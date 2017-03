Bezirksoberliga: SG-Torwart führt Hainburg zum Sieg

Offenbach - Es bleibt spannend in der Handball-Bezirksoberliga Offenbach-Hanauder Männer: Tabellenführer OFC Kickers musste in Kinzigtal hart um die zwei Auswärtspunkte kämpfen, während Verfolger Niederrodenbach einen klaren Heimsieg feierte.

TSV Klein-Auheim – SG Hainburg 21:33 (9:16)

Hainburg legte wie entfesselt los. Vor allem Martin Fink traf aus dem Rückraum fast wie er wollte. Zudem lieferte Torwart Lukas Marburger eine gute Partie ab. „Seine unglaubliche Leistung von 21 gehaltenen Bällen wurde sogar vom heimischen Publikum anerkannt“, meinte SG-Torwartkollege Daniel Kujawski. Auch TSV-Coach Andreas Schleiff erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Alleine in der ersten Hälfte haben wir acht klare Chancen ausgelassen.“ Hainburg (10. Platz/16:24 Punkte) setzte sich etwas vom Tabellenende ab, der TSV (12./15:27 Punkte) hat noch drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Spielfilm: 2:2, 3:9, 7:10, 9:16 - 12:20, 15:24, 21:33 - Zeitstrafen: 5:4, 7m: 3/2 – 4/4

TSV Klein-Auheim: von Eift, Valina Allo, Hohmann, Ziegler (1), Schwab (8/2), Maisch (3), Baier (4), Schleiff, Heyne (1), Bauer, Flender (3), Hestermann (1), Draeger

SG Hainburg: Marburger, Kujawski, Seidenspinner (1), Mück (2), S. Fink (2), Schwab (2), M. Fink (6), Pfeiffer (4/4), Fuchs, Maier (5), Stock (4), Lenz, Etzel (7)

TGS Niederrodenbach – TSG Offenbach-Bürgel II 41:28 (16:15)

Mit einer offensiven 3:2:1-Abwehr überraschte Bürgel (9./17:25) den Tabellenzweiten und störte dessen Spielfluss mit einer zwischenzeitlichen Manndeckung. Mit der Zeit machten sich der Kräfteverschleiß und die hohe läuferische Leistung aber bemerkbar.

Spielfilm: 0:1, 3:2, 4:6, 7:6, 8:10, 13:11, 15:15, 16:15 – 20:16, 26:18, 30:21, 39:26, 41:28 - Zeitstrafen: 1:1, 7m: 2/2 - 4/4

TSG Offenbach-Bürgel II: Dins, Lega; Rochelle (1), Oeste (12), Wolf (3), Kaiser (2), Nöth, Nast (1), Seuring (5/4), Morgano (2), Bender (2)

HSG Kinzigtal - Kickers Offenbach 33:35 (16:15)

Vier Zeitstrafen für den OFC verschafften Kinzigtal anfangs Vorteile. Der Spitzenreiter blieb dran und selbst die Rote Karte gegen Jannis Ruhnau, der einen Tempogegenstoß unterbunden hatte, hielt die Kickers nicht auf. Basierend auf einer guten Abwehr drehten sie in der Schlussviertelstunde das Spiel. „Ein sehr hart erkämpfter Sieg“, sagte Teamsprecher Andreas Wandelt.

Spielfilm: 1:0,4:5, 7:6, 10:10, 12:10, 14:12, 16:15 - 18:16, 22:22, 24:26, 29:33, 33:35 - Zeitstrafen: 2:4 - Rote Karte: Jannis Ruhnau (39./OFC) - 7m: 5/2 – 8/6

OFC Kickers: F. Ritter, Günther, Daniel Adolph (3), Langsdorf, Strohl, Sauer (9), Weis (2), Erk (11), Göbel (3), Kuhn (2), Epping (2), Ruhnau (1), Markovic (3), M. Ritter

HSG Nieder-Roden III – SG Dietesheim/Mühlheim 43:35 (19:16)

„Wir haben uns in der ersten Hälfte schwer getan, das Spiel über den Kreis in den Griff zu bekommen“, sagte HSG-Trainer Björn Hartmann. Dietesheims Coach Michel Mendel war mit der Offensivleistung zufrieden, „aber in der Deckung sind wir nicht zurechtgekommen.“ Mit gutem Tempo- und geduldigem Aufbauspiel gewannen die Gastgeber schließlich souverän.

Spielfilm: 2:2, 9:9, 19:16 – 21:20, 23:22, 28:23, 35:26, 39:30, 43:35 - Zeitstrafen: 4:4, 7m: 3/2 – 3/2

HSG Nieder-Roden III: Weiss, Weindorf, Moll (2), Grünbacher (2), Jäger (7), Knaf (4), Kiefer (10/2), Meincke (4), Engel (2), Giel (3), Probanowski (3), Pardon (3), Ruhmann (2), Preis (1)

HSG Dietzenbach - HSG Hanau III 32:23 (18:13)

„Über die gesamte Partie hatten wir dem Dietzenbacher Tempospiel wenig entgegenzusetzen“, sagte Hanaus Trainer Peter Corell, dessen Team jedoch auch mit personellen Problemen zu kämpfen hatte. Dietzenbachs Sprecher Sebastian Raab lobte das strukturierte Angriffsspiel seines Teams: „Die Abwehr war jedoch der Garant für den Sieg – ein klasse Spiel von uns.“

Spielfilm: 6:1, 9:4, 18:13 – 19:13, 24:15, 29:21, 32:23 -Zeitstrafen: 4:3, 7m: 4/4 – 6/5

HSG Dietzenbach: Huber, Stokan; König, Groh (6), Bendel, Stroh (3), Krauss, Raab, Hoffmann, Schäfer (8/4), Baum (5), Wilkens (2), Metz (8)

HSG Hanau III: Weist, Bondkirch; Just (2), Ahouansou (1), Planas, Corell, Schulze, Prager, Winkler (2), Schmitt (5), Scheuch (2/1), Staab (3), Recker (8/4)

HSG Dreieich – HSG Maintal 24:37 (12:15).

Dreieich hielt lange mit und zeigte teilweise schönen Handball. Mit zunehmender Spielzeit wurden dem Schlusslicht aber etliche vergebene freie Würfe zum Verhängnis. (mag)

HSG Dreieich: Gerhardt, Greiner (Tor), Hiller, Leda (1), Harms, Mohr (1), Lenhardt (5/7), Drost (1), Raschke (2), Wunderlich (5), Cosar (1), Weimer (4/1), Köppel, Mitteregger (2)

Quelle: op-online.de