Kickers fehlt nur noch ein Punkt zum Landesliga-Aufstieg

Offenbach - Die Handballer der Offenbacher Kickers gaben sich in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau im Heimspiel gegen die SG Bruchköbel II keine Blöße und können nach dem 34:27 im nächsten Spiel am Samstag, 22. April (15 Uhr), bei der HSG Rodgau Nieder-Roden III die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen.

Im Tabellenkeller könnte es für den TSV Klein-Auheim noch einmal eng werden, wenn Absteiger Dreieich nicht geschlagen wird. Denn im allerletzten Saisonspiel muss der TSV zum direkten Konkurrenten TV Wächtersbach. Die Dreieicher traten zum Auswärtsspiel bei der HSG Kinzigtal nicht an.

Kickers Offenbach – SG Bruchköbel II 34:27 (17:9)

Mit einem 11:1-Lauf nach 0:3-Rückstand setzte sich der OFC schnell ab. Der Tabellenführer dominierte klar, sodass Trainer Klaus Bastian etlichen A-Jugendlichen um Michael Ritter und Jan Beyer Spielpraxis gewähren konnte. Die Jungs machten das gut, so Teamsprecher Andreas Wandelt: „In den letzten 15 Minuten spielten sie den Vorsprung souverän über die Zeit.“

Spielfilm: 0:3, 11:4, 14:7, 17:9 – 20:14, 23:15, 28:19, 30:22, 34:27

Zeitstrafen: 1:1 - 7m: 1/4 – 2/2

OFC: F. Ritter, Sulkowski, Adolph, Langsdorf (3), Strohl (1), Sauer (4), Weis (2), Erk (8/1), Göbel (5), Kuhn, Beyer (1), Markovic (4), Küchler (4), M. Ritter (2)

SG Hainburg – TGS Niederrodenbach 34:40 (17:16)

Mit leidenschaftlicher Abwehr gelang es der SG (9./20:28), den Tabellenzweiten lange zu ärgern. Vorne wirbelte Rückraumspieler Martin Fink die TGS mit sechs Toren in der ersten Halbzeit mächtig durcheinander. Aber Rodenbach drückte aufs Tempo und drehte das Spiel. Bei der SG entlud sich nun Unmut in Meckerei: „Wir waren zeitweise nur zu dritt auf dem Spielfeld“, so SG-Torhüter Daniel Kujawski, wodurch das Spiel vorzeitig gelaufen war und Niederrodenbach seine Meisterchance wahrte.

Spielfilm: 3:3, 6:8, 9:11, 13:13, 17:16 - 20:20, 24:27, 28:33, 30:38, 34:40

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 4/5 – 3/3

SG Hainburg: Kujawski, Marburger, Seidenspinner (2), Neuss (4), S. Fink (4), Schwab (1), M. Fink (7), Pfeifer (5/4), Fuchs, Maier (3), Schnabel (1), Lenz (2), Etzel (5)

TSG Bürgel II – HSG Dietzenbach 27:28 (13:12)

Dietzenbach (3./30:18) kam mit viel Tempo und die offensive 3:3-Deckung griff gut. Dazu profitierten die Gäste von vielen Fehlwürfen und überhastet abgeschlossenen TSG-Angriffen. Bürgel (8./21:27) setzte alles auf eine Karte und brachte den siebten Feldspieler, wurde aber nicht belohnt.

Spielfilm: 1:3, 6:6, 10:7, 11:11, 13:12 – 17:15, 20:21, 24:27, 25:28, 27:28

Zeitstrafen: 2:2 - 7m: 3/5 - 2/3

TSG Offenbach-Bürgel II: Dins, Käseberg; Oeste (6), Yasli, Wolf, Kaiser (1), Morgano, Ritz, Seuring (8/3), Lenort (2/1), Nast (1), Zahn (9), Lahaye

Dietzenbach: Huber, Gebl; König (3), Przybilla (2), Groh (1), Stroh (4), Krauss, Raab (3), Schäfer (1/1), Jünger (5/1), Baum (4), Seitel (2), Wilkens (2), Metz (1)

HSG Maintal – HSG Nieder-Roden III 33:26 (17:14)

Nach sehr gutem Start verlor Nieder-Roden völlig den Faden: „30 Minuten gutes Abwehrspiel haben nicht gelangt gegen eine starke Maintaler Mannschaft“, meine Nieder-Rodens Trainer Björn Hartmann.

Nieder-Roden III: Weindorf, Herrmann, Annasar, Grünbacher (4), Betzel (1), Probanowski (1), Schrod (12/5), Engel (1), Jäger (1), Pardon (2), Knaf (2), Preis (2)

SG Dietesheim/Mühlheim – TSV Klein-Auheim 35:24 (19:10)

Dietesheim setzte den TSV das ganze Spiel über stark unter Druck und machte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt, zu dem aber noch ein Punkt fehlt. Klein-Auheims Trainer Andreas Schleiff klagte über die schwache Chancenverwertung und löchrige Abwehr.

Spielfilm: 2:2, 5:2, 10:4, 17:7, 19:10 – 23:13, 28:18, 33:23, 35:24

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 1/2 – 3/6

SG Dietesheim/Mühlheim: Waldschmidt, Spriestersbach, Guth (3), Schmidt (2), Werner (5), Mrosinsky (4), Fritz (6), Roesler (5/1), Duttine (1), Baier (7), Kreuzer, Kellermann (2), Vogel

TSV Klein-Auheim: von Eift, Valina Allo, Ziegler, S. Schwab (7/3), Maisch (2), Baier (2), Freud (1), Zellmann (1), Schleiff, Guth, Bauer (3), Flender (1), Hestermann (5), Draeger (2)

TV Wächtersbach – HSG Hanau III 24:24 (12:15)

Trotz dünnen Kaders kontrollierte Hanau (7./23:25) lange das Spiel. Mit der Roten Karte gegen Rückraumspieler Max Recker und zahlreichen Zeitstrafen kippte das Spiel aber. „Bei einem normalen Verlauf hätten wir gewonnen“, ärgerte sich HSG-Trainer Peter Corell.

Spielfilm: 2:2, 7:6, 8:10, 12:15 – 12:17, 17:17, 22:22, 24:23, 24:24

Zeitstrafen: 4:6 - Rote Karte: Recker (HSG, 38. Min.) - 7m: 5/6 – 6/6

HSG Hanau III: Bondkirch, Issle, Recker (7/4), Golomb (1), Planas (1), Valina Allo (1), Corell (3), Springer (3/2), Winkler (3), Prager, Staab (5) (mag)

