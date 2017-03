FC Hanau 93 verliert, JSK rettet einen Punkt

offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost entwickelte sich am Sonntag ein Schneckenrennen der Spitzenteams. Der JSK Rodgau kam gegen Obertshausen nicht über ein 1:1 hinaus, Hanau 93 verlor gegen Somborn gar mit 1:3.

JSK Rodgau - Kickers Oberts-hausen 1:1 (0:1). In der Beschreibung der ersten halben Stunde waren sich Jügesheims Trainer Andreas Humbert und Obertshausens Sprecher Siggi Herth einig: Dem JSK gelang nicht viel, die Kickers standen stabil und hatten die ersten Möglichkeiten. Dann fand Rodgau etwas besser in die Partie, doch fast mit dem Pausenpfiff gingen die Gäste in einem mitunter nickligen Derby in Führung: Rodgaus Marijo Dejanovic unterlief ein Eigentor, allerdings war hinter ihm unter anderem Obertshausens Marcel Dindorf einschussbereit. Nach dem Wechsel besaßen beide Mannschaften Chancen, nach einer Balleroberung im Mittelfeld traf aber nur noch der JSK. Florent Hajzeraj sorgte für die Punkteteilung, durch die Rodgau zumindest einen Punkt auf Primus Hanau 93 gutmachte.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Herrchen, Jung, Schweier, Dejanovic (90. Flores) - Heegen (58. Hajzeraj) - Goetze, Mesquita, Lutz (82. List), Thomas - Fischer

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Cwielong, Christ, Boujraf (90. + 2 Höf) - Lang, M. Dindorf - Jenrich (80. Römgens), Schwaiger - F. Dindorf, Lippolis (62. Konczalla)

Tore: 0:1 Eigentor Dejanovic (45.), 1:1 Hajzeraj (72.)

FC Hanau 93 - SV Somborn 1:3 (0:1). Den Hanauern fehlte diesmal Spielmacher Ervin Skela, auch Daniyel Cimen und der schon länger verletzte Larry Ransom konnten nicht auflaufen. Christoph Prümm war angeschlagen. Dennoch hatten die 93er zunächst früh die Chance zur Führung, scheiterten durch Dennis Gogol aber am Pfosten, ehe ein Versuch von Daniel Gischewski geblockt wurde. Das 1:0 allerdings erzielten die Somborner - und waren fortan gut im Spiel. Insbesondere Tim Franz ragte heraus, zog beim SVS die Fäden. „Wir haben unglaublich viele Fehlpässe gespielt“, bemängelte Hanaus Sprecher Hans Jung. In Hälfte zwei, kurz vor dem zweiten Treffer des SVS, schwächte Sascha Ries durch seine Rote Karte die 93er weiter. Er war gegen den Ex-Hanauer Artur Befuss äußerst hart eingestiegen. Befuss musste direkt nach der Attacke verletzt ausgewechselt werden. Hanau kam zwar noch einmal heran, ein „Slapstick-Tor“ (Jung), bei dem Franz angeschossen wurde, sorgte in der langen Nachspielzeit aber für klare Verhältnisse zugunsten des Außenseiters.

FC Hanau 93: Westenberger - Ries, Ünal (64. Prümm), Gischewski, Bothor - Gashi, di Natale (45. Fischer), Damar, Boos - Gogol, Raafat

Tore: 0:1 Wütscher (9.), 0:2 Wütscher (72.), 1:2 C. Fischer (86.), 1:3 Franz (90. + 2) - Rot: Ries (Hanau, 68., Foulspiel)

SG Germania Klein-Krotzenburg - FC Dietzenbach 3:3 (0:1). In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine ausgeglichene, aber eher unattraktive Partie. Das 1:0 für Dietzenbach durch einen umstrittenen Strafstoß war der Dosenöffner. „Nach der Pause war es ein rassiges Gruppenliga-Spiel“, meinte Klein-Krotzenburgs Trainer Wolfgang Kaufmann. Seine Mannschaft zeigte nach 0:2- sowie 2:3-Rückstand Moral und kam noch zum Remis. Es sei das verdiente Ergebnis gewesen. Die Germania haderte aber damit, wie das dritte Dietzenbacher Tor zustande gekommen war: Zunächst sollen die Gäste ungeahndet gefoult haben, dann soll Dietzenbachs Winterrückkehrer Yassin Attal im Abseits gestanden haben. Sebastian Schuschkleb machte für die Gastgeber fünf Minuten vor Schluss aber doch noch die Punkteteilung perfekt.

