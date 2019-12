FC Hanau 93 trübt das gute Gesamtbild

Ginsheim – Der FC Hanau 93 hat sich in der Fußball-Hessenliga mit einer 1:6-Klatsche beim VfB Ginsheim in die Winterpause verabschiedet.

Wie bereits vor einer Woche beim 0:4 im Heimspiel stand die Mannschaft von Trainer Michael Fink auch gestern gegen den Tabellensechsten auf verlorenem Posten. „Unser Abwehrverhalten war leider desolat, so kann man in der Hessenliga nicht spielen. Es ist schade, dass wir mit den beiden klaren Niederlagen gegen Ginsheim das gute Gesamtbild trüben und mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause gehen“, sagte Fink.

Unter dem Strich verhinderte Torwart Armend Brao eine noch höhere Niederlage, denn die überlegenen Ginsheimer ließen noch weitere Chancen liegen. HFC-Abteilungsleiter Giovanni Fallacara war nach der erneuten Pleite zwar bedient, gab sich aber auch kämpferisch. „Ich hätte nicht gedacht, dass es gegen diesen Gegner noch mal schlechter laufen wird als vor einer Woche. Aber wir schütteln uns jetzt und gehen in die Winterpause. Generell sind wir mit unserer Punktausbeute zufrieden, obgleich die Mannschaft nach der kurzen Pause im Sommer zuletzt etwas müde wirkte.“ Er schloss personelle Änderungen in der Winterpause nicht aus. fs

Ginsheim: Staegemann - Hesse, Thomasberger, Shojo (79. Manneck) - Murata, Jakubovic (61. Schmidt) - Teklab, Kummer (67. Geisler), Thur - Özer, Fischer

Hanau 93: Brao - Ries (57. Sekeric), Muratoglu (57. Singh), Gavric, Gogol - Ünal, Fließ - Damar, Bulut (57. Rafaat), Franz - Bari

Tore: 1:0 Kummer (9.), 2:0 Özer (17.), 3:0 Fischer (37.), 4:0 Murata (52.), 5:0 Fischer (55.), 5:1 Damar (79.), 6:1 Geisler (86.)

Quelle: op-online.de