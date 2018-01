Hanau 93: Der Traum vom Durchmarsch lebt

„Ich bin stolz auf das Team“, sagt der Sportliche Leiter Giovanni Fallacara nicht ganz überraschend: „Wir haben eine super Stimmung im Team und Euphorie im gesamten Verein.“ Dazu gesellt sich die Vorfreude auf die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Klubs, die an der heimischen Kastanienallee in diesem Jahr eine Reihe von Höhepunkten garantieren. Zweitligist SV Darmstadt 98 hat bereits seine Zusage für ein Testspiel im Juli gegeben, nur der Termin muss noch fixiert werden. Gespräche mit weiteren Hochkarätern laufen.

+ Michel Gschwender kommt mit der Erfahrung von 24 Regionalliga- und 101 Hessenliga-Einsätzen für den 1. FC Eschborn und Rot-Weiss Frankfurt. © Hübner

Zweimal sind die 93er in den vergangenen vier Jahren aufgestiegen - und so ganz verabschiedet haben sich die kühnsten Optimisten noch nicht vom Durchmarsch in die Hessenliga. Der Rückstand auf Spitzenreiter FV Bad Vilbel (44 Punkte) ist beträchtlich, doch Rang zwei, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, hat an der Kastanienallee noch niemand abgeschrieben. „Für mich sind die ersten fünf Spiele ganz wichtig“, sagt Fallacara. In denen treten die 93er unter anderem bei Spitzenreiter Bad Vilbel (9. März) und gegen den Zweiten Türk Gücü Friedberg (29. März) an. Die Wetterauer haben 43 Punkte auf dem Konto, aber auch ein Spiel mehr als die 93er ausgetragen. Lösbar sind die Aufgaben Rot-Weiß Darmstadt (25. Februar), das Derby gegen die abgeschlagene SG Bruchköbel (18. März) und gegen die abstiegsbedrohte TS Ober-Roden (25. März). „Wenn wir da richtig gut rauskommen, geben wir konkrete Ziele für den Rest der Runde ab“, meint Fallacara.