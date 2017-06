Hanauer Verbandsligist holt drei Neue

Offenbach - Die meisten Fußballer der Region erholen sich noch von einer anstrengenden Saison, die Vereinsverantwortlichen und Trainer sind dagegen ziemlich fleißig. So präsentierte der Verbandsligist SC 1960 Hanau seine ersten drei Zugänge.

Der Tabellenvierte der vergangenen Saison verpflichtete die Brüder Hasan und Sercan Demir vom Hessenligisten Rot-Weiss Frankfurt sowie Mostafa El Aadmi vom SV Griesheim Tarik aus Frankfurt. „Mit Sercan und Mostafa haben wir uns in der Offensive gut verstärkt, mit Hasan in der Defensive“, sagt Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari. Die beim FSV Frankfurt ausgeblideten Demir-Brüder seien technisch versiert, so Sari. Zum Einsatz kamen sie im Hessenliga-Team der Frankfurter in der abgelaufenen Spielzeit aber kaum. El Aadmi ist in der Region ein alter Bekannter. Er spielte unter anderem schon für die Reserve der Offenbacher Kickers, Viktoria Urberach und KV Mühlheim. „Mostafa ist der gewünschte Stoßstürmer, der im Abschluss seine Stärken hat“, beschreibt Sari den 26-Jährigen.

Auch Hanaus Ligakonkurrent TS Ober-Roden treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Neben Marius Wertge, Max Enders, Lewin Blahut und Patrick Schaub, die aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft stoßen, kommen auch zwei externe Zugänge. Nach nur einem Jahr beim SV Teutonia Staden kehrt Paul Wolf zurück. Der Innenverteidiger stammt aus der TS-Jugend und kam auch schon für die Verbandsliga-Mannschaft zum Einsatz. Zudem verstärkt der flexible Offensivmann Luca Lippert (Spvgg. 03 Neu-Isenburg) die Rödermarker. Im Gegenzug verlassen Julian Obermeier (1. FC Langen), Manuel Krapp (Sportfreunde Seligenstadt) und Pascal Palacios-Hernandez (Germania Ober-Roden) den Klub. Trainingsauftakt bei der TS ist an diesem Wochenende – mit vier Einheiten an zwei Tagen. (dani)

SC 1960 Hanau gewinnt Hallenmasters: Fotos Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa