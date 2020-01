HSG Hanau will schnell ihren Rhythmus finden 

„Unser Athletiktrainer Dominic Scholz war sehr zufrieden“, meinte Oliver Lücke, Trainer beim Handball-Drittligisten HSG Hanau, nach den ersten Trainingseinheiten im neuen Jahr, angesprochen auf den nach-weihnachtlichen Zustand seiner Spieler.

Hanau – Ein übermäßiger Weihnachtsgans-Genuss war demnach nicht festzustellen. Und auch dass große Teile der Mannschaft – teilweise gemeinsam – zum Ausgleich Skifahren waren, führte zu keinen weiteren Kreuzbandschäden im HSG-Lager.

Zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr erwarten die Grimmstädter am Sonntag (17 Uhr) den TV Germania Großsachsen. „Die Germania trat zuletzt dezimiert an und ist auf dem Zahnfleisch gekrochen“, warnt Lücke, sich vom elften Tabellenplatz des Gegners blenden zu lassen.

„Mit Jan Triebskorn haben sie im rechten Rückraum einen, der viele richtige Entscheidungen trifft. Das Zusammenspiel mit dem Kreis ist gut, auch die beiden Außen gefallen mir“, sagt der Hanauer Trainer. „Wir treffen auf viel Qualität, allerdings nicht in der Breite“, verweist Lücke auf den kleinen Kader der Baden-Württemberger, der sich kaum Verletzungen leisten kann. „Das müssen wir ausnutzen, um schnell wieder in unseren Rhythmus zu finden“, fordert Lücke. Denn der war im Endspurt des vergangenen Jahres hervorragend: 10:2 Punkte sammelten die Hanauer zuletzt, sind seit sechs Begegnungen ungeschlagen. Diese Serie will der Tabellenvierte, der nur drei Punkte hinter der spielfreien HSG Rodgau (das Spiel gegen den TV Großwallstadt wurde verlegt) zurückliegt, gegen die Germania weiter ausbauen.

Das Hinrundenspiel hatte Hanau nach einem 23:26-Rückstand vier Minuten vor Spielende noch mit 27:26 gewonnen. Maximilian Bergold, der drei Sekunden vor Spielende das Siegtor erzielt hatte, fällt mit einem Bänderriss allerdings aus. Dafür hat Michael Hemmer das Training wieder aufgenommen, einen echten Härtetest hatte er Mitte der Woche aber noch nicht absolviert. leo

Quelle: op-online.de