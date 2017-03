Preagberg nimmt Kinzigtal Punkt ab

Offenbach - In der Handball-Bezirksoberliga Offenbach/Hanau der Frauen hat die HSG Preagberg, die mit 18:18 Punkten auf Rang fünf steht, dem Tabellenführer HSG Kinzigtal am 18. Spieltag als erstes Team der Liga einen Punkt abgeknöpft.

HSG Preagberg - HSG Kinzigtal 26:26 (12:14)

„Ich bin wirklich sehr stolz auf meine Mannschaft“, so Preagbergs Trainer Torsten Weber: „Christine Wostruha hat ein Wahnsinnsspiel abgeliefert, ihr war zwischenzeitlich die Kniescheibe rausgesprungen, die hat sie selbst wieder in Position gerückt und in der Schlussphase zwei ganz wichtige Siebenmeter gehalten. Vorne hat vor allem Celine Born wieder Torjägerqualitäten bewiesen, 15 Treffer gelangen ihr. Aber auch der Rest meiner Mannschaft war heute bereit zu kämpfen.“

Zeitstrafen: 8:9 - 7m: 10/12 - 6/10

HSG Preagberg: Wostruha, Kukla, Glückschalt, Suske (1), Ullrich (3), Lindner, Rupp (2), Müller (2), Born (15/10), Rahmel-Wurst (3), Achtert (1), Kriegel

HSG Dietzenbach - SG Bruchköbel II 25:14 (12:9)

„Meine Mannschaft hat besonders in der Abwehr und im Umschaltspiel nach vorne genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, ein großes Kompliment dafür. Wir waren sehr variabel und so konnte sich fast jede Spielerin in die Torschützenliste eintragen, das ist super“, resümierte HSG-Trainer Juliam Wurm.

Spielfilm: 0:1, 5:1, 6:4, 8:5, 11:6, 12:9 - 16:10, 17:12, 19:13, 23:13, 25:14

Zeitstrafen: 2:4 - 7m: 3/5 - 2/8

HSG Dietzenbach: Käss, Schohl, Held, Lang (5), Zellner (5/2), Rotter (4/1), Mehl (2), Knab (2), Brunner (2), Nguyen (1), Albert (2), Lewin (1), Weber

HSG Rodgau Nieder-Roden II - SU Mühlheim 27:21 (11:12)

In einer Partie auf Augenhöhe gelang es den Gastgeberinnen (7./17:19), sich gegen den Tabellendritten (26:10) in der Schlussphase entscheidend auf 26:20 abzusetzen SU-Trainer Manfred Lampe sagte: „20 technische Fehler und 15 frei verworfene Bälle führen trotz guter Torhüterin zu dieser Niederlage.“

HSG Rodgau II: Wolf, Solomando, Sauter (2), Zielinski, Ja. Pietschmann (3), Göckel (6/3), Je. Pietschmann, Schnur (7/1), von der Au (1), Träger (4), Friese, Schäufler (1), Gutacker (2), Fring

SU Mühlheim: Haas, Jung, Eichhorn (4), Lindner (2), Höschele (3), Haus (3/2), Rauch (7/3), Appelt, Kulke (2), Patrizio, Poppenhäger

HSG Isenburg/Zeppelinheim - FSG Seligenstadt/Zellhausen 21:20 (10:7)

„Wichtige Punkte in einem engen Spiel, das wir am Ende fast noch vergeigt hätten“, sagte die Neu-Isenburgerin Katrin Leukroth. FSG-Trainer Florian Krahl war unzufrieden: „Ich kann meine Enttäuschung gar nicht in Worte fassen. Wir waren einfach nur schlecht. Wir stecken seit Wochen in dieser Spirale fest und das sowas von unnötig! Wir stecken im Abstiegskampf - ich hoffe, das haben jetzt alle begriffen.“

Spielfilm: 3:2, 5:5, 7:6, 10:7 - 13:7, 16:9, 18:10, 19:15, 21:18, 21:20

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 3/4 - 5/10 - Disqualifikation: Fiona Rückert (FSG Seligenstadt/Zellhausen, 57., 3. Zeitstrafe)

Isenburg/Zeppelinheim: Theis, Hrga, Beckmann (1), Srichan (4), Brezina (3),B. Sahin (1), Löw, Leukroth (6/3), Leber (3), M. Sahin (1), Jacabsch (1), Holzmann (1)

FSG Seligenstadt/Zellhausen: Flath, Wehling, Stöhrer (3), Faust (1), Claßen, Raab (1), Manger (2), Gimbel (1), Mikesch (6/4), Koch, Schupp (1), Rückert (4/1), Born (1)

SG Dietesheim/Mühlheim - SG Hainburg 16:21 (8:12)

Mit einem stark dezimierten Kader und ohne Stammtorhüterin Charline Klein gingen die Dietesheimerinnen ins Spiel. Dennoch boten die Hausherrinnen bis Mitte der ersten Halbzeit Paroli. Dann jedoch zogen die Hainburgerinnen auf 5:10 davon. Hainburgs Trainer Jürgen Rotter sagte dennoch kritisch: „Wir haben Dietesheim durch viele technische Fehler stark gemacht.“

Spielfilm: 1:4, 5:5, 5:10, 7:11, 8:12 - 10:15, 13:16, 14:18, 15:20, 16:21

Zeitstrafen: 0:1 - 7m: 2/5 - 4/5

SG Dietesheim/Mühlheim: Spriestersbach, Weckesser (1/1), K. Winter (1), Ott (3), M. Winter (1), Adelmann (2), Rüger (1), Brodda (5), Waldschmidt (2), Wiedergrün, Keul, Zisch

SG Hainburg: Peters, Walper, Kliwer, Grünewald, Godelmann, Ziegler, Fey (1), Grisnik (1), Bauer (2), Salg (7/2), Merget (3), Roth (3), Ricker (4), Hohmann

HSG Obertshausen/Heusenstamm - HSV Götzenhain 24:22 (9:10)

„In der ersten Halbzeit hatten wir kein Tempo und standen nicht gut in der Abwehr. Die zweite Halbzeit war wesentlich besser, trotzdem konnten wir uns nicht wirklich absetzen“, berichtete die Obertshausenerin Evelyn Hanikel nach dem knappen Sieg gegen das punktlose Schlusslicht. HSV-Trainer Eric Palm war trotz der Niederlage stolz: „Wenn wir nicht sechs Siebenmeter vergeben, hätten wir gewonnen.“

Zeitstrafen: 2:2 - 7m: 10/14 - 5/11

HSG Obertshausen/Heusenstamm: Lange, Schmidt (7), Hanikel, Langkamm (1), Jenzikowski (5), Nahlik (5), Burkard, M. Schmidt-Dengler (1), Schneider, K. Schmidt-Dengler, Martin (1), Vogel (4), Sauer, Vidakovic

HSV Götzenhain: Seyffert, Eren (1), Gottschämmer (7/1), Schöne (6/2), Seelinger, A. Sehring (3/2), C. Sehring (2), Zachmann (3), Sulzmann J (sij)

Quelle: op-online.de