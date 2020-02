Hanau 93 zieht sich achtbar aus der Affäre

Offenbach – Die ranghöchsten Fußballklubs der Region waren erneut auf der Teststrecke unterwegs.

Hanau 93 - Bayern Alzenau 2:3 (1:2). Nach dem 1:1 verloren die Hanauer etwas den Faden und gerieten noch in Durchgang eins in Rückstand. In der zweiten Hälfte wechselten beide Teams munter durch und die 93er setzten im Mittelfeld auf eine Rauten-Taktik. „Damit kamen wir sehr gut zurecht und ich fand, dass wir in der zweiten Hälfte sogar die bessere Mannschaft waren“, meinte Hanaus Sportlicher Leiter Alexander Hagikian.

Tore: 1:0 Ünal (1.), 1:1 Kikutani (17.), 1:2 Kalata (28.), 1:3 Boutakhrit (61.), 2:3 Akgöz (79.)

SC Hessen Dreieich - SG Unter-Abtsteinach 0:3 (0:2). Trotz vieler Großchancen verlor der SC Hessen nicht nur das Spiel, sondern auch noch Sinan Alempic und Besmir Haliti, die verletzt ausschieden.

Tore: 0:1, 0:2 Mikona (27., 72.), 0:3 Georgiev (88.) - Bes. Vork.: Halfar (SG) hält FE von Amiri (30.)

VfR Kesselstadt - SC 1960 Hanau 4:3 (3:2). Die 60er verpatzten beim Kreisoberligisten die Generalprobe für das erste Punktspiel des Jahres am Mittwoch gegen den SV der Bosnier. Daran änderten auch acht Auswechslungen in der zweiten Hälfte nichts.

Tore: 0:1 Keskin (21.), 1:1 Drino (23.), 1:2 Demir (30.), 2:2 Kavgic (32.), 3:2 Habibovic (36.), 3:3 Demir (67.), 4:3 Habibovic (78.) - Gelb-Rot: Kesselstadt (44.)

Germania Ober-Roden - Vatanspor Aschaffenburg 1:4 (0:3). Germania-Trainer Fabian Bäcker schickte in der ersten Hälfte gegen den bayrischen Landesligisten bewusst Spieler aus der zweiten Reihe und der zweiten Mannschaft ins Rennen. „Daher war das in Ordnung“, erklärte er. Nach der Pause wechselte Bäcker dann einige Stammspieler ein.

Tor für Ober-Roden: Christophori-Como

TS Ober-Roden - Türk Gücü Friedberg 2:1 (1:0). „Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht“, stellte Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann zufrieden fest. Die schwere Verletzung von Tony Yildirim (Achillessehnenriss) war allerdings ein Schock für dei Turnerschaft.

Tore: 1:0 Henkel (2.), 1:1 Hagley (50.), 2:1 Firrantello (86.)

JSK Rodgau - Spvgg. Leusel 3:3 (1:2). „Die ersten 30 Minuten waren das Beste, was wir bisher in der Vorbereitung gespielt haben“, lobte JSK-Trainer Maik Rudolf. Gutes Pressing, viele Abschlüsse. Allerdings gelang den Hausherren in dieser Phase nur ein Tor.

Tore: 1:0 Neteoui Flores (20.), 1:1 Woltert (30.), 1:2 Erdem (36.), 2:2 Freitag (52.), 3:2 Neteoui Flores (79.), 3:3 Erb (87.)

SF Seligenstadt - Viktoria Urberach 1:3 (1:2). „Das war von beiden Mannschaften ein sehr temporeiches Spiel. und unser bestes in der bisherigen Vorbereitung“, sagte Urberachs Trainer Jens Wöll, der allerdings bereits nach 16 Minuten den angeschlagenen Aymane Boudchich (Leistenprobleme) ersetzen musste. Vertreter Kevin Puls erzielte prompt zwei Treffer.

Tore: 1:0 Kayaroglu (17.), 1:1 Puls (18.), 1:2 Schneider (25.), 1:3 Puls (71.) - Gelb-Rot: M. Yilderim (Urberach/90.) leo

Außerdem spielten:

03 Isenburg - Pfeddersheim 2:4

SG Rosenhöhe - G’krotzenburg 6:1

Dietesheim - K. Obertshausen 2:1

Klein-Krotzenburg - Mainflingen 4:1

Dudenhofen - SG Babenhausen 1:8

SC Dortelweil - 1. FC Langen 1:1

SVS Griesheim - SV Münster 0:6

SG Modau - Hassia Dieburg 2:2

Quelle: op-online.de