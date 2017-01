„Alte Hasen“ zeigen Herzblut

Offenbach - Der Spitzenreiter der Handball-Bezirksoberliga der Männer musste beim TV Wächtersbach hart kämpfen, ehe der 14. Saisonsieg perfekt war. Auch der Tabellendritte HSG Dietzenbach hatte gegen den Tabellenletzten Dreieich Probleme.

HSG Hanau III – HSG Kinzigtal 23:28 (11:13). Hanau musste verletzungsbedingt in der Abwehr umstellen, was den Kinzigtalern einfache Tore ermöglichte, insbesondere am Kreis. Die Gastgeber steigerten sich zwar in der Deckung, fehlerhaftes Angriffsverhalten verhinderte aber die Wende. „Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, ärgerte sich HSG-Spielertraine Peter Corell.

Spielfilm: 1:1, 7:7, 9:12, 11:13 – 17:18, 20:20, 20:26, 23:28 - Zeitstrafen: 6 - 4, 7m: 4/3 – 2/2

HSG Hanau III: Bondkirch, Siekierski, Winkler (7), Corell (1), Golomb (5), F. Kosch, Horn, Valina, Recker (2/1), Schulze (4), Prager, Staab, Kegelmann (4/2)

TSV Klein-Auheim – SG Bruchköbel II 38:29 (22:14). Der TSV musste Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen und hatte einen Altersdurchschnitt von 30 Jahren. Stephan Schwab ragte aus einem starken Team noch heraus: Trotz Manndeckung gelangen ihm 13 Tore. Trainer Andreas Schleiff: „Wer dachte, dass den alten Hasen die Luft ausging, der hat sich getäuscht. In der zweiten Hälfte würde gefightet, das war Handball mit Herzblut.“ Der Lohn dafür ist Platz elf.

TSV Klein-Auheim: Eift, Valina Allo, Ziegler (3), Schwab (13/4), Kupferschmidt (3), Mestermann (2), Freud, Schleiff, Heyne (2), Bauer (4), Flender (3), Draeger (1), Barney (2), Zellmann (4)

HSG Dietzenbach – HSG Dreieich 30:27 (12:11). Wegen vieler Verletzungen trat Schlusslicht Dreieich mit nur elf Spielern an, hielt sich aber beim Dritten wacker. Auch als Jannik Amstutz und Nicolas Mohr lädiert ausschieden, ließen sich die Gäste nicht abschütteln, zu einem Punktgewinn aber reichte es nicht.

Dietzenbachs Trainer Mirnes Bukvic monierte zu ungeduldiges Spiel seiner Mannschaft: „Wir haben in der zweiten Halbzeit in der Abwehr nicht gut gestanden.“

Zeitstrafen: 2 – 2 - 7m: 8:6 – 1:1

HSG Dietzenbach: Nath, Stokan, König (1), Przybilla (1), Groh (4), Stroh, Wurm (7/3), Raab (2), Schäfer, Jünger (4/3), Baum (1), Seitel (3), Wilkens (4), Metz (3)

HSG Dreieich: Greiner, Bölke (1), Drost (1), Mitteregger (4), Wunderlich (8), Raschke (7), Weimer (4), Harms (1), Lenhardt, Amstutz, Mohr (1)

SG Dietesheim/Mühlheim – SG Hainburg 27:25 (17:17). Beide Teams agierten im Angriff äußerst effektiv. „Unsere 6:0-Deckung stand richtig gut. Das war unsere beste Saisonleistung“, sagte SG-Trainer Michael Mendel. Hainburgs Torhüter Daniel Kujawski ärgerte sich über die zweite Hälfte: „Mit acht Toren in der zweiten Halbzeit gewinnt man kein Spiel.“ Dietesheim (10./12:20) verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf, Hainburg (10:20) rutschte auf Platz zwölf ab.

Spielfilm: 4:4, 8:10, 12:10, 17:17 - 19:19, 24:21, 27:25 -

Zeitstrafen: 6 – 3 - 7m: 5/5 – 5/2

SG Dietesheim/Mühlheim: Waldschmitt, Spriesterbach, Guth (10/5), Schmidt (5), Mrosinsky (2), Westphal, Spahn, Fritz (2), Roesler (4), Baier (1), Kreuzer (1), Kellermann (2), Vogel

SG Hainburg: Kujawski, Marburger, Seidenspinner (4), Neuss, S. Fink (2), Schwab (4), M. Fink (7), Pfeifer (3/2), Maier (1), Stock, Lenz, Etzel (4)

TV Wächtersbach – Kickers Offenbach 22:25 (10:9). Beide Teams begannen mit viel Tempo und scheiterten im ersten Durchgang an zwei sehr starken Torhütern. Offenbach stand gut, ließ aber zu viele Chancen liegen. Erst in der 49. Minute gelang nach einem 5:0-Lauf die Führung. Herausragende OFC-Akteure waren die Torhüter Christopher Rieth und Florian Ritter. „Ein verdienter Arbeitssieg“, resümierte OFC-Sprecher Andreas Wandelt.

Spielfilm: 3:3, 4:6, 6:6, 6:8, 8:8, 10:8, 10:9 – 11:11, 15:13, 17:15, 17:20, 19:21, 20:23, 22:25

Zeitstrafen: 4 – 2, 7m: 8/6 – 5/4

OFC Kickers: Rieth, F. Ritter, Adolph (3), Langsdorf, Strohl, Sauer (1), Erk (4), Göbel (3), Kuhn (1), Epping, Ruhnau, Markovic (5) Küchler (8/4), M. Ritter

TSG Offenbach-Bürgel II – HSG Maintal 26:29 (11:16). Trotz einer soliden Leistung hatten die Gastgeber das Nachsehen, was auch an der körperlichen Überlegenheit Maintals lag. Spielertrainer Boris Wolf: „Aufgrund unseres jungen Alters treffen wir noch einige falschen Entscheidungen, aber lernen wir daraus.“

Spielfilm: 1:0, 3:4, 7:7, 9:8, 10:14, 11:16 – 14:17, 18:20, 20:24, 22:27, 25:27, 26:29 -

Zeitstrafen: 0 – 1, 7m: 4/3 - 4/4

TSG Offenbach-Bürgel II: Dins, Y. Käseberg; Oeste (5), Yasli (4), Wolf (4/1), Kaiser (1), P. Käseberg (3), Schwade (2), Nöth, Nast, Bender, Morgano (1), Zahn (4/2), Lahaye (2) - sij

