Die HSG Hanau II sieht sich als verdienten Meister der Landesliga

Zu den Saisonabbruchmeistern im Handball zählt auch die zweite Männermannschaft der HSG Hanau in der Landesliga Süd.

Hanau – Bei nur zwei Punkten Vorsprung auf die Verfolger SG Egelsbach und TV Gelnhausen II sechs Spieltage vor dem Rundenende hätte es noch einmal richtig spannend werden können, wenn die Saison nicht wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig beendet worden wäre, zumal die ersten drei noch einmal jeder gegen jeden hätten spielen sollen. Und die Hanauer hatten nach einer beeindruckenden Hinrunde mit 13 Spielen ohne Niederlage in der Rückrunde Schwächen gezeigt und zwei Niederlagen kassiert. Andererseits haben die Verfolger auch nicht wirklich souverän gespielt und immer mal wieder Punkte liegen gelassen.

„Ich denke, wir sind verdient Meister“, sagt Hanaus Trainer Norbert Wess daher: „uns hatte im Januar die Grippewelle geschwächt und einige Spieler waren beruflich verhindert. Aber mit dem Sieg gegen Roßdorf Ende Februar hatten wir uns leistungsmäßig stabilisiert und hätten Platz eins auch nicht mehr abgegeben.“ Und das ohne jegliche Verstärkung aus dem Drittligateam. „Im Gegenteil“, betont Wess: „Wir haben ab und zu noch Spieler an die erste Mannschaft abgegeben.“

Für Wess selbst ist der Aufstieg in die Oberliga die Krönung seiner dreieinhalbjährigen Arbeit mit diesem Team. „Das spielerische Grundgerüst war jetzt nach drei Jahren gefestigt“, nennt der 59-Jährige einen Grund, warum es im fünften Landesligajahr nach den Plätzen fünf, zwei, drei und zwei nun zum Meistertitel gereicht hat: „Dazu war der Kader in diesem Jahr in der Breite stärker.“ In Jonas Faust wurde ein Rückkehrer aus einer Handballpause gleich zu einem Leistungsträger mit 98 Toren aus dem linken Rückraum. In Rechtsaußen Sören Winter (ebenfalls nach Pause) und Jannik Wadel (eigene Jugend) kamen zwei Linkshänder dazu. Und der 32 Jahre alte Sebastian Siegmund war mit 143 Toren zum dritten Mal in Folge Toptorschütze der Mannschaft und in den Top Fünf der Landesliga. Wichtig sind Wess aber auch die Wasserträger: „Unsere Kreisläufer Frederik Stengel und Tobias Reinhardt beispielsweise haben richtig gerackert für die Mannschaft“, die zudem insgesamt ein ausgesprochen starker Siegeswille auszeichne: „Die Jungs haben eine unglaublich gute Mentalität, die geben niemals auf. Uns muss man erst mal besiegen.“

In der Oberliga aber dürfte vieles um einiges schwieriger werden. „Da wird noch mal auf deutlich höherem Niveau gespielt“, sagt Wess, „für uns wird es da zuallererst um den Klassenerhalt gehen.“ Daniel Kegelmann und Jan Kukla haben angekündigt, kürzer treten zu wollen, der Rest aber habe für die nächste Saison zugesagt. Dazu soll es noch die eine oder andere Verstärkung geben und auch eine engere Verzahnung mit dem eigenen Drittliga-Mannschaft, sodass Rekonvaleszenten oder Ersatzspieler der ersten Mannschaft in der Oberliga Spielpraxis sammeln könnten.

VON STEFAN MORITZ

HSG Hanau II 2019/20:

Tor: Max Gronostay (19 Einsätze/0 Tore), Felix Bondkirch (13/0), Fabian Tomm (5/0), Henrik Nass (3/0)

Rückraum links: Simon Mehlitz (18/106), Jonas Faust (18/98), Jonas Schneider (3/13), Maximilan Recker (2/0), Maximilian Horn (2/0), Leif Steiner (1/0)

Rückraum Mitte: Daniel Kegelmann (17/54), Jan Kukla (17/12), Raffael Pogadl (1/1)

Rückraum rechts: Jannik Wadel (19/42), Julian Niederhüfner (11/31), Til Bachmann (2/1), Jannik Kegelmann (1/2)

Linksaußen: Sebastian Siegmund (19/143), Benjamin Horn (9/19)

Rechtsaußen: Sören Winter (16/10), Niklas Musch (5/12)

Kreis: Tobias Reinhardt (19/38), Frederik Stengel (15/29), Henrik Graichen (15/20), Rico Ruess (4/4)

Trainer: Norbert Wess

Quelle: op-online.de