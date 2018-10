Hanau 93 souverän, Stadtrivale SC 1960 in einer Krise

Offenbach - Mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde 04 Frankfurt sicherte sich der FC Hanau 93 in der Fußball-Verbandsliga Süd den Herbstmeistertitel.

Stadtrivale SC 1960 Hanau verlor das Verfolgerduell bei Rot-Weiß Walldorf mit 3:6 und ist gemeinsam mit dem FC Germania Ober-Roden (1:2 gegen die abstiegsgefährdete Usinger TSG) Dritter. Viktoria Urberach verlor bei Vatanspor Bad Homburg mit 2:3, die TS Ober-Roden erkämpfte ein 2:2 in Altwiedermus, haderte aber mit einem Gegentreffer in den Schlusssekunden. Die Turnerschaft hatte selbst in der 90. Minute erst das 2:1 erzielt.

FC Hanau 93 - Sportfreunde 04 Frankfurt 3:0 (2:0). Der Spitzenreiter nahm vor der Partie einige Umstellungen vor, unter anderem mussten Daniyel Cimen, Michel Gschwender, Patrick Gischewski und Torjäger Feta Suljic ersetzt werden. Die Hausherren begannen dominant, doch eine ganze Serie von Eckbällen brachte zunächst nichts ein. In der 13. Minute musste der Favorit eine Schrecksekunde überstehen, als der Frankfurter Okan Ilkiz aus spitzem Winkel den gut reagierenden Torhüter Jens Westenberger zu einer Glanztat zwang. Dann aber schlugen die Hanauer noch vor der Pause durch Ilker Bicakci (27.) und Kahraman Damar (39.) zweimal zu. Für die Entscheidung sorgte Betim Mezimi in der 76. Minute. Bei wenigen gefährlichen Angriffen der „Speuzer“ war Westenberger immer auf dem Posten, mit einem etwas besseren Ausspielen der Konterangriffe wären aber auch noch weitere Treffer der 93er möglich gewesen.

FC Hanau 93: Westenberger; Ries, Prümm, Muratoglu, Crews (68. Wissel), Fließ, Gogol, Mezimi (83. Sekeric), Bicakci, Damar, Amani (79. El Kaddouri)

Tore: 1:0 Bicakci (27.), 2:0 Damar (39.), 3:0 Mezimi (76.)

Rot-Weiß Walldorf - SC 1960 Hanau 6:3 (2.3). Nach der dritten Niederlage in Folge steckt der SC 1960 Hanau in einer Krise. Besonders der Auftritt in der zweiten Hälfte war erschreckend schwach. Zur Pause hatten die Hanauer noch 3:2 geführt. Als ergebnistechnisch für den HSC die Felle davonschwammen, lagen bei den Gästen die Nerven blank. Wegen Unruhen auf der Gästebank musste sogar das Spiel kurz unterbrochen werden. „Es sind Dinge vorgefallen, über die am Montag in einer sicher sehr intensiven und konstruktiven Vorstandssitzung gesprochen wird“, teilte Antonio Abbruzzese mit. Schnell machten Gerüchte die Runde, der Italiener hätte bereits in Walldorf seinen Rücktritt in den Raum gestellt. Von Sportchef Okan Sari kam umgehend ein Dementi: „Antonio Abbruzzese ist noch im Amt“, teilte Sari gestern Abend kurz und knapp mit.

Rot-Weiß Walldorf präsentierte sich als der erwartet starke Gegner. Der Aufsteiger überzeugte mit großer Leidenschaft und ist nun alleiniger Verfolger des souveränen Spitzenreiters FC Hanau 93. Kurios: Walldorfs Niels Herdt unterlief zunächst ein Eigentor, nur zwei Minuten später traf er dann für die eigene Elf zum 2:1. Christopher Nguyen hatte diesen Treffer vor mehr als 200 Zuschauern mustergültig vorbereitet.

SC 1960 Hanau: Pellowski - Trajanov, Mastilovic, Braus, Mahbbob, Itoi, S. Demir, Müller, Aydilek, Aydin, Özdemir.

