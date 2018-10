Abbruzzese: „Wir sind einfach mal dran“

Hanau - Mehr Derby und Spitzenspiel geht nicht. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet der SC 1960 Hanau in der Fußball-Verbandsliga Süd den FC Hanau 93 im Herbert-Dröse-Stadion, der alten Heimat der 93er. Von Holger Appel und Patrick Leonhardt

Mit Blick auf die Tabelle bedeutet das: Der Tabellenzweite (28 Punkte) erwartet den Spitzenreiter (31). Die Trainer Antonio Abbruzzese (SC 1960) und Christoph Prümm standen zuvor zum Interview bereit.

SC 1960 gegen Hanau 93, Derby und Spitzenspiel. Antonio Abbruzzese, Christoph Prümm, was erwarten Sie von Ihrer Mannschaft?

Abbruzzese: Da wir vergangene Woche bei Rot-Weiss Frankfurt deutlich mit 1:5 verloren haben, erwarte ich eine positive Reaktion von meiner Mannschaft. Da ist vieles gegen uns gelaufen, diese Punkte fehlen uns. Das müssen wir wettmachen.

Prümm: Dass wir bestenfalls die Leistung aus der Partie gegen Erlensee wiederholen, die war fast perfekt. Wir haben ein sehr gutes Passspiel gezeigt, haben viele Torchancen kreiert und waren immer ganz nahe am Gegner.

Herr Abbruzzese, Was spricht zurzeit für Ihre Mannschaft, trotz der klaren Niederlage in Frankfurt?

Wir sind weiter ganz vorn dabei, haben trotzdem eine gute Mannschaft und im Derby ein Heimspiel. Die vergangenen vier Partien gegen die 93er haben wir allesamt verloren. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Negativserie reißt, wird von Spiel zu Spiel größer. Ich denke, wir sind dieses Mal einfach dran.

Herr Prümm, was spricht für die 93er?

Vieles. Dank unserer Neuzugänge haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Konstanz, Teambuilding, Verständnis auf dem Platz. Wir haben tolle Charaktere in der Mannschaft, die sehr gut miteinander können, auch außerhalb des Platzes. Wir haben ein gemeinsames Ziel und jede Menge Spaß. Wir haben eine große individuelle Qualität, dazu kommt dieser krasse Zusammenhalt.

Herr Abbruzzese, wie bewerten Sie die 93er?

Sie sind das Maß aller Dinge in der Verbandsliga, sind ausgeglichen besetzt und haben ihre Stärken in allen drei Mannschaftsteilen. Spieler wie Khaibar Amani im Sturm, Betim Mezimi im Mittelfeld oder Sascha Ries auf den Außen sind natürlich eine Klasse für sich. Die 93er sind der Favorit, aber uns ist auch die eine oder andere Schwäche nicht entgangen.

Welche?

Darüber mag ich jetzt nicht detailliert sprechen. Aber es gibt Situationen, die für die 93er unangenehm sind – und genau in die müssen wir sie bringen.

Herr Prümm, wie bewerten Sie den SC 1960?

Als sehr stark. Sieben Siege hintereinander holt man nicht so ohne weiteres. Der SC hat eine große individuelle Klasse, hat sehr gute Spieler verpflichtet, gerade in der Offensive. Gute Spieler aus der Verbandsliga wie Mastilovic von Sandzak Frankfurt oder Özdemir aus Friedberg. Dazu Ex-Profi Albayrak, der im besten Fußballalter ist. Und Aydilek spielt besser als in der vergangenen Saison. Die Offensive ist sehr gut besetzt, das wird eine Riesenaufgabe für unsere Jungs.

Haben die 60er auch Schwächen?

Sie sind nicht gut gestartet, aber die Neuzugänge mussten sich erst integrieren. Seitdem haben sie bis auf Frankfurt zuletzt kein Spiel verloren. Da sind aus der Distanz keine echten Schwächen auszumachen. Für uns gilt es allerdings ohnehin, unser Spiel durchzudrücken und unsere Stärken einzusetzen. Dann zeigen sich beim Gegner auch Schwächen, egal wie der Gegner heißt.

Herr Abbruzzese, schauen wir zurück in Ihre eigene Vergangenheit. Sie haben einst die 93er in einer schwierigen Phase als Trainer übernommen, dann ungeschlagen zum Meistertitel in der Kreisoberliga geführt. Im Winter 2016 sind Sie aber zum SC Hessen Dreieich ins Marketing gewechselt. Warum?

Wir standen auf Platz zwei in der Gruppenliga, waren gut dabei, aber ich hatte nach der gelungenen Konsolidierung das Gefühl, dass die Dinge erfüllt sind. Und ich hatte das Gefühl, dass etwas Neues kommen könnte. Und das kam dann mit der Anfrage aus Dreieich. Ich bin bei den 93ern ohne Groll oder Frust gegangen. Aber jetzt freue ich mich auch wieder, Trainer zu sein. Aber bei den 1960ern.

Christoph Prümm war damals einer Ihrer Spieler. Wie ist Ihr Kontakt?

Abbruzzese: Wir grüßen uns, wenn wir uns sehen, tauschen uns aber nicht aus. Wir sind damals aber gut miteinander ausgekommen. Christoph ist ein toller Typ, der seinen Weg geht. Ich freue mich für ihn, dass er Erfolg hat.

Prümm: Ja, wir grüßen uns, wechseln zwei, drei Sätze. Aber wir stehen nicht in täglichem Kontakt oder so. Das ist nach einem halben gemeinsamen Jahr auch nicht notwendig. Wir haben Respekt voreinander, das sollte reichen.

Herr Abbruzzese, als Spieler haben Sie schon gegen Prümms Trainerkollegen Slavisa Dacic gespielt. 2001 mit Viktoria Aschaffenburg beim 1:2 gegen Klein-Karben...

Ja, ich erinnere mich noch sehr genau. Das war eine schwierige Zeit bei der Viktoria, wir haben letztlich mit Mühe die Liga gehalten. Aber auch mit Slavisa ist es so: Man trifft sich seit Jahren immer wieder auf den Sportplätzen der Region – und das ist schön. Die Fußballwelt ist dann doch sehr klein.

Von der kleinen Fußballwelt zum großen Hanauer Fußball-Sonntag: Ihr Tipp – wie endet das Derby?

Abbruzzese: Wir gewinnen 3:1.

Prümm: Ich tippe ungern. Wir wollen unser Spiel durchdrücken und drei Punkte holen.