Germania Klein-Krotzenburg: Vogel - B. Losiewicz, Zeiger (60. Zocco), Schuschkleb, Herth - T. Kaufmann, Tomic, Eckert, Zakarija - Protzel (89. Menze), Biricik (62. Weih)

FC Dietzenbach: Knecht - Perri, Wieck, Seidemann, Rada - El Issami, Bozkurt - Amallah (90. Pentz), Awad (33. Attal), Wagner - Pauna

Tore: 0:1 Amallah (42./FE), 0:2 Pauna (50.), 1:2 Protzel (58.), 2:2 Weih (63.), 2:3 Attal (73.), 3:3 Schuschkleb (85.)

SG Rosenhöhe - Türk Gücü Hanau 1:1 (0:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte scheiterte Ismael Ballesteras an Hanaus Torwart Muhammed Tok, weitere klare Chancen waren Mangelware. Nach der Pause nutzte Muharrem Katilmis eine Vorlage von Bujar Kciku zum 1:0 für die Gäste. Danach wurde die SGR zwar stärker, zunächst aber ließ Ramazan Türkyilmaz das 2:0 für Türk Gücü liegen. Im Gegenzug gelang Horst Russ das 1:1. Anschließend machten die Offenbacher Druck, kamen aber nicht mehr zum zweiten Treffer. Bei den Gästen kamen die im Winter von Kesselstadt zu Türk Gücü gewechselten Rames Dallal und Demir Kaynak lediglich von der Bank und zu Kurzeinsätzen.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Brinkmann (61. Russ), Wenzel - Durante, Curth, Ballesteras (82. Muhadzeri), Bleibdrey, Kondziella - Nishida, Fazio

Türk Gücü Hanau: Tok - Cimen, Türkyilmaz, Ilhan, Müller - Korkmaz, M. Kurt (73. Petrovci/90. + 4 Kaynak), Sungun (82. Dallal), Fröb, Kciku - Katilmis

Tore: 0:1 Katilmis (55.), 1:1 Russ (72.)

KV Mühlheim - FSV Bischofsheim 0:5 (0:0). Gegenüber dem 0:10 in Nidda am Sonntag zuvor steigerte sich Mühlheim und hielt gegen Spitzenteam Bischofsheim bis zur Pause ein 0:0. Mit dem ersten Treffer, den der in der Gruppenliga erstmals eingesetzte KVM-Torwart Steffen Pferr direkt nach dem Seitenwechsel kassierte, brach jedoch der Bann. Innerhalb von zwölf Minuten zog der FSV auf 3:0 davon und entschied die Partie.

KV Mühlheim: Pferr - Rosic (52. Kopp), Ekiz, Michalke, Vejzovic - Beer, Wiech (46. Zakaria), Nocerino, di Rosa (74. Wottschel), Capalbo - Okoro

Tore: 0:1 Renner (46.), 0:2 Amore (50.), 0:3 Kohnke (57.), 0:4 Kohnke (79.), 0:5 Hess (81.)

Viktoria Nidda - VfR Kesselstadt 15:0 (4:0). „Dass wir bei der stärksten Offensive der Liga verlieren würden, war vorher klar“, sagte VfR-Sprecher Thorsten Wolter, der auch als Coach für den erkrankten Kenan Kocak einsprang. Nach der Pause wurde es aber extrem bitter, Jannik Jung erzielte alleine sieben Treffer für Nidda. Kesselstadt plagte der Ausfall vieler Spieler, neben Daniel Baric zwischen den Pfosten boten die Hanauer zwei weitere Schlussmänner auf - allerdings im Feld.

VfR Kesselstadt: Baric - Hristov, Sabev, Acer, Uyar - T. Kurt, Demir, H. Karaca, E. Kocak, Bulukgiray - Nuri

Tore: 1:0 Wagner (15.), 2:0 Sommer (18.), 3:0 Ja. Jung (41.), 4:0 Ja. Jung (44.), 5:0 Sommer (46.), 6:0 Ja. Jung (47.), 7:0 Ja. Jung (50.), 8:0 Michel (61.), 9:0 Michel (63.), 10:0 Sommer (67.), 11:0 Ja. Jung (69.), 12:0 Ja. Jung (70.), 13:0 Ja. Jung (79.), 14:0 Kuhl (87.), 15:0 Michel (88.) - jd

