewicz (80. Bufi), di Maria, Schnitzer

Tore: 1:0 Aydilek (10.), 1:1 Schnitzer (20.), 2:1 Albayrak (40.), 3:1 Mastilovic (50.) - Gelb-Rot: Mahboob (Hanau, 70.) - Bes. Vork.: Pellowski (Hanau) hält Foulelfmeter von di Maria (75.)

SG Bornheim/GW - FC Hanau 93 2:2 (1:0). Gastgeber Bornheim strotzte nach zuvor drei Siegen in Folge vor Selbstvertrauen und nutzte den Heimvorteil auf dem kleinen Kunstrasenplatz. Der zu Beginn überragende Roberto Martins Pereira erzielte nach nur zehn Minuten das 1:0. Auch nach dem Führungstreffer waren die Hausherren gefährlicher und mit einem Chancenplus ausgestattet. Hanau kombinierte zwar bisweilen gefällig, blieb aber ungefährlich.

In der Pause stellten die 93er um, mit Tim Fließ im Mittelfeld lief es deutlich besser und nach elf Minuten hatten die Gäste den 0:2-Pausenrückstand bereits egalisiert. Die Gäste waren jetzt am Drücker, während die SG Bornheim/Grün-Weiß dem Tempo der ersten Hälfte Tribut zollte. Das 2:3 lag in der Luft, doch trotz vieler guter Angriffe und Einschussgelegenheiten wollte es nicht fallen. In der Schlussphase stand die Partie wieder auf des Messers Schneide, weil sich für die Gastgeber plötzlich Konterchancen ergaben. Es blieb aber beim 2:2.

FC Hanau 93: Westenberger – Ries, Cimen, Fließ, Gschwender, Ünal (46. Mezini), Gogol (46. Muratoglu), Bicakci, Damar, Suljic (70. Gischewski), Amani

Tore: 1:0 Martins Pereira (10.), 2:0 Schmanke (45.), 2:1 Amani (50.), 2:2 Suljic (56.) - Gelb-Rot: Bicakci (Hanau 93, 90.)

Germania Ober-Roden - Rot-Weiß Walldorf 2:2 (1:0). Die Mannschaft der späten Tore wurde dieses Mal selbst spät erwischt, in der Nachspielzeit gelang Walldorf noch der Ausgleich. Durch David Stemann und Mohammed Hakimi hatten die Ober-Rodener schon 2:0 geführt, mussten nach einer Ampelkarte die letzten zehn Minuten in Unterzahl bestreiten. Das rächte sich.

Ober-Roden: Weinreich; Stemann, Feuchter, Friess, Marweg, Bidou, Stolze, Gruber (66. Owusu), Arnhold Junior (56 Porporis), Dapp (73. Dapp), Hakimi

Tore: 1:0 Stemann (23.), 2:0 Hakimi (58.), 2:1 Lewis (79.), 2:2 Nguyen (90.+2)

Eintracht Wald-Michelbach - TS Ober-Roden 2:1 (0:0). Ober-Roden startete mit zwei Chancen durch Tim Kalzu, machte dann aber zu viele Fehler und gab das Spiel aus der Hand. Glück hatten die Gäste, als Wald-Michelbachs Abdulrahman Sancak nur den Pfosten traf (29.) und Jan Gebhardt freistehend vorbei schoss (38.). Nach der Pause war die Turnerschaft wieder besser im Spiel, das 1:0 erzielten aber die Gastgeber aus dem Nichts heraus durch Boubacar Siby (52.). Ober-Roden drängte auf den Ausgleich, musste aber bei den gefährlichen Kontern der Eintracht auf der Hut sein. Max Hesse erzielte per Seitfallzieher den verdienten Ausgleich (75.), doch in der Nachspielzeit grätschte der eingewechselte Torben Weber einen Freistoß zum 2:1 für Wald-Michelbach über die Torlinie. „Beide Mannschaften hatten gute Phasen und drei, vier Hochkaräter“, sagte TSO-Trainer Bastian Neumann.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Strauss, Henkel, Hesse, Herrchen (61. Veisoglu), Jung, M. Barak, Kozlu, Schöppner, Gotta, Kalzu (72. Klinger)

Tore: 1:0 Siby (52.), 1:1 Hesse (76.), 2:1 Weber (90.+1) - leo/fs

Quelle: op-online.de