Tore: 1:0 Ludwig (16./FE), 1:1 Eigentor Herdt (19.), 2:1 Herdt (21.), 2:2 Aydilek (31.), 2:3 Braus (45.+1), 3:3 Struwe (54.), 4:3 Tayboga (60.), 5:3 Matheisen (67.), 6:3 Lewis (72.),

Germania Ober-Roden - Usinger TSG 1:2 (1:0). Nach der frühen Führung durch Sebastian Marweg (3.) schien das Spiel für die Germanen in die richtige Richtung zu laufen, weitere Chancen blieben aber ungenutzt. So traf Jonas Dapp nur die Latte des Usinger Tores (41.). Die Gäste spielten ihre wenigen Konter nach dem Wechsel gut aus. Nach einem Foul von Dennis Nessen an Usingens Spielertrainer Marcel Kopp (ehemals Sportfreunde Seligenstadt) zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, Lars Günther traf zu 1:1 (56.). Mit seinem vierten Tor im vierten Spiel sicherte Marco Weber den Gästen schließlich den Dreier (82.). „Das war ein gebrauchter Tag“, meinte Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt.

Germania Ober-Roden: Heinlein; Stemann, Feuchtner (68. Porporis), Friess, Marweg, Bidou, Stolze (83. Ermert), Dapp (68. Palacios Hernandez), Nessen, Bäcker, Hakimi

Tore: 1:0 Marweg (3.), 1:1 Günther (56./FE), 1:2 Weber (82.)

Vatanspor Bad Homburg - Viktoria Urberach 3:2 (1:0). „Das war dürftig“, war Urberachs Trainer Lars Schmidt enttäuscht, „wir hatten zu viele Spieler, die nicht ihre Normalform erreichten. Bad Homburg war heiß, hat aber vor allem von der Verwertung unserer Fehler gelebt.“ In der ersten Hälfte hatten die Gäste zwar ein Chancenplus, ließen aber den letzten Willen vermissen. Ein überflüssiger Strafstoß bescherte Vatanspor kurz vor der Pause durch Kim den Führungstreffer. „Wir haben viel mit dem Schiedsrichter und untereinander kommuniziert, aber nicht im positiven Sinn“, kritisierte Schmidt. Robin Schnitzer kassierte die Ampelkarte (70.), dennoch glich die Viktoria durch Marco Di Maria aus (76.). Nach dem Ausgleich entblößten die Gäste leichtfertig die Defensive und kassierten zwei weitere Treffer. André Schneider verkürzte auf 3:2 (90.+2), Giuseppe Serra hatte anschließend sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß.

Viktoria Urberach: Schürmann; M. Yildirim (66. Bufi), Piarulli, Serra, Purcell (86. Filipovic), Alempic, T. Hamed (70. Schneider), Malkiewicz, Czerwinski, Di Maria, Schnitzer

Tore: 1:0 Kim (40./FE), 1:1 Di Maria (76.), 2:1 Chihab (78.), 3:1 Matondo (82.), 3:2 Schneider (90.+2) - Gelb-Rote Karte: Schnitzer (70./Urberach)

Eintracht Altwiedermus - TS Ober-Roden 2:2 (0:0). „Das war ein ordentliches Spiel, aber die letzte Überzeugung hat gefehlt. Zur Pause mussten wir eigentlich schon 3:0 führen“, meinte Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. Während die Turnerschaft aber ihre Chancen nicht nutzte, gingen die Hausherren mit einer ihrer wenigen Möglichkeiten in Führung (64.). Ober-Roden kämpfte engagiert weiter und schaffte in einem furiosen Endspurt durch Max Hesse (87.) und den eingewechselten Mario Gotta (90.) noch die Wende. Doch die Freude dauerte nur Sekunden, dann gelang der Eintracht noch der glückliche Ausgleich. „Wir hatten wieder sieben, acht Torchancen höchster Qualität. Mit dem Ergebnis sind wir aufgrund der Torfolge nicht unzufrieden, aber ärgerlich ist es natürlich dennoch“, meinte Neumann.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Strauss, Kriegsch, Jung, Hesse, Kozlu (82. Schaub), Klinger, M. Barak, Schöppner, Veisolgu, Kalzu (70. Gotta)

Tore: 1:0 Eigentor Kozlu (64.), 1:1 Hesse (87.), 1:2 Gotta (90.), 2:2 Köhler (90.) J leo/fs

