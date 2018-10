Handball-Bezirksoberliga: Kickers setzen Duftmarke

Offenbach - In der Handball-Bezirksoberliga Offenbach/Hanau der Männer hat Tabellenführer OFC Kickers im Spitzenspiel gegen Verfolger Dietzenbach mit einem klaren Heimsieg eine deutliche Duftmarke im Kampf um die Meisterschaft gesetzt.

HSG Nieder Roden III - TSG Bürgel II 37:20 (21:9)

„Ein ungefährdeter Sieg. Wir haben nahezu die gesamten 60 Minuten gut durchgezogen und konnten so auch den jüngeren Spielern viel Einsatzzeit geben, die sie gut genutzt haben“, freute sich HSG-Trainer Björn Hartmann über die Leistung seines Teams. Bürgel fand gegen die kompakte 6:0-Abwehr der Rodgauer kein Gegenmittel, was zahlreiche Gegenstöße zur Folge hatte. „Wir hatten heute nicht die personellen Möglichkeiten, um Torgefahr auszustrahlen“, befand TSG-Trainer Erik Ganter.

HSG Nieder-Roden III: Lega, Picard, Kaiser (3), F. Koser (1), Betzel (3/1), Ruhmann (1), Engel (2), Kiefer (6), T. Koser (7), Wade (4), Meincke, Pardon (5), Rösler (1), Schrod (4/1)

TSG Offenbach-Bürgel: Dins, Schohl, Bastian (3), Bube (4), Schmitt, Seuring (2), Ganter, Schulz (1), Karpf, Nast, Codecido (5), Zahn (5/1)

HSG Hanau III – TGS Niederrodenbach 16:40 (5:22)

In der ersten Halbzeit war die HSG (13.) gegen den Tabellenvierten völlig überfordert. Im Laufe des Spiels reduzierte Niederrodenbach zwar etwas die Schlagzahl, doch das Schützenfest nahm weiter seinen Lauf.

HSG Hanau III: Wessling, Sandrock (1), Eschmann (1), Valina (1), A. Just, Fabian (2), Schwab (1), Gugsch (3), Springer (6/3) Kachel (1), U. Just

SG Dietesheim/Mühlheim – HSG Kinzigtal 30:27 (14:13)

Nach 1:7 Punkten hat die SG mal wieder zwei Punkte eingefahren. Ab der 31. Minute setzten sich die Dietesheimer erstmals mit drei Toren in Folge etwas ab (18:14). Danach ließen sich die Gastgeber nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. „Kinzigtal versuchte es noch mit offensiven Deckungsvarianten, aber durch gutes Zweikampfverhalten und unser Spiel über den Kreis haben wir die Räume genutzt“, sagte SG-Trainer Michael Mendel.

SG Dietesheim/Mühlheim: Waldschmidt, Spriestersbach, Guth (7), Werner (2/1), Mrosinsky, Hildebrand (3), Fritz, Schmidt (5), Roesler (4), Duttine (2), Kellermann, Kreuzer (2), Vogel (5/4)

OFC Kickers – HSG Dietzenbach 32:24 (15:8)

Nach fünf Minuten setzte sich der OFC erstmals mit vier Toren ab. Während die Kickers in der Anfangsphase noch Schwierigkeiten mit den schnellen Spielern der HSG hatten, lief es im Anschluss besser. In der zweiten Halbzeit drückten beide Mannschaften voll aufs Tempo. „Wir ließen auch in Unterzahl nichts mehr anbrennen“, sagte Kickers-Sprecher Philipp Kuhn.

OFC Kickers: Rieth, F. Ritter; Adolph (5), Sauer (1), Erk (7), Göbel (2), Sinnß, Beyer (3), Weis, C. (2), Küchler (3), M. Ritter (7), Weis, M. (1), Aslam (1), Langsdorf

HSG Dietzenbach: Gebl, Rueen, Werkmann (1), Groh (5), Stroh (1), Wurm (5/3), Nastos (4), Raab (1), Schäfer (4), Baum, Wilkens (2), Metz (1)

TV Wächtersbach – TSV Klein-Auheim 24:21 (10:8)

Anfangs ließ der starke TSV-Torhüter Lukas von Eift die Gastgeber verzweifeln. Doch nach der 4:0-Führung der Auheimer kam Wächtersbach wieder ins Spiel zurück. „Wir machten in der entscheidenden Phase zu viele technische Fehler“, haderte TSV-Trainer Andreas Schleiff mit dem Spielverlauf.

TSV Klein-Auheim: von Eift, Marburger, Valina, Hohmann (1), Ziegler (2), Flasche (3), Guthermuth, Baier (1), Maisch (4/2), Schleiff, Heyne (2), Bauer (4), Gierth, Schmidt (4) (mag)

