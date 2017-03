Hanauer Triumph im „Spiel des Jahres“

HanaU - Die Anzeigetafel lügt nicht, sie spiegelt nur wider, was auf dem Parkett passiert. Doch was gestern Abend in der Hanauer Main-Kinzig-Halle auf ihr an Zahlen zu sehen war, schien einfach unwirklich. Kopfschütteln, immer wieder. Von Holger Appel

Halbzeitstand 10:3 – in einem Derby der 3. Liga. Endstand 20:14. Und davor völlig euphorisierte Spieler und Fans der HSG Hanau.

Wer verliert, muss den Garten vor dem gemeinsamen Domizil in Kahl frühlingsfit machen. Das war die Vereinbarung vor der Partie. Michael Spatz wäre nach der 14:20-Niederlage des TV Großwallstadt in der 3. Handballliga Ost im Derby bei der HSG Hanau um seinen Mitbewohner Philipp Reuter dran. Doch das wird zunächst nicht klappen. Spatz, der vierfache Torschütze, hat sich kurz vor Spielende wohl den Daumen gebrochen. Betreuer fuhren den Ex-Nationalspieler ins Krankenhaus.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie in der mit 1100 Zuschauern ausverkauften Main-Kinzig-Halle längst entschieden. Die Hanauer Zuschauer standen angesichts der starken Leistung ihrer HSG um Torhüter Sebastian Schermuly längst auf den Sitzen, feierten ihr Team und den ungefährdeten Sieg im „Spiel des Jahres“ gegen den siebenmaligen Deutschen Meister.

„Ich kann den Jungs in der Abwehr nur ein ganz großes Kompliment machen. Sie haben den Grundstein gelegt für diesen tollen Sieg. 20 Tore im Angriff sind zwar nicht wirklich viel, aber das hat gereicht dank der guten Arbeit in der Defensive“, sagte Maximilian Bergold, mit fünf Toren bester Werfer der Hanauer. „Wir sind aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben gekämpft, geackert und hatten in Sebastian Schermuly einen wirklich überragenden Torwart“, meinte Trainer Patrick Beer. Schermuly parierte vier von sechs Siebenmetern, war vor allem vor der Pause nicht zu überwinden.

Spielfilm: 2:0 (6.), 5:2 (17.), 9:2 (26.), 10:3 - 12:3 (37.), 14:5 (45.), 14:7 (48.), 16:7 (51.), 18:9 (55.), 20:14

Zeitstrafen: 7:5 - 7m: 1/2 - 3/7 - Rote Karte: Pillmann (46./Hanau, 3. Zeitstrafe)

HSG Hanau: Schermuly, Adanir; Schaeffter (1), Strohl (1), Werner (3), Appel, Bergold (5/1), Brüggemann (1), Reuter (3), Pillmann (3), Best (3), Geist, Ruppert

