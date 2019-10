Hanau 93 verliert Ordnung und dann die Nerven

Hanau – Der FC Hanau 93 entwickelt immer mehr einen Heimkomplex in der Fußball-Hessenliga. Der Aufsteiger kassierte nach dem 1:4 am Feiertag gegen Türk Gücü Friedberg gestern Nachmittag mit dem 2:3 (2:1) gegen Viktoria Griesheim bereits die fünfte Heimpleite.

Nur fünf seiner 13 Zähler holte der Neuling auf eigenem Platz - deutlich zu wenig.

„Eine sehr unglückliche Niederlage“, ärgerte sich Ioannis Takidis, Co-Trainer der 93er, nach einer intensiven Partie bei schwierigen Witterungsbedingungen. Die Gastgeber gingen früh in Führung, zum achten Mal in dieser Saison war Mittelstürmer Salvatore Bari zur Stelle (3.). Nach dem Ausgleich durch Oliver Schumacher (15.) brachte Engin Arslan (29.) die Hanauer wieder in Führung. „Und wenn Feta Suljic nach der Pause das 3:1 macht, brennt nichts mehr an“, meinte Takidis.

Doch danach passierte das, was Spielertrainer Michael Fink nicht zum ersten Mal kritisierte. Plötzlich ging die Ordnung verloren und nach dem Ausgleich in Folge einer Standardsituation nutzten die Gäste die Verwirrung und drehten binnen sieben Minuten die Partie durch Tore von Fabian Windeck (78.), der in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah, und Pascal Stork (85.). Doch die Gastgeber steckten nicht auf - und hatten in der Nachspielzeit die große Chance auf den Ausgleich. Doch es passte zum unglücklichen Auftritt, dass Kahraman Damar den laut Takidis unberechtigten Strafstoß an die Latte hämmerte. „Das war nie ein Strafstoß“, räumte Finks Assistent ein: „Aber egal, man kann ihn trotzdem reinmachen.“

Fakt ist: Die 93er müssen schnellstens ihre Baustellen schließen. Da wäre zum einen die Flut an Gegentreffern. 19 Gegentore in acht Heimpartien sind der schlechteste Wert der Liga. Dazu kommen die vielen vermeidbaren Fehler, die in dieser Spielklasse gnadenlos bestraft werden.

Hanau 93: Brao - Ries, Gavric, Fink, Purcell - Engin Arslan (86. Gogol), Ünal, Bulut (79. Franz), Damar - Bari, Suljic (75. El Kaddouri)

Viktoria Griesheim: Jivan - Windeck, Kern, Bender, Kazimi (90.+3), Stange (69. Paraschiv), Stork (90.+6 Petrone), Enes Arslan, Houdek, Schumacher, El Fahfouhy

Tore: 1:0 Bari (3.), 1:1 Schumacher (23.), 2:1 Engin Arslan (25.) , 2:2 Windeck (78.), 2:3 Stork (85.) - Gelb-Rot: - / Windeck (90+1) - Bes. Vork.: Damar schießt Foulelfmeter an die Latte (90.+3) jm

Quelle: op-online.de