Hanauer Derby zum Saisonstart

Offenbach - Die Fußball-Verbandsliga Süd startet mit einem echten Knaller in die Saison 2017/2018: Am ersten Spieltag (4. bis 6. August) stehen sich die Hanauer Klubs SC 1960 und FC 1893 im direkten Duell im Herbert-Dröse-Stadion gegenüber.

Ursprünglich sollte der SC 1960 am ersten Spieltag bei Aufsteiger Viktoria Nidda antreten, die 93er wären spielfrei gewesen. Die Wetterauer stimmten aber einer Verlegung ihres ersten Verbandsliga-Heimspiels in ihrer Vereinshistorie auf Mittwoch, 9. August, zu, sodass das Hanauer Duell am ersten Spieltag steigen kann. Ursprünglich war die Partie der beiden Stadtrivalen auf den 24, August terminiert worden.

Angepfiffen wird das Derby am Sonntag, 6. August, um 18.15 Uhr. Letztmalig standen sich beide Teams in der Saison 2015/2016 in der Gruppenliga Frankfurt Ost gegenüber. Im ersten Aufeinandertreffen trennten sie sich vor über 800 Zuschauern 1:1, das Rückrundenspiel gewannen die 1960er vor 310 zahlenden Zuschauern mit 3:2.

„Mit einem Stadtderby in die Saison zu starten, ist natürlich etwas Besonderes“, dankte Okan Sari, Sportlicher Leiter der 1960er, Viktoria Nidda für das Entgegenkommen. Christoph Prümm, Trainer der 93er, sagte: „Das wird sicher ein hochinteressantes Spiel auf Augenhöhe, in dem um jeden Zentimeter Rasen gekämpft wird.“

Die endgültigen Termine der Spiele in der Verbandsliga Süd werden heute Abend auf der Hinrundenbesprechung in Bruchköbel fixiert. - leo

Quelle: op-online.